湘南美容クリニック銀座院 院長 葛島 魁人医師、国際医学会「IMCAS World 2026」において研究成果を発表

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）が経営支援を行う「湘南美容クリニック」の銀座院 院長を務める葛島 魁人（くずしま かいと）医師が、2026年1月29日（木）から31日（土）にかけてフランス・パリで開催された国際医学会「IMCAS World 2026」に登壇し、研究成果を発表しました。

IMCAS（International Master Course on Aging Science）は、美容皮膚科、形成外科、美容外科、アンチエイジング医療分野を含む、世界最大規模の国際医学会の一つであり、100カ国以上から医師・研究者・医療従事者が集い、最新の治療技術や臨床知見を共有する場として高い評価を得ています。「IMCAS World 2026」において葛島医師は、「Scarless Arm Rejuvenation Using Liposuction and Absorbable Threads（脂肪吸引と吸収性スレッドを用いた瘢痕を最小限に抑えた上腕若返り治療）」をテーマに発表を行いました。

本発表では、上腕部のたるみや皮下脂肪に対する治療において、脂肪吸引と吸収性スレッドを組み合わせる外科的アプローチに着目。切開や瘢痕を最小限に抑えながら、皮膚の引き締めと自然な輪郭形成を同時に実現する治療設計について、実際の臨床経験をもとに紹介しました。治療効果の持続性やダウンタイムへの配慮、安全性を重視した術式の工夫などが示され、侵襲性を抑えつつ審美性の向上を目指す実践的なアプローチとして、各国の医師から高い関心を集めました。

近年、美容医療の分野において、低侵襲かつ自然な仕上がりを求めるニーズが世界的に高まっており、外科的治療においても安全性と審美性の両立が重要なテーマとなっています。SBCメディカルグループは今後も、医師一人ひとりの臨床知見と学術活動を通じて、国際的な医学交流を推進し、美容医療の質の向上と持続的な発展に貢献してまいります。

「IMCAS World 2026」開催概要

開催地：Palais des Congres de Paris（フランス・パリ）

開催日程：2026年1月29日（木）～1月31日（土）

公式サイト：https://www.imcas.com/en/imcas-world-congress-2026

発表演題

Scarless Arm Rejuvenation Using Liposuction and Absorbable Threads

葛島 魁人医師について

湘南美容クリニック銀座院 院長。形成外科・美容外科領域において、脂肪吸引やボディデザインを中心とした外科的治療を専門とし、お客さま一人ひとりに寄り添った、自然な仕上がりを追求するオーダーメイドの治療設計を行っています。低侵襲性と審美性の両立を重視した治療アプローチを強みとし、国内外の学会において臨床知見を積極的に発信。美容医療を通じて、お客さまの生活の質（QOL）向上に貢献することを目指しています。

葛島医師のプロフィール詳細はこちら(https://www.s-b-c.net/doctor/introduction/kuzushima/)をご覧ください。

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、歯科、AGA、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行う総合医療グループです。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（総合美容医療・皮膚科・歯科・AGA治療・婦人科・不妊治療・眼科・整形外科・再生医療、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com/jp

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

