住友不動産のホテルシリーズ　リゾートホテル「ヴィラージュ」が熱海に誕生　２０２６年夏 開業予定、公式サイト本日公開

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小森智之、以下「当社」）は、この度、静岡県熱海市中央町において開発を進めてまいりました「（仮称）熱海ホテル計画」の正式名称を『ヴィラージュ熱海』（以下、本施設）に決定し、2026年夏に開業いたします。これに伴い、本日10時に公式サイトを公開いたしましたので、お知らせいたします。

熱海市の名所の一つであるサンビーチにもほど近いロケーションに誕生する本施設は、新鮮な地産食材を堪能し眺望も楽しめるレストランや温泉大浴場、ラウンジサービスを提供するルーフトップバーなど充実した共用施設を備える予定です。

本施設の開業により、当社が展開するリゾートホテルブランド『ヴィラージュ』は3棟目となります。2026年2月1日に開業した『ヴィラフォンテーヌ 東京日比谷』を含め、当社が運営するホテルシリーズ全体では計23棟となり、今後も多様な宿泊ニーズにお応えするホテルネットワークを拡大してまいります。

なお、本施設の宿泊予約の受付開始時期は2026年春を予定しています。

ヴィラージュ熱海 公式サイト https://www.hvf.jp/vl-atami/(https://www.hvf.jp/vl-atami/)

ホテル外観 完成予想図

■プレスリリース(PDF版)はこちら:

https://prtimes.jp/a/?f=d69368-153-368633dc266a109862aac89b509a856a.pdf

リリースについて

※ 掲載の完成予想図は、計画段階の図面を基に描き起こしたものにCG合成・加工したもので、実際とは異なり、形状の細部および設備機器等については一部省略しております。

※ 本リリースの内容は2026年2月3日時点のものであり、記載している内容は予告なく変更する場合があります。