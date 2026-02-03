発売60年以上のロングセラー商品　「キユーピー 1000アイランドドレッシング」をリニューアル　コク深さはそのままにすっきりとした後味へ

キユーピー株式会社

キユーピー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：高宮 満、以下キユーピー）は、昔から親しまれている「キユーピー 1000アイランドドレッシング（サウザンアイランドドレッシング）」をリニューアルし、2026年2月19日(木)より全国で発売します。今回のリニューアルでは、好評いただいているコクとクリーミーさはそのままに、現代のお客さまの嗜好に合わせて甘みと酸味のバランスを向上させました。

定番商品の味わいを時代に合わせてリニューアル

「キユーピー 1000アイランドドレッシング」は、1963年にキユーピーがフレンチドレッシング（赤・白）に次いで3番目に発売したドレッシングです。ピクルスの風味が楽しめるクリーミーな味わいで、現在では昔から親しまれている定番の赤キャップシリーズの中で売上構成比No.1のフレーバーです。幅広い世代のお客さまに支持されている一方で、長い間、味わいの変更をしていなかったため、嗜好の変化を踏まえ、リニューアルを行いました。

1963年発売時の「キユーピー サウザンアイランドドレッシング」指定野菜になる「ブロッコリー」と相性抜群のドレッシング

今回のリニューアルでは、卵黄のコクやトマトの風味を向上させることで、濃厚でありながらも最後まで飽きのこない、すっきりとした後味に仕立てました。生野菜サラダはもちろん、2026年4月に指定野菜となるブロッコリーとも相性抜群です。2024年に実施した「キユーピー ドレッシング＆キユーピーノンオイル 総選挙」では「ブロッコリーを食べる時、家族みんなが必ずリクエストする」「茹でブロッコリーにかけて食べています」「ブロッコリー等、癖のある野菜をまろやか味にしてくれる」などのコメント※が寄せられ、多くの方にブロッコリーとの相性の良さを感じていただいています。

※「キユーピー ドレッシング＆キユーピーノンオイル 総選挙」にて寄せられたお客さまのコメントを編集して掲載しています。

鶏肉とブロッコリーのサラダブロッコリーとゆで卵とじゃがいものあえサラダブロッコリーとかぼちゃのサラダ

キユーピーは、今後も時代に合わせたおいしさを追求し、サラダの世界を広げ、豊かな食卓に貢献していきます。

商品の概要は以下の通りです。

１．商品名・内容量・価格・賞味期間２．発売日

2026年2月19日(木)から全国で発売

３．商品特徴

・ピクルスの風味をいかし、甘口でマイルドに仕上げました。

・温野菜や魚介のサラダによく合います。

【赤キャップシリーズ 全7種10品】

野菜の彩りで、食卓はもっと華やかに。

栄養バランスは理想に近づきより健康的な食生活に。

野菜にふれる楽しさに包まれて、心はもっと豊かに。

私たちはこれからも、

サラダの魅力を発信し続け、

世界の食と健康に貢献していきます。

https://www.kewpie.co.jp/saladfirst/