アリーナMCなどに挑戦、「ブルテオンお仕事体験」を実施 ～大阪ブルテオンが公式戦で、小中学生対象に夢のお手伝い～

パナソニックグループ

パナソニック スポーツ株式会社が運営する男子バレーボールチーム「大阪ブルテオン」は、2026年1月17・18日の2日間、Asue アリーナ大阪で開催された2025-26 大同生命SV.LEAGUE MENホームゲームにおいて、アリーナMCや広報の仕事を体験する「ブルテオンお仕事体験」を実施し、小中学生計16人が参加しました。

大阪ブルテオンは、地域の活性化や社会課題に向き合い、スポーツの枠を超えた多様な社会貢献活動を継続的に展開しています。今回は公式戦で、子どもたちに大きな夢を届け、ファンや地域の皆さまとのつながりを育むことを目的とした「ブルテオンお仕事体験」や、「あんたの夢、叶えるで！」企画のスペシャルイベント「OSAKA B.L.U.E FESTA（ブルフェス）」を実施しました。

「ブルテオンお仕事体験」では、アリーナMCや大阪ブルテオン代表、広報、運営の仕事を体験。アリーナMCの体験では、事前にプロのアナウンサーから話すコツを教わり、お知らせなどの試合前や試合間のアナウンスに挑戦しました。選手インタビューでは、当日の試合でPOM（プレーヤー オブ ザ マッチ）に輝いた山内晶大選手、西田有志選手に、子供たちが考えた質問を直接投げかけ、勝利インタビューを行いました。その他、入場されるお客様や選手を出迎える代表のお仕事の一部や、裏方のお仕事としてSNS配信用の試合前の撮影やイベント運営なども体験しました。

また、子どもたちやファンの夢や憧れを実現し、未来への希望を育むことを目指した企画「あんたの夢、叶えるで！」では、事前に「ブルテオンで叶えたい夢」を募集しました（年齢制限なし）。その中から抽選で選ばれた3人が、夢であった「サーブセレモニー（始球式）での主審」や「大阪ブルテオン恒例の勝利後に行う太鼓たたき」などを体験し、その夢を叶えました。

体験後には、「最初はとても緊張しました。MCはこんなにたくさん喋ると思っていなくて驚いたけど、うまくいったと思います。とても楽しかったです。」や、「いつもはSNSを見る側なので、SNSの配信がこんなに大変で難しいのかと思いました。でも選手たちがとても近くで、めちゃくちゃ嬉しかったし楽しかったです。」といった感想が寄せられました。

大阪ブルテオンは、今後もスポーツの持つ可能性を信じ、子どもたちの健全な育成と、ファンや地域の皆さまと共により良い未来を築いていきます。

【大阪ブルテオン】

大阪府枚方市を本拠地とする1951年創部の男子バレーボールクラブ。旧クラブ名はパナソニック パンサーズ。Vリーグ7回（日本リーグ含む）、天皇杯5回、黒鷲旗13回の優勝を誇り、数々の日本代表選手を輩出している。2024年にリブランディングを実施し、クラブ名は永遠の青（Blue to Eon）を意味する「大阪ブルテオン」へと生まれ変わった。2025年に開催された男子世界クラブ選手権大会では、日本クラブ史上初となる準優勝を達成。「ALWAYS TO THE TOP, ALL WAYS TOGETHER」のミッションを掲げ、世界一のクラブになることを目標に常に挑戦し続けている。

https://www.osaka-bluteon.com/

▼パナソニック スポーツ株式会社 ウェブサイト

https://panasonic.co.jp/sports/