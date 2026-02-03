食べごたえならお任せ！パンが主役の新『食事スープ』が誕生！！「じっくりコトコト 超盛Bakery（ベーカリー）」たっぷりパンとスープの相性抜群なカップ入りスープが2026年2月16日全国で発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス（株）のグループ企業である、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社（代表取締役社長：佐藤雅志、本社：愛知県名古屋市）は、「じっくりコトコト 超盛Bakeryバターとチキン香るカレーパン風スープ」「じっくりコトコト 超盛Bakery あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」「じっくりコトコト 超盛Bakery たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」を、2026年2月16日(月)より全国で新発売します。

■スープ市場はカップ入りスープが好調、“超盛”は「食べごたえ」や「満足感」が支持

2025年のスープ市場全体は前年並みで推移し、カップ入りスープ市場は、物価高の影響等がある中でも前年比106％で着地しました（※1）。当社では2025年に発売した「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズ商品や、「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ」の好調もあり「じっくりコトコト」ブランドのカップ入りスープは前年比104%と伸長しました（※2）。このように、食べごたえがあり1食で満足感が得られる付加価値型スープが、お客様から支持をいただいています。

また、2025年の物価高や米の価格高騰に対するある意識行動調査では、米の主要な代替品として1位「うどん」と2位「パン」をそれぞれ約3割の人が活用しているというデータ（※3）があり、主食として小麦製品を選択する傾向もうかがえます。

■パンが主役の『食事スープ』！シリーズ名に「Bakery(ベーカリー)」を冠して「パン」をわかりやすく

こうした付加価値型カップ入りスープの好調や、米の代替品にパンが注目されるトレンドを背景に、 当社は多くのお客様にパンが主役の『食事スープ』であることを分かりやすく伝えるため、シリーズ名に「Bakery」を冠した「じっくりコトコト 超盛Bakery」を新発売します。

当シリーズは、主食にもなり得るような「パンを楽しめるメニュー」、食べごたえがあるので 「男性にも好まれる」という観点でフレーバーの選定にもこだわりました。

「じっくりコトコト 超盛Bakery バターとチキン香るカレーパン風スープ」は、バターとチキンブイヨンを使用したスパイシーなカレーが、こんがりと焼き上げた超盛りだくさんのパンと一緒になり、カレーパンのような味わいに仕上げています。

「じっくりコトコト 超盛Bakery あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」は、あめ色玉ねぎの甘みとチーズのコクが楽しめるスープで、グラタンのような香ばしさをも感じられる、ついつい食べ進めたくなる味わいです。

「じっくりコトコト 超盛Bakery たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」は、コーンの甘みがとけこんだ濃厚ポタージュスープと、こんがりと焼き上げたパンの香ばしさでコクのある味わいがお楽しみいただけます。

「じっくりコトコト 超盛Bakery」シリーズでは、パンが主役の食べごたえとたっぷりパンと濃厚スープとの相性抜群な味わいが楽しめる新『食事スープ』として、ココロもお腹も満足していただけるような商品をお届けしてまいります。

※1…出典：インテージSRI+ インスタントスープ計2025年1月-12月（金額ベース）

※2…出典：インテージSRI+ じっくりコトコトこんがりパンカップ計2025年1月-12月（金額ベース）※CVS限定商品を除く

※3…出典：日本インフォメーション（株）調べ

「高騰する食卓を守る！令和流ライフスタイルとは～物価高に関する意識行動調査」2025年6月 インターネットリサーチ

n=1,067 20～69歳 男女

【商品概要】

「じっくりコトコト」ブランドサイト

https://www.pokkasapporo-fb.jp/jikkuri/(https://www.pokkasapporo-fb.jp/jikkuri/)

左から「じっくりコトコト 超盛Bakery バターとチキン香るカレーパン風スープ」「じっくりコトコト 超盛Bakery あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ」「じっくりコトコト 超盛Bakery たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ」