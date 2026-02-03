東京会場の会期を1日延長！ 2026年2月23日（月・祝）まで！ 「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」
現在、CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京・京橋）にて「大カプコン展 ―世界を魅了するゲーム
クリエイション」を開催中です。
ご好評につき、2月22日（日）閉幕予定だった会期を1日延長し、 2026年2月23日（月・祝）
まで開催いたします。3連休の最終日まで、大カプコン展をお楽しみください！
■最終日2026年2月23日（月・祝）会期・会場情報
「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」
開館時間： 10:00～20:00 ※入場は19:30まで
テーマカフェ「大カプコン展Food Festival」
営業時間： 11:00～20:00
※2月23日（月・祝）は20:00営業終了
※ラストオーダー時間は以下となります。
フード： 19:00まで/ ドリンク： 19:30まで/ テイクアウト: 19:00までとなります。
■2月 会期情報
「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」
開館時間： 10:00～18:00 ※入場は閉館の30分前まで
※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は20:00閉館
※2月23日（月・祝）は20:00閉館
休館日：なし ※開催終了日まで営業
テーマカフェ「大カプコン展Food Festival」
営業時間：11:00～19:00
※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は21:00営業終了
※2月23日（月・祝）は20:00営業終了
※ラストオーダーはフード：営業終了の60分前/ ドリンク：営業終了の30分前まで/
テイクアウト：営業終了の60分前まで
休館日：なし ※開催終了日まで営業
■会場へのアクセス
JR東京駅、東京メトロ京橋駅、日本橋駅から複数路線でのアクセス可能な、CREATIVE MUSEUM
TOKYOにて開催中です。近隣へのお出かけの際にぜひ足をお運びください。
〇JR線各線「東京駅」八重洲中央口 徒歩7分
〇東京メトロ銀座線・東西線／都営浅草線
「日本橋駅」B1出口 徒歩5分
〇東京メトロ銀座線「京橋駅」6番・7番出口
徒歩3分
■チケット情報
チケットは、当日窓口で直接ご購入いただけます。
イープラスでもチケットを販売中です。
※イープラス チケット購入ページ： https://eplus.jp/sf/word/0000172284
[表: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5594_1_37b2dca939e91fd0f8424946c1d1033b.jpg?v=202602030221 ]
★お得なスペシャルチケット★
【オフ会チケット】 1組3名のお得なチケット！ 当日券 8,100円（税込） ※一般のみ
※イープラスのみでの販売となります。
※未就学児無料
※障がい者手帳とチケットをお持ちの方1名を介助するために、18歳以上の方1名が「介助者」と
して、無料で同伴入場することができます。
※最終入場は閉館の30分前までです。「バイオハザード・新ウォークスルー体験」などの体験展示に
お待ちの方がいる場合でも、定刻には閉館します。特に夕方頃にご来場の方はご注意ください。
■東京会場みどころピックアップ
東京会場で追加されたスケッチ展示をはじめ、世に出る機会の少ない手描きの原画・開発資料類が
勢ぞろい。過去から現在まで、ゲーム開発の裏側とカプコンのクリエイターたちの熱意やこだわりに 触れる展覧会です。
ゲームのファンの方にはもちろん、モノづくりに興味のあるクリエイターの方にも楽しんでいただける内容となっています。
〇伝説の企画書たち
カプコンの礎となった、過去のゲーム仕様書や企画書などを展示。特に、東京会場で追加された200点を超えるスケッチの展示は必見！
※次回開催の新潟会場では、東京会場にて追加されたスケッチの展示は行いません。
〇ポスター/メインアート
歴代タイトルのパッケージに採用されたイラストの原画を展示。実物ならではの肉筆の筆致を見ることができます。また、発売当時、宣伝広告として使用されたポスターの実物やゲームのパッケージも展示しています。
〇ドット絵時代の創意工夫
ビデオゲーム黎明期のゲーム開発における多数の制約の中で生まれた工夫と知恵について、
ロックマンを例にわかりやすく解説したコーナー。
〇プロジェクションマッピング（春麗・ダンテ）
真っ白な立像にプロジェクションマッピングを投影。3DCG制作のリアルな作り込みや制作過程などを紹介しています。
〇バイオハザード 新・ウォークスルー
特別なセンサーが向けられた壁面のみにゾンビなどの映像が投影されます。バイオハザードの世界観を新感覚で体験できるインスタレーション展示です。
大阪会場以来の展示となっています。ぜひお見逃しなく。
〇モンスターハンター 超立体図鑑
モンハン世界のフィールド模型にプロジェクションマッピングとARを組み合わせ、自然環境の作り込みや、その環境に適したモンスターをリアルに表現してきたクリエイターの創造力に触れる展示です。
今回紹介したみどころ以外にも、過去の作品から現在の作品まで、カプコンのタイトルを広く網羅
した展覧会となっています。
大カプコン展は、JR東京駅 八重洲中央口から徒歩約7分でアクセス可能なCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。ぜひ足をお運びください。
「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」開催概要
●展覧会名：大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション
●会期：2025年12月20日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）
●会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO
（〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階）
●開館時間：10:00～18:00
※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は20:00閉館
※2月23日（月・祝）は20:00閉館
（入場は閉館の30分前まで）
●休館日：なし ※開催終了日まで開館
●主催：読売新聞社、CREATIVE MUSEUM TOKYO
●特別協力：カプコン
●後援：TOKYO MX
●公式サイト：https://daicapcomten.jp
●公式Xアカウント：https://x.com/DaiCapTen_TOKYO
テーマカフェ「大カプコン展Food Festival」開催概要
●店舗名：CREATIVE MUSEUM TOKYO CAFE
（〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6階）
●会期：2025年12月20日（土）～ 2026年2月23日（月・祝）
●休館日：なし ※開催終了日まで営業
●営業時間：11:00～19:00
※毎週金・土曜日および祝前日（2月10日（火）、2月22日（日））は21:00営業終了
※2月23日（月・祝）は20:00営業終了
※ラストオーダーはフード：営業終了の60分前/ ドリンク：営業終了の30分前まで/
テイクアウト：営業終了の60分前まで
●カフェ運営：株式会社エルティーアール
●カフェ公式サイト：https://ltr-online.com/lp/daicapcomten
●カフェ公式X： https://x.com/c_m_t_cafe
※カフェ、テイクアウトメニューの利用に予約・展覧会チケットは必要ありません。
※先着順の入店となります。混雑状況により整理券配布を行う場合がございます。
※営業時間は予告なく変更になる場合がございます。
巡回情報
本展は東京会場終了後、新潟県立万代島美術館（2026年3月14日（土）～ 6月21日（日）予定）に
巡回します。
※展示内容は一部異なる場合があります。
詳細は公式サイトの『会場別展示コーナー早見表』をご確認ください。
https://daicapcomten.jp/highlight.html
※巡回情報は変更になる場合があります。
(C)CAPCOM