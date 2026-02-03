満足度96％！日比谷花壇と山形県西川町が贈る、日本一の啓翁桜を“五感”で巡る第3回アグリツアー開催。店舗・オンライン・旅で地域のファンを創出

株式会社日比谷花壇桜園地 ※イメージ桜のアレンジ制作ワークショップ1

株式会社日比谷花壇（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮島浩彰）は、日本一の啓翁桜の産地である山形県西川町（町長：菅野大志）と連携し、2026年4月18日（土）・19日（日）に、啓翁桜の園地見学やフラワーアレンジ体験など、西川町の魅力を体感できる「第3回西川町啓翁桜アグリツアー」を開催します。当社と西川町は、2024年2月に花き・花木の生産、販売等を通じた地方創生の実現を目的とした包括連携協定を締結しております。その取り組みの一環として、今年も旬を迎える啓翁桜の魅力を伝えるべく、オンラインショップ・店頭・ツアーの3軸で、地方創生に貢献する桜企画を実施します。

≪背景：地方創生の新たな形。販売と体験の両軸で魅力を発信≫

日比谷花壇と西川町は、2024年2月の包括連携協定締結以来、首都圏などの顧客を西川町へ誘致するアグリツアーや、店舗でのフェアを通じて、地域のファンづくりに取り組んできました。特に、今年で3年目を迎えるアグリツアーは、過去2回の参加者アンケートにおいて満足度96％以上という極めて高い評価をいただいています。アンケートでは「個人旅行では行けない場所や地元の食を楽しめた」「生産者の話を直接聞けるのが貴重」といった声が寄せられており、単なる観光に留まらない、花と緑のプロの視点で地域の魅力を伝える体験価値が、都市部のお客様に高く支持されています。

≪啓翁桜とは≫

啓翁桜は、春の訪れをいち早く告げる早咲きの桜で、山形県が日本一の生産量を誇ります。最大の特徴は、一般的な桜（ソメイヨシノなど）のような太い幹ではなく、細長い枝が幾重にも集まり、その繊細な枝先に薄紅色の可憐な花を密集させて咲かせる姿にあります。山形県では昭和40年代から本格的な栽培が始まり、独自の促成栽培技術によって、厳しい冬の時期（12月中旬以降）からお花見を楽しむことが可能です。2026年1月には、吉村美栄子山形県知事より高市早苗内閣総理大臣へも贈呈されました。西川町の清冽な月山の水と、雪深い厳しい寒さが、ひときわ透明感のある花色を育んでいます。

≪企画1：第3回西川町啓翁桜アグリツアー≫

「春の気配を追いかけて」をコンセプトに、啓翁桜の命を育む水を辿り、14haの広大な啓翁桜生産地を歩く1泊2日の体験型ツアーです。

■概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/75797/table/145_1_789677379a37f56f0c7db7c746f345ac.jpg?v=202602030221 ]■今年のポイント

1．お客様自ら選んだ桜の枝を使ったアレンジメント制作体験： 14haという広大な啓翁桜の産地を巡り、アレンジメントに使用するお気に入りの一枝をお客様ご自身で選んで摘み採っていただきます。日比谷花壇のフローリストが植物の美しさをプロの視点でご案内し、その一枝を使い旅の記憶を閉じ込めるアレンジメントを制作します。

2．旬の食材を楽しむ： アンケートで要望の多かったワインや地酒のペアリングを強化。さらに自ら収穫した山菜を天ぷらにして味わうなど、西川町の旬の食材を収穫体験とともに楽しみます。

■主な行程(予定)

1日目：

山形駅集合 → 「肉そば・呑み処 松」にて昼食 → 月山湖見学 → ワイナリー見学＆試飲 → 「山菜料理 玉貴」にて夕食 → 志津温泉「変若水の湯 つたや」宿泊

2日目：

宿周辺で山菜採り → 啓翁桜営農地見学・桜の摘みとり体験 → 「かわどい亭」にて山菜天ぷらランチ → 桜のアレンジ制作ワークショップ → 道の駅にしかわ → 山形駅解散

≪企画2：首都圏店舗での西川町の啓翁桜フェア≫

約14,000本の啓翁桜が日比谷花壇の店頭を彩り、一足早い春を届けます。

期間： 2026年2月3日（火）～2月9日（月）

展開店舗：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のHIBIYA KADAN、Hibiya-Kadan Style、WONDER FLOWER、Reconnel

※一部店舗を除く

日比谷花壇店舗情報：https://shop.hibiyakadan.com/

≪企画3：日比谷花壇オンラインショップで限定販売≫

【バイヤー厳選】山形県西川町産「啓翁桜」

バイヤーが厳選した、産地直送の啓翁桜をご自宅でお楽しみいただけます。

商品名： 【バイヤー厳選】山形県西川町産「啓翁桜」

価格： 5,500円（税込・送料別）

注文受付期間：2026年3月28日（土）まで注文受付中

お届け期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

商品説明：

可憐な薄紅色の花を咲かせる「啓翁桜」。咲きはじめるとほのかに香るさわやかな香りが、春の訪れを感じさせてくれます。生産量日本一をほこる山形県西川町産の「啓翁桜」をお届けいたします。西川町の「啓翁桜」は春の美しい桜を、寒さ厳しい時期に咲かせようと愛情いっぱいかけて育てています。

届いた桜は切り口部を水につけ水分を十分に吸い上げさせて下さい。

10℃～15℃位の温度が最適です。あまり暖かくならないように気を付けて下さい。

乾燥には十分気を付け1日1回程度霧吹きで枝全体に水分を与え、水も時々替えて下さい。

花が散った後は綺麗な緑の葉桜が楽しめます。

詳細： https://www.hibiyakadan.com/item/7698TB1225.html

