自動車用品メーカーのエーモンがベトナム製造拠点で「ロジザードZERO」を導入、在庫差異を解消

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウドWMS（倉庫管理システム）「ロジザードZERO」は、自動車用メンテナンス用品の製造・企画・販売を行う株式会社エーモン（兵庫県神崎郡福崎町、代表取締役社長：川岸 浩二、以下：エーモン）の海外生産拠点であるエーモンベトナムに採用いただき、導入事例をサイトに掲載しましたのでお知らせいたします。

背景

株式会社エーモン様は、1964年創業の自動車用品メーカーとして、「ありそうでなかった」「かゆい所に手が届く」製品づくりを強みとし、全国の小売店やECを通じて事業を展開しています。エーモングループの海外生産拠点のひとつとして2019年に設立されたエーモンベトナムは、低コスト・高品質な製品を安定的に日本へ供給する役割を担っています。

ベトナム工場では、在庫管理や製造管理をExcelで行っていることによって、入力ミスや日報の遅延・紛失による在庫差異が発生、税務調査・税関調査への対応という観点からも早急な改善が求められていました。

そこで「ロジザードZERO」を導入し、ベトナム語に対応したUIを活用することで、現場スタッフの操作性が向上し、入力ミスや入力漏れが減少。在庫管理精度の向上と作業時間の短縮にも繋がったとご好評いただいております。

導入事例 ： https://www.logizard-zero.com/cases/amon.html

導入事例より引用

導入メリットは、履歴の追跡が容易になったことです。以前は材料準備リストを現場リーダーが手動で作成していました。今は、入出庫計画の登録でシステムから指示伝票が自動出力されるようになり、これをもとに作業を行うことでチェックが簡単になりました。なにより、在庫の入出庫履歴が残るため、誰がいつ何を入出庫したのか、作業日報の内容が可視化され、追跡が容易になりました。万が一、入力ミスや漏れがあった場合でも、履歴を確認することでポイントを絞って確認でき、修正や確認にかかる時間を大幅に短縮することができています。

コメント

株式会社エーモン

AMON VIETNAM General Director

寺尾 悠貴 様

当社が期待している小数点管理や部品構成（BOM）の紐付け管理に対応いただければ、さらに使い勝手が向上し、海外展開もより進めやすくなると思っています。今後のアップデートでは、倉庫業務に限らない機能拡張や利便性向上にも期待します。

株式会社エーモン

1964年（昭和39年）創業、自動車用品・カスタマイズパーツの製造・企画・販売を通じて全国の小売店・Eコマースへ幅広く展開しています。50年以上の歴史の中でものづくり精神を大切に受け継ぎ、ステータス性の高いものとして価値を創出しながら、お客様に提供していくことが当社の使命だと考えています。「ありそうでなかった」「かゆい所に手が届く」ものづくりを続けています。エーモンベトナムは、エーモングループの海外生産拠点のひとつとして、様々な製品を製造しています。低コスト・高品質な製品を安定供給するとともに、ベトナムでの雇用創出と地域発展に貢献しています。

URL ： https://www.amon.co.jp/

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/