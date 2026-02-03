着なくなったTシャツでエコバッグを作る産学連携のアップサイクルワークショップを2月7日（土）に開催

株式会社オンワードホールディングス

株式会社オンワードホールディングス（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）は、当社のリユース衣料品を販売する環境コンセプトショップ 「オンワード・リユースパーク 吉祥寺」にて、2月7日（土）に産学連携のアップサイクルワークショップを開催します。

本イベントでは、当社が回収したTシャツを使用し、オリジナルエコバッグを制作します。講師は、ファッションと環境について学ぶ文化学園大学ファッション社会学科の学生が行います。

このアップサイクル体験が、ファッションの未来を考える機会になることを願っています。

■イベント概要

開催日時：2月7日（土） 13:30～15:00

開催場所：オンワード・リユースパーク 吉祥寺 3F

特別講師：文化学園大学ファッション社会学科の学生

募集人数：20名

参 加 費：無料

参加方法：店舗へ直接来店もしくは電話にてご予約ください

電話番号：0422-23-0900

注意事項は下記リンクを必ずご一読ください

https://www.onward-reusepark.jp/blog/2026/01/20260123w.html

■当社がアップサイクルに取り組む背景

環境省の資料によると、国内で衣料品がごみとして出された場合、再資源化される割合は5%程でほとんどはそのまま焼却・埋め立て処分されます。その量は年間で約48万トン。この数値を換算すると大型トラック約130台分を毎日焼却・埋め立てされていることになります。また、国内に流通する衣料品の62%が可燃ごみ・不燃ごみとして廃棄されています。

参考：環境省「サステナブルファッション」https://www.env.go.jp/policy/sustainable_fashion/

当社では、2025年8月末までに、累計約180万名のお客さまから約934万点の衣料品を回収しました。この回収した衣料品を活用すべく、ファッション企業としてのクリエイション力を生かしたアップサイクルに積極的に取り組んでいます。

■当社と文化学園大学ファッション社会学科のこれまでの取り組み

昨年11月、"学び・創造・共創"を目的とした『アップサイクルこどもふくプロジェクト』を行いました。

当社がお客さまから回収した衣料品を産学連携でアップサイクルし、ファッションショーを開催しました。

＜『アップサイクルこどもふくプロジェクト』について＞

https://www.onward-hd.co.jp/release/2025/20251127.html

■「オンワード・リユースパーク 吉祥寺」 店舗概要

2009年にスタートした「オンワード・グリーン・キャンペーン」にてお預かりしたお客さまの不要になった衣料品を、自社で４～５回の検品を行い、販売基準に達したリユース衣料品を販売している店舗です。常時3,000点以上のオンワードブランドのリユース衣料品を取り揃え、チャリティー価格で提供し、収益は全て当社のサステナブル活動に活用しています。

住所：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目4番14号 ミヤケビル1～3F

TEL：0422-23-0900

営業時間：11:00～19:00

定休日：不定休

URL：https://www.onward-reusepark.jp/

ONLINESHOP：https://crosset.onward.co.jp/shop/reusepark

■衣料品循環システムの構築を目指す「オンワード・グリーン・キャンペーン」について

オンワードグループのサステナブル経営推進の一環として、ご愛用いただいた自社の衣料品を利用者から引き取り、可能な限りリユース・リサイクルすることを通じて、衣料品循環システムの構築を目指す取り組みです。

引き取った衣料品は、リサイクルしてRPF（固形燃料）に再生し代替エネルギーとして利用するほか、繊維製品の原料となるリサイクル糸を作り毛布や軍手を生産。毛布は日本赤十字社の協力のもと、国内外の被災地や開発途上国への支援に活用しています。軍手は、災害支援、森林保全、啓蒙活動など様々な場面で配布しています。2023年からは、『Upcycle Action（アップサイクル・アクション）』 をスタートしました。

「オンワード・グリーン・キャンペーン」 公式サイトURL：https://www.onward.co.jp/green_campaign/

■株式会社オンワードホールディングス概要

1927年に「樫山商店」として創業しました。現在は、「ファッション」「ウェルネス」「コーポレートデザイン」の3つの領域における事業を推進するとともに、海外においては、「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の3地域でビジネスを展開しています。

ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

設立：1947年(昭和22年）9月4日

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/