奥芝商店のスープカレーをホテルの朝食ブッフェで提供します

世界110か国以上で5,700軒のホテルを展開するアコーホテルズのイビススタイルズ札幌（所在地：札幌市、支配人：森田雅春）では、2026年2月4日から2月11日のさっぽろ雪まつりの開催期間に、朝食ブッフェにてスープカレー専門店奥芝商店（所在地：札幌市、代表取締役社長：奥芝洋介）のえびだしスープカレーを提供します。北海道を代表するスープカレーをホテルでも提供することで、北海道の食の魅力を伝えながら、北海道旅行の満足度向上にもつなげていきます。

当館では、魚介を使用した料理やスープカレーに対する要望が以前から寄せられており、魚介のスープカレーを提供したいと考えていました。そうした中、奥芝商店において近年インバウンド客の増加により店内が大変混み合い、日によってはすべてのお客様に提供できない状況が生じていることから、当館での提供についてご相談をいただきました。両者の意向が一致したことに加え、最近では、当館の宿泊客の約8割をインバウンド客が占め、奥芝商店の来店客層とも親和性が高いことから、エビだしスープカレーの提供を決定しました。

本取り組みでは、奥芝商店の味を大切にしながら、ホテルでの提供に合わせ、幅広いお客様に楽しんでいただけるよう工夫を加えています。具材には、ブロッコリー、にんじん、素揚げした北海道産のじゃがいもに加え、えびのフリッターを使用します。えびは衣をつけてフリッターにすることで、えびの出汁がしっかりと効いたスープが具材全体に絡むようにしており、当館ならではの一皿として提供します。

イビススタイルズ札幌 森田支配人の声「世界各地から奥芝商店のスープカレーを目当てに札幌を訪れるお客様が増えております。雪の北海道を楽しむために国内外から多くのお客様にご利用いただいている当館が奥芝商店のスープカレーを提供することで、札幌を代表する味覚を楽しめないままお帰りになる方を少しでも減らしたいと考えております。当館では、北海道の食を楽しんでいただくことを大切にしており、本取り組みが北海道旅行全体の満足度向上につながれば幸いです。」

奥芝商店 奥芝洋介代表取締役社長の声「北海道の大きな魅力の一つは、豊かな食文化にあります。多くの方が食に大きな期待を寄せて札幌を訪れる中で、『食べに行けなかった』という後悔を少しでも減らしたいと考えてきました。今回、ホテルで提供していただくことで、より多くの方に当店の味を楽しんでいただけることを大変うれしく思っています。」

《 イビススタイルズ札幌 概要 》

所在地：〒064-0808 北海道札幌市中央区南8条西3丁目10-10

E-mail: h9730-re1@accor.com

TEL:011-530-4055

ホームページ：https://ibisstyles-sapporo.com

Instagram: https://instagram.com/ibisstyles_sapporo

Facebook: https://www.facebook.com/ibisStylesSapporo

＜参考写真＞

レストランホテル外観ホテルフロント奥芝商店スープカレーPOP