55歳以上はお得！磐梯熱海へGoGo旅プラン販売開始 基本会席プランが最大25％OFF｜2026年3月末まで
“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「ゆとりろ磐梯熱海（所在地：〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海5-18）」は、2026年3月31日まで55歳以上の方を含むグループのご宿泊で基本会席プランが25％OFFとなる「磐梯熱海へGoGo旅プラン」を販売いたします。
ゆとりろ磐梯熱海 公式サイト：https://yutorelo-bandaiatami.com/(https://yutorelo-bandaiatami.com/)
55歳以上限定プラン：https://x.gd/Ab0Y2(https://x.gd/Ab0Y2)
ゆとりろ磐梯熱海は、＜“SAKE”と名水を愉しむ宿＞がコンセプトの温泉宿です。館内にはフィンランドサウナや日本酒を愉しむKAKU-UCHI Barなどリフレッシュいただけるコンテンツをご用意しています。
この度、お時間にゆとりのあるシニア世代のお客様から「ゆったり温泉を楽しみたい」「混雑を避けて静かに過ごしたい」といったご要望を多くいただいたことを受け、それらにお応えするため本プランを企画いたしました。
本プランはご宿泊グループ内に55歳以上の方が1名でもいらっしゃる場合、割引対象となります。
露天風呂
KAKU-UCHI Bar
55歳以上限定プラン
プラン名：【磐梯熱海へGoGo（ゴーゴー）旅プラン】55歳以上は25％OFF！のおトクプラン
宿泊期間：～2026年3月31日
価格：13,200円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）
客室
ゆとりろ磐梯熱海
全6タイプの＜客室＞
名水をテーマとする＜お食事＞
磐梯熱海温泉の湯を堪能する ＜大浴場＞
深沢の名水を感じる ＜フィンランドサウナ＞
ゆとりろ磐梯熱海｜概要
住所：〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海5-18
TEL：0570-012-531 部屋数：41室
館内設備：卓球・バー・フィンランドサウナ・大浴場・宴会場・会議室
アクセス：東北自動車道経由、磐越道磐梯熱海IC下車5分
※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。
Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）
“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。
株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！
□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9
TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971
□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円
□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/
マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業
□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克
本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社リロバケーションズ
企画制作ユニット
メディアソリューショングループ 宮木
e-mail：rv.pr@relo.jp
