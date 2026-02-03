″奇跡の夜。ひな祭りと赤い月″3月3日（火）開催「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」に協力

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年3月3日（火）にSHIBUYA SKYで開催される「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」に協力します。

渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエアでは、渋谷でもっとも宙に近い場所、SHIBUYA SKYで体験できる天体観測イベントを毎月開催しております。

屋上展望空間「SKY STAGE」に設置した天体望遠鏡を使用し、星のスペシャリストによる解説とともに天体観測をお楽しみいただけます。

渋谷上空229ｍから足元に広がる東京の景色と、神秘に満ちた宙で起こる静かな天文現象をぜひご観賞ください。

本イベントでは、満月が地球の影に完全に覆われ、赤銅色（しゃくどういろ）の幻想的な姿へと変わる様子を観察します。3月3日ひな祭りの日に皆既月食が起こるというファンタジックな夜に、地上229mの遮るもののない大パノラマから、その一部始終を見届けませんか。

「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」 イベント概要

■日時：2026年3月3日（火）18:30～20:40 ※予備日：なし

■場所：SHIBUYA SKY（東京都渋谷区）

■参加方法：チケット購入

※専用チケット「ひな祭り皆既月食観賞」をご購入ください。

チケット購入サイトはこちら :https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/

詳細はこちら

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation/

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：渋谷スクランブルスクエア株式会社へお願いいたします。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan

また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/

＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー