なぜ、採用した外国人介護士が「定着」するのか？インドネシアの現地教育現場を公開する無料オンライン見学セミナー2026年2月19日（木）開催

ヒューマンホールディングス株式会社

介護事業等を展開するヒューマンライフケア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：瀬戸口信也、以下「当社」）は、介護事業所の事務長・施設長向け無料オンラインセミナー「なぜ、採用した外国人介護士が『定着』するのか？インドネシアの現地教育現場を公開する無料オンライン見学セミナー」を、2026年2月19日（木）に開催いたします。

●本件の概要／社会的課題の解決に向けて

【本件のポイント】- インドネシア現地の教育機関とライブ中継で繋ぎ、学生の日本語力や介護への就労意欲などを確認できる無料オンラインセミナーを、2026年2月19日（木）15:00～16:00に開催- 特定技能外国人介護士を目指すために現地で行われている教育内容や実例を具体的に解説- セミナー参加者には特典として「導入検討に役立つ詳細資料」「求人票作成サポート」「個別無料相談」を提供「LPK Harenohi Indonesia」資料より介護実習風景

日本の介護現場で就労する特定技能外国人介護士は2025年6月末時点で54,916人に達し（※1）、東京都内の介護施設では66.8％が「外国人介護士等を雇用している」との結果が発表されています（※2）。

その一方で、「日本語はどの程度通じるのか」「文化や価値観の違いは問題ないのか」といった不安から、導入に踏み切れない事業者も依然として多いのが現状です。

今回開催する無料オンラインセミナー「なぜ、採用した外国人介護士が『定着』するのか？インドネシアの現地教育現場を公開するオンライン見学セミナー」ではそうした不安を解消するため、インドネシア現地の協力機関「LPK Harenohi Indonesia」が運営する職業訓練校とオンラインで繋ぎ、日本語教育・介護研修の様子をライブ中継します。資料や説明だけでは伝わらない、学生の日本語力や学習への姿勢、介護の仕事への意欲を、参加者自身の目でお確かめいただけます。また学生へのインタビューも実施し、「なぜ日本での介護の仕事を希望するのか？」「将来はどのように働きたいか？」など、参加者から直接質問もできる双方向型でセミナーを開催します。また後半では当社が行っている入国前～配属後の日本語教育や介護福祉士国家試験対策、定着支援の仕組みについてもご説明するとともに、実際に即戦力として活躍している事例についてもご紹介し、「採用して終わり」にしないための具体的なポイントも解説します。

当社は1999年の介護事業開始以来、在宅介護事業や施設介護事業を全国で展開するとともに、2019年からは技能実習生の受入れ、2020年9月からは特定技能登録支援事業を開始し、介護事業所を運営する法人・施設287施設以上（ヒューマンライフケア運営施設含む）に対し、のべ800人の外国人介護人材の採用から教育・就業サポートなどを行っています。また同時に、当社運営の介護事業所でも外国人介護人材の受入れを積極的に進め、2025年12月現在168名が就業し、「介護業界の将来を担える人材」への育成に注力しています。

当社は外国人介護人材の受入れを活性化することにより、介護業界全体の課題である人材不足の解消をめざします。

※出典1：出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等（令和7年6月末）

※出典2：東社協 東京都高齢者福祉施設協議会「外国人介護職員・支援員の雇用状況等についての実態調査結果（令和7年1月）

無料オンラインセミナー 開催概要「なぜ、採用した外国人介護士が『定着』するのか？インドネシアの現地教育現場を公開する無料オンライン見学セミナー」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2000_1_7449ab0b43222f5e7ac3d4549e43f18a.jpg?v=202602030221 ]

■「ヒューマンライフケア」とは

全国176事業所（2026年2月1日現在）で幅広く介護サービスを展開し、介護事業におけるワンストップソリューションを実現しています。デイサービス、グループホーム、有料老人ホーム、ホスピスホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、訪問介護、訪問看護などの介護事業と介護教育事業、特定技能登録支援事業を、教育部門である「ヒューマンアカデミー」、人材サービス部門である「ヒューマンリソシア」などヒューマングループ各社と強力に連携しながら行っております。心に届く最高のサービスを目指し、一人ひとりのご利用者様に応じたサービスのご提供と、家族の皆様が笑顔で暮らせる環境づくりのお手伝いをしてまいります。

住み慣れた自宅で安心して暮らせる環境を整えることにより、世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）の目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標11「住み続けられるまちづくりを」の達成に、また外国人介護人材に向けた介護教育と就業機会の創出により、目標4「質の高い教育をみんなに」の達成に貢献します。

●ヒューマンライフケア ウェブサイト：https://human-lifecare.jp

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開し、2025年4月に創業40周年を迎えました。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業のリソースを活用し、深刻化する国内の労働人口減、高齢化社会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組んでまいります。

人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられたSDGs（持続可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいます。SDGsへの貢献を通じて、より良い社会づくりに貢献していきます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンライフケア株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2000_2_1769e3eb17a1f0fbfb71d38dbcf5d73e.jpg?v=202602030221 ]