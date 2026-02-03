カルビー「miino（ミーノ）」ブランド初となるアンバサダーが誕生！『ミーノワールドコーディネーター』の新設

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO 江原 信、以下カルビー)は、この度、豆まるごとのおいしさをいつでもどこでも楽しめる商品「miino（ミーノ）」の魅力を広めるアンバサダーとして、「ミーノワールドコーディネーター」を新設しましたので、お知らせいたします。「ミーノワールドコーディネーター」には、商品名と同じ名前の「ミーノ」さんが就任。「ミーノ」さんは2026年の春頃より、各種イベントやPR活動など様々な活動に参加予定です。

【企画の背景】

カルビーは1949年の創立以来、企業理念である「私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしに貢献します」の考えのもと、商品づくりに努めています。「miino」は、2017年11月に販売した豆まるごとのおいしさをいつでもどこでも楽しめる商品です。商品名には “私の（meの）ための商品”という意味が込められています。現在では、定番の「そら豆 しお味」のほか、「だいずに味わうミックス黄大豆黒大豆 しお味」など様々な期間限定商品を発売しています。

「miino」をより多くのお客様に知っていただきたく、「ミーノワールドコーディネーター」を新設することとなりました。そら豆のおいしさを届けるキャラクターである「ミーノ」くんと「miino」の魅力を広めていく、ブランド初のアンバサダーです。今回、ブランド名と同じお名前の「ミーノ」さんに就いていただくことになりました。「ミーノ」さんから、カルビーお客様相談室にお名前が同じであることを連絡いただいたことを機に、「miino」ブランドからアンバサダーへの就任を依頼しました。

【「ミーノ」さんのコメント】

発売開始時に、コンビニエンスストアで「miino」をたまたま見つけました。自分の名前と同じ商品は見たことがなかったので、本当に驚きました。「ミーノワールドコーディネーター」として、全国の同じ名前の皆さまや、「miino」にゆかりのある地域を訪れることなど、様々な活動を行いたいです。

【「miino」ブランド担当からのコメント】

「ミーノ」さんからは、2019年と2025年の合計2回、商品名と同じお名前であるとのご連絡をいただきました。このご縁を大切にし、「ミーノ」さんには、全国の同じお名前の皆さまとの交流や、「miino」にまつわる土地を訪問することなどを通して、キャンペーンの推進役を担っていただきます。さらに楽しさをお届けできるのではないかと思っております。

【就任式の様子】

【カルビー「miino（ミーノ）」について】

豆まるごとのおいしさを、いつでもどこでもおいしく楽しめる私のおいしいお気に入り。そら豆を丸ごと素揚げしシンプルに塩のみで味付け。サクッとした軽やかな食感とそら豆本来の豊かな風味が楽しめます。ぜひブランドサイトもご覧ください。

「miino」ブランドサイトURL: https://www.calbee.co.jp/miino/

【カルビー公式 note「THE CALBEE」で「ミーノワールドコーディネーター」誕生の秘話をご紹介】

カルビーのこれまでとこれからのストーリーを語る公式note「THE CALBEE」（https://note.calbee.jp/）で、「ミーノワールドコーディネーター」誕生の秘話を公開しています。ぜひご覧ください。

「出会ってミーノ！？素敵なご縁が紡いだ「ミーノワールドコーディネーター」の誕生とその舞台裏」

記事URL: https://note.calbee.jp/n/nb3dc01efde0e

【カルビーグループについて】

1949年の創立以来、私たちは、自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、人々の健やかなくらしへの貢献を実践してきました。変わらぬ企業理念のもと、100年を超えてなお挑戦を続ける企業になるべく、さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。 カルビーグループは、次なる成長に向けた変革に踏みだすことで、新たな食の未来を創造します。（https://www.calbee.co.jp/）