「あずきバー」シリーズから新登場！寒い時期にぴったりな濃厚アイス『あずきバー 練乳ソース入り』2月16日（月）より発売

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、長年ご愛顧いただいている「あずきバー」シリーズから、新たな商品として『あずきバー 練乳ソース入り』を2026年2月16日（月）より発売します。

寒い時期にぴったりな濃厚アイス！いつものあずきバーに特別感を！

「あずきバー」は幅広いお客様に長年ご愛顧いただき、2023年に発売50周年を迎えました。2023年には50周年を記念して『白あずきバー』『あずきバー 復刻版』など話題性のある商品を展開し、多くのお客様にご好評をいただきました。また近年、様々な食品ジャンルにおいて、定番シリーズの限定商品が販売されています。認知度の高いロングセラー商品から派生しているものが多く、初めて召し上がるお客様に商品ブランドを知っていただくきっかけとなっています。

そこでこのたび、ロングセラー商品の「あずきバー」シリーズから、「あずきバー」と濃厚な練乳ソースを組み合わせた2層構造の『あずきバー 練乳ソース入り』を新たに発売します。練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚な味わいに仕上げました。夏のイメージが強いあずきバーですが、寒い時期にも味わっていただきたい一品です。あずき×練乳ソースの濃厚で特別なあずきバーを、ぜひ寒い日のひとときにご堪能ください。

『あずきバー 練乳ソース入り』商品特長

１.あずき×練乳ソースの濃厚な味わい

あずきと練乳の組み合わせは、あずきの素材のおいしさ、練乳の優しい甘さが調和した定番人気のフレーバーです。あずきアイスの内側の練乳ソースには北海道産の練乳と生クリームをたっぷり配合し、濃厚な練乳の味わいを感じられます。冷凍庫から出した直後でもとろりとしており、あずきアイスとの食感の違いもお楽しみいただけます。濃厚ながらもすっきりとした甘さに調整し、あずきアイスと相性が良い味わいに仕上げました。

２.濃厚なあずきの味わいと、粒感を楽しめるあずきアイス

使用するあずきは選別・洗浄・加工を自社で一貫して行い、丁寧に炊き上げました。長年培ってきた当社のあずき加工技術により、濃厚なあずきの味わいと、あずきの粒感を味わっていただけます。

３.こだわりの北海道産原料使用

本商品に使用している「あずき・乳製品・砂糖・塩」は、すべて北海道産の原料を使用しております。

『あずきバー 練乳ソース入り』商品情報

好評発売中！『北海道あずきバー』商品情報

原料すべてを北海道産にこだわった「あずきバー」です。

「あずきバー」について

1973年発売から長年お客様に愛され続ける「あずきバー」は、「ぜんざいを凍らせたようなアイスができないか？」というアイデアをもとに開発した当社の看板商品です。生豆の選別・洗浄・炊き上げ・冷却・充填まで自社で行い、あずきの風味と粒感が楽しめるアイスです。

原料はあずき・砂糖・水あめ・塩のみで、あずきの自然な味わいを感じられます。シンプルな原料や生豆から炊き上げる製法など、こだわりは変えない一方で、お客様の嗜好の変化に合わせて砂糖の量を減らし甘さを控える改良を行ってきた結果、発売当時のものよりも固くなっています。

●「あずきバー」シリーズ ： https://www.imuraya.co.jp/goods/ice/c-azuki/

●あずきバーブランドサイト ： https://imuraya-cp.jp/azuki-bar/