マシュマロの甘い香りが特徴のチョコミルクティーでほっと一息「リプトン チョコミルクティー ～香るマシュマロ～」2月10日（火）より全国（沖縄除く）にて期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、世界No.1のティーブランド※「リプトン」から、「リプトン チョコミルクティー ～香るマシュマロ～」を2月10日(火)より沖縄を除く全国にて期間限定発売いたします。

※出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年）

「リプトン チョコミルクティー ～香るマシュマロ～」は、チョコの甘みとマシュマロの甘い香りを同時に楽しめる満足感ある味わいが特徴のミルクティーです。

ベースとなるミルクティーには世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した香り高く、味わい豊かな茶葉を使用し、チョコの甘みとマシュマロの香りをやさしく引き立てます。

「リプトン チョコミルクティー ～香るマシュマロ～」をお飲みいただき、心やすらぐひと時をお楽しみください。

１．商品特長

１.チョコの甘みとマシュマロの甘い香りを同時に楽しめる満足感ある味わいが特徴のミルクティーです。

２.ベースとなるミルクティーには世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した香り高く、味わい豊かな茶葉を100％使用し、チョコの甘みとマシュマロの香りをやさしく引き立てます。

２．商品概要

１.商品名:リプトン チョコミルクティー ～香るマシュマロ～

２.種類別／名称:紅茶飲料

３.包装形態:ゲーブルトップ

４.内容量:450ml

５.エネルギー:81kcal（コップ１杯（200ml）当たり）

６.保存方法:要冷蔵10℃以下

７.賞味期限:15日間

８.主要ターゲット:流行に敏感で新しい物好きな方

９.主要売場:コンビニエンスストア、量販店

１０.希望小売価格:184円（税別）

１１.発売日・地区:2月10日（火）・全国（沖縄除く）

１２.JANコード:4902720 166515