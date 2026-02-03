【伊豆リトリート 熱川粋光】見て、飲んで、味わう、河津桜ステイ

株式会社温故知新

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）をプロデュースする株式会社温故知新が運営する、スモールラグジュアリーホテル「伊豆リトリート 熱川粋光 by 温故知新」（所在地：静岡県東伊豆町、以下、伊豆リトリート 熱川粋光）は、早咲きの名所として知られる「河津桜まつり」の開催期間（2026年2月7日～3月8日）にあわせて、お花見の余韻を館内でも楽しんでいただけるよう、おもてなしを桜仕様にしつらえてお迎えいたします。

当館の最寄り駅から河津桜まつり会場までは電車で約15分。河津桜、いちご、温泉を楽しむ春の滞在をご提案いたします。

見て飲んで味わう、「桜尽くし」の滞在体験

河津桜を使用したリキュールドリンクのフリーフロー

伊豆稲取のワイナリーから毎年本数限定で製造されるリキュール「河津桜の香り」を、ラウンジバーにてフリーフローでご提供いたします。

河津桜、大島桜の花・葉・実を用いて自然な色と香りを抽出。桜の香りが優しく広がります。

実施期間：2026年2月7日（土）～3月8日（日）

桜温泉まんじゅう

ウェルカムスイーツを伊豆稲取の和菓子店が期間限定で手がける桜温泉まんじゅうに変更してお迎えいたします。

桜あんをふっくらと蒸し上げ、さっぱりとした甘さが特徴。静岡産のぐり茶とともに旅の始まりを彩ります。

実施期間：2026年2月1日（日）～3月下旬

河津桜酵母を使用した限定日本酒

河津桜の花びらから培養した、静岡県独自の酵母を使用した日本酒2種類を期間限定でご用意いたします。

静岡県初の酒米「誉富士」を使用しており、お造りをはじめとした繊細な味わいの料理との相性が良く、ご夕食のコースとともにお楽しみいただけます。

※別料金でご提供いたします。

実施期間：2026年2月1日（日）～なくなり次第終了

銘柄：正雪 SPARKLING ”SNOW”（静岡・神沢川酒造場）、喜平（静岡・静岡平喜酒造）

なお、河津桜の最新開花情報は以下リンクよりご確認ください。

日本気象株式会社 桜ナビ：https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/sakura/kawazu_yosou_spot

今が旬のいちごを楽しむ春体験

太田農園のいちご狩り（送迎付き・事前予約制）

農園まで当館から車で約4分、送迎付きでご案内いたします。

いちごが腰の高さに実る高設栽培を採用しており、小さなお子様からご年配の方まで無理のない姿勢で、30分食べ放題のいちご狩りを練乳付きでお楽しみいただけます。

営業期間：2026年1月上旬～5月上旬

営業時間：（平日）9:00～15:00（土日祝）9:00～13:00

料金：（1月）大人2,000円、幼児1,700円（2月・3月） 大人1,800円、幼児1,500円（4月・5月）大人1,400円、幼児1,100円

予約方法：ご希望の場合には、当館までお申し付けください

なお、河津桜の開花にあわせて、早春割クーポンを実施しております。詳細は以下リンクよりご確認ください。

販売期間：2026年3月31日（火）ご予約分まで

宿泊期間：2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）

滞在スケジュール（例）

15%OFF 宿泊予約はこちら :https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=019bd8c1-0c29-7073-8c9a-9e0dba32becf&type=rooms&_gl=1%2A1bd8sgw%2A_gcl_au%2AMzQ2MTY3NTg3LjE3Njc4NTA0NTk.%2A_ga%2AMzA0MTg4MDU3LjE3NjQ5MTc4MDg.%2A_ga_QJYWCGB62S%2AczE3Njk0MDI4MzAkbzE0MSRnMSR0MTc2OTQwNDU4NyRqNTkkbDEkaDM5MjkwOTg1Ng..&order=recommended&is_including_occupied=false&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

＜1日目＞

10:00 東京駅から特急「踊り子」乗車

12:30 河津駅着、河津桜まつり会場で桜を満喫

13:30 河津桜まつり会場を散策しながらお昼ごはん

14:30 河津駅から伊豆熱川駅へ移動

14:45 伊豆熱川駅着、当館スタッフによるお迎え

15:00 チェックイン、桜温泉まんじゅうでひと息

16:00 東伊豆の海を一望する客室露天風呂で旅の疲れをリセット

17:30 ラウンジバーにて館内の河津桜を眺めながらフリーフロー

18:30 河津桜酵母の日本酒とともに、伊豆の旬を味わうご夕食

21:00 ゲームラウンジにて懐かしのゲームに浸るひととき

＜2日目＞

7:00 朝日に包まれる客室露天風呂で迎える朝

8:00 地元の海の幸や旬野菜が小鉢に並ぶ、和朝食

9:30 送迎付きでストロベリーファーム太田農園へ、完熟いちごの摘み取り体験

11:00 チェックアウト後、伊豆熱川の街歩き

伊豆リトリート 熱川粋光 by 温故知新について

東京から2時間半弱。静岡県東伊豆町に位置し、相模灘を望む高台に佇む全16室のスモールラグジュアリーホテル。

「ノスタルジック・ラグジュアリー」をコンセプトに、2025年11月1日リニューアルオープン。昭和の温泉街として賑わいを見せた熱川の記憶を受け継ぎながら、“懐かしさ”と“新しさ”が調和する温泉リトリートとして、アナログな体験に宿る温もりを今に伝えています。

全室オーシャンビュー、源泉かけ流し露天風呂を備え、波音と潮風に包まれたプライベートなひとときをお過ごしいただけます。伊豆の風土が育んだ食材と郷土料理を礎にした和食とワインのマリアージュにより、伊豆の食材の新たな楽しみ方を提案します。



＜施設概要＞

施設名：伊豆リトリート 熱川粋光 by 温故知新

所在地：〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2

アクセス：東京からお越しの場合 東京ー伊豆熱川（約2時間15分）※伊豆熱川駅より徒歩約10分 送迎有（要連絡）

部屋数：全16室

電話番号：0557-23-2345

公式サイト：https://suiko.by-onko-chishin.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okcs_izuretreat_suiko/

株式会社温故知新について

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。

ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。

「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。

温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへと変化するなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝デスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。

＜会社概要＞

社名：株式会社温故知新

代表取締役：松山 知樹

本社所在地：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室

設立年：2011年2月1日

資本金：3億2,500万円(2026年1月時点)

事業内容：ホテル・旅館の運営及びプロデュース

公式サイト：https://by-onko-chishin.com/

企業情報：https://by-onko-chishin.com/company

X(Twitter)：https://twitter.com/okcs_official

Instagram：https://www.instagram.com/okcs.official/