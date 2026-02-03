『リンクルショット シーズンスペシャルキット VI』5月1日発売

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨）は、「リンクルショット」より、紫外線量が増える春夏の過酷な環境下でもシワを改善し、ハリと弾力感のある肌を目指す数量限定キット『リンクルショット シーズンスペシャルキット VI』（\14,850〈税抜\13,500〉）を、2026年5月1日に数量限定で発売します。

■キット概要

本キットは、ポーラ独自開発の日本初承認※2シワ改善有効成分「ニールワン(R)※3」を配合した美容液「リンクルショット メディカル セラム」の現品サイズに、目もと・口もとをケアできるシートマスクと、首もとをケアできるネックシートマスクの2種類を組み合わせた、春夏限定のスペシャルキットです。紫外線量が増える春夏シーズンに、 顔から首もとまでトータルケアを行い、シワを気にせず、アクティブな毎日をサポートします。

■ 販売情報

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約430店舗、旗艦店「ポーラ ギンザ」、全国百貨店等ポーラコーナー91店舗を含む約2,500店、日本国内空港免税店コーナー11店舗（2024年12月末時点）、ポーラ公式オンラインストア（https://www.pola.co.jp/ec/）にてお取り扱いします。海外では、香港・マカオ・台湾・タイランド・シンガポール・マレーシア・インドネシアの7の国と地域、韓国の免税店にて順次発売予定です。

《リンクルショット メディカル セラム 製品特長》

シワを改善し、なめらかでふっくらとした目もと・口もとを目指す美容液。シワの１本１本をピンとひきのばすようなストレッチテクスチャーで、目尻、口もと、額など部分の定着ジワが気になる方におすすめの製品です。

シワ改善有効成分「ニールワン(R)」は、真皮まで届き、シワの一因「好中球エラスターゼ」の働きを抑えることで、コラーゲン線維をキレイに整えハリ弾力を高め、シワを改善する、日本で唯一のメカニズム※4を持っています。

※1：リンクルショット メディカル セラムによる

※2：2016年7月

※3：三フッ化イソプロピルオキソプロピルアミノカルボニルピロリジンカルボニルメチルプロピルアミノカルボニルベンゾイルアミノ酢酸Ｎａ

※4：好中球エラスターゼの活性阻害により、真皮成分の分解＆生成のバランスを整えるシワ改善メカニズムのこと

2026年5月1日発売

リンクルショット シーズンスペシャルキット VI

\14,850 ＜税抜 \13,500＞

数量限定（なくなり次第、終了）

春夏のお出かけシーズンに。

「リンクルショット」とともに、

シワを気にせずアクティブな毎日を。

＜セット内容＞

■リンクルショット メディカル セラム 【医薬部外品】 20g

販売名：ポーラ リンクルショット メディカル セラム Ｎ

有効成分：ニールワン(R)（シワ改善）

■WRS ICバイタブルシートマスク｜ 4.5 mL(2枚)×2包

■WRS プロティアン ネックシートマスク｜ 5.6 mL(1枚)×2包