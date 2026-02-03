東京会場の会期を1日延長！　2026年2月23日（月・祝）まで！　「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」

株式会社カプコン

現在、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて「大カプコン展 ―世界を魅了するゲーム

クリエイション」を開催中です。

ご好評につき、2月22日（日）閉幕予定だった会期を1日延長し、 2026年2月23日（月・祝）

まで開催いたします。3連休の最終日まで、大カプコン展をお楽しみください！

■最終日2026年2月23日（月・祝）会期・会場情報

「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」

開館時間： 10:00～20:00 ※入場は19:30まで

テーマカフェ「大カプコン展Food Festival」

営業時間： 11:00～20:00

※2月23日（月・祝）は20:00営業終了

※ラストオーダー時間は以下となります。

フード： 19:00まで/ ドリンク： 19:30まで/ テイクアウト: 19:00までとなります。

■2月 会期情報

「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」

開館時間： 10:00～18:00 ※入場は閉館の30分前まで

※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は20:00閉館

※2月23日（月・祝）は20:00閉館

休館日：なし ※開催終了日まで営業

テーマカフェ「大カプコン展Food Festival」

営業時間：11:00～19:00

※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は21:00営業終了

※2月23日（月・祝）は20:00営業終了

※ラストオーダーはフード：営業終了の60分前/ ドリンク：営業終了の30分前まで/

テイクアウト：営業終了の60分前まで

休館日：なし ※開催終了日まで営業

■会場へのアクセス

JR東京駅、東京メトロ京橋駅、日本橋駅から複数路線でのアクセス可能な、CREATIVE MUSEUM

TOKYOにて開催中です。近隣へのお出かけの際にぜひ足をお運びください。

〇JR線各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩7分

〇東京メトロ銀座線・東西線／都営浅草線

「日本橋駅」B1出口 徒歩5分

〇東京メトロ銀座線「京橋駅」6番・7番出口

徒歩3分

■チケット情報

チケットは、当日窓口で直接ご購入いただけます。

イープラスでもチケットを販売中です。

※イープラス チケット購入ページ： https://eplus.jp/sf/word/0000172284

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5594_1_37b2dca939e91fd0f8424946c1d1033b.jpg?v=202602030221 ]

★お得なスペシャルチケット★

【オフ会チケット】 1組3名のお得なチケット！ 当日券 8,100円（税込） ※一般のみ

※イープラスのみでの販売となります。

※未就学児無料

※障がい者手帳とチケットをお持ちの方1名を介助するために、18歳以上の方1名が「介助者」と

して、無料で同伴入場することができます。

※最終入場は閉館の30分前までです。「バイオハザード・新ウォークスルー体験」などの体験展示に

お待ちの方がいる場合でも、定刻には閉館します。特に夕方頃にご来場の方はご注意ください。

■東京会場みどころピックアップ

東京会場で追加されたスケッチ展示をはじめ、世に出る機会の少ない手描きの原画・開発資料類が

勢ぞろい。過去から現在まで、ゲーム開発の裏側とカプコンのクリエイターたちの熱意やこだわりに 触れる展覧会です。

ゲームのファンの方にはもちろん、モノづくりに興味のあるクリエイターの方にも楽しんでいただける内容となっています。

〇伝説の企画書たち

カプコンの礎となった、過去のゲーム仕様書や企画書などを展示。特に、東京会場で追加された200点を超えるスケッチの展示は必見！

※次回開催の新潟会場では、東京会場にて追加されたスケッチの展示は行いません。

〇ポスター/メインアート

歴代タイトルのパッケージに採用されたイラストの原画を展示。実物ならではの肉筆の筆致を見ることができます。また、発売当時、宣伝広告として使用されたポスターの実物やゲームのパッケージも展示しています。

〇ドット絵時代の創意工夫

ビデオゲーム黎明期のゲーム開発における多数の制約の中で生まれた工夫と知恵について、

ロックマンを例にわかりやすく解説したコーナー。

〇プロジェクションマッピング（春麗・ダンテ）

真っ白な立像にプロジェクションマッピングを投影。3DCG制作のリアルな作り込みや制作過程などを紹介しています。

〇バイオハザード 新・ウォークスルー

特別なセンサーが向けられた壁面のみにゾンビなどの映像が投影されます。バイオハザードの世界観を新感覚で体験できるインスタレーション展示です。

大阪会場以来の展示となっています。ぜひお見逃しなく。

〇モンスターハンター 超立体図鑑

モンハン世界のフィールド模型にプロジェクションマッピングとARを組み合わせ、自然環境の作り込みや、その環境に適したモンスターをリアルに表現してきたクリエイターの創造力に触れる展示です。

今回紹介したみどころ以外にも、過去の作品から現在の作品まで、カプコンのタイトルを広く網羅

した展覧会となっています。

大カプコン展は、JR東京駅 八重洲中央口から徒歩約7分でアクセス可能なCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。ぜひ足をお運びください。

「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」開催概要

●展覧会名：大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション

●会期：2025年12月20日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）

●会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO

（〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階）

●開館時間：10:00～18:00

※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は20:00閉館

※2月23日（月・祝）は20:00閉館

（入場は閉館の30分前まで）

●休館日：なし ※開催終了日まで開館

●主催：読売新聞社、CREATIVE MUSEUM TOKYO

●特別協力：カプコン

●後援：TOKYO MX

●公式サイト：https://daicapcomten.jp

●公式Xアカウント：https://x.com/DaiCapTen_TOKYO

テーマカフェ「大カプコン展Food Festival」開催概要

●店舗名：CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE

（〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階）

●会期：2025年12月20日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）

●休館日：なし ※開催終了日まで営業

●営業時間：11:00～19:00

※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は21:00営業終了

※2月23日（月・祝）は20:00営業終了

※ラストオーダーはフード：営業終了の60分前/ ドリンク：営業終了の30分前まで/

テイクアウト：営業終了の60分前まで

●カフェ運営：株式会社エルティーアール

●カフェ公式サイト：https://ltr-online.com/lp/daicapcomten

●カフェ公式X： https://x.com/c_m_t_cafe

※カフェ、テイクアウトメニューの利用に予約・展覧会チケットは必要ありません。

※先着順の入店となります。混雑状況により整理券配布を行う場合がございます。

※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

巡回情報

本展は東京会場終了後、新潟県立万代島美術館（2026年3月14日（土）～ 6月21日（日）予定）に

巡回します。

※展示内容は一部異なる場合があります。

詳細は公式サイトの『会場別展示コーナー早見表』をご確認ください。

https://daicapcomten.jp/highlight.html

※巡回情報は変更になる場合があります。

(C)CAPCOM