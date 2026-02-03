敏感肌化粧品市場売上No.1*¹の「Curel（キュレル）」から『潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』が2月7日（土）より新発売！

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curel（キュレル）」から、2026年2月7日（土）に『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』を発売いたします。セラミドケア*²＆UVバリアで、強力な紫外線から肌を守ります。塗るたび日やけしにくい肌に。日やけをすると赤くなりやすい肌、日やけしたくない乾燥性敏感肌の方々に寄り添った新発想*³の日やけ止めです。

商品情報URL：https://www.kao-kirei.com/ja/official/curel/special/26uv/(https://www.kao-kirei.com/ja/official/curel/special/26uv/)

【発売背景】

キュレルは、誕生以来、皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着目し、乾燥性敏感肌で悩む方々のＱＯＬ向上に貢献する提案を行ってきました。

乾燥性敏感肌の方の中には、日やけしやすいと答えた人が約7割いることがわかっています（花王調べ 24年12月 N=703）。そこで、紫外線・乾燥から肌を守る『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』を発売いたします。

【商品特長】

乾燥性敏感肌は日やけによる乾燥ダメージを受けがちです。そのため、紫外線対策だけでなく、角層まで乾燥対策（保水バリアケア）が必要です。そこで、『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』は、キュレル初となる微細なUVカット成分を包み込んだセラムカプセルを配合。隙間のない均一なUV防御塗膜を形成し紫外線から肌を守ります。さらに、セラミド機能成分*⁴配合で、角層の潤いを保つバリア機能の働きを補い、潤いを与え、乾燥からも肌を守る日やけ止めです。セラミドケア*²＆UVバリアで、強力な紫外線・乾燥から肌を守ります。塗るたび日やけしにくい肌に。

塗布後の肌イメージ図

『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』

60g/SPF50・PA+++

顔・からだ用

肌なじみの良いカラー

強力な紫外線や乾燥から肌を守る

塗るたび、日やけしにくい肌に

ノンケミカル処方（紫外線吸収剤無配合）の日やけ止め

● セラミドケア*² ＆UVバリア

● 潤い成分（セラミド機能成分*⁴、ユーカリエキス、アスナロエキス）配合。もっちりと潤った肌に

● 微細なUVカット成分を包み込んだ、セラムカプセルが盾となり、強力な紫外線から肌を守り抜く

● 負担感なく、しっとりと肌に密着するセラムタイプ

●ウォーターベース処方でベタつかず、しっとりとした使い心地

● 化粧下地としても ● 洗浄料で落とせる ● 赤ちゃんのデリケートな肌にも使える

＜乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計＞

● ノンケミカルUV（紫外線吸収剤無配合）● 無香料

● アルコールフリー（エチルアルコール無添加）

● アレルギーテスト済み※ ● 乾燥性敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み※

［パッチテスト：皮膚に対する刺激性を確認するテストです］

● にきびのもとになりにくい処方 ノンコメドジェニックテスト済み※

※すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起こらない、コメド(にきびのもと)ができないというわけではありません。

*¹ インテージSRI+敏感肌用化粧品市場2024年1月～2024年12月 シリーズ別金額シェア

*² セラミドの働きを補い潤いを与える *³ キュレル内において *⁴ セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド（保湿）

【サンプルプレゼントキャンペーン】

キュレル公式ブランドサイトでは、「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム 試供品（6g）」のプレゼントキャンペーンを実施いたします。

●応募期間：

2026年2月3日（火）10:00～2026年5月10日（日）23:59まで

●応募方法：

キュレル公式ブランドサイトにあるキャンペーンのリンクからアンケートに回答

●プレゼント内容：

応募者の中から20,000名様に「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム 試供品（6g）」をプレゼントいたします。『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』の発売にあわせて、キュレル ブランドサイト内の特集ページにて詳しい商品情報をご紹介しています。

【キュレルブランドについて】

『キュレル』は1999年に乾燥性敏感肌を考えて誕生したブランドです。フェイスケア・ボディケア・頭皮ヘアケア製品までラインナップ。洗浄から保湿まで一貫して「セラミド」に着目。「セラミド」を守って洗い、「セラミド」の働きを補い潤いを与えるアプローチで、外部刺激から肌を守る肌のバリア機能の働きをサポートし、肌荒れしにくい潤い肌に保ちます。

赤ちゃんから年齢を重ねた方まで。顔、からだ、頭皮まで、やさしい使い心地にまでこだわった製品を提案しています。

■キュレル ブランド情報はこちら

https://www.kao-kirei.com/ja/official/curel/

■『キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム』の商品情報はこちら

https://www.kao-kirei.com/ja/official/curel/special/26uv/