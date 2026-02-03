渋谷スカイ「SHIBUYA SKY ROOFTOP 天体観測」 2026年度スケジュールのお知らせ-音声ガイダンスに声優 梶裕貴さんを起用＆2つの3月特別企画の開催

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、東京、渋谷にある「渋谷スクランブルスクエア」の天体観測イベント「ROOFTOP 天体観測」に2026年度も引き続き協力いたします。

また2026年3月には2つの特別企画を開催。コスモプラネタリウム渋谷との連携イベントも、昨年に引き続き2026年7月と2027年2月に開催いたします。



「ROOFTOP 天体観測」は「渋谷スクランブルスクエア」の14階・ 45階・ 46階・屋上に位置する展望施設、「SHIBUYA SKY」で体験できる渋谷スクランブルスクエア株式会社主催の天体観測イベントです。

渋谷駅直結・直上の渋谷スクランブルスクエア、さらに渋谷でもっとも宙に近い場所、SHIBUYA SKY。その屋上展望空間「SKY STAGE」に設置した天体望遠鏡を使用し、星のスペシャリストによる解説とともに天体観測をお楽しみいただけます。

このイベントにおいてビクセンは天体望遠鏡と双眼鏡を提供するとともに、今まさに見えている天体についての解説などを行います。

渋谷上空229ｍから足元に広がる東京の景色と、神秘に満ちた宙で起こる静かな天文現象をぜひご堪能ください。

2026年3月特別企画

1.「SHIBUYA HINAMATSURI LUNAR ECLIPSE ひな祭りの皆既月食観賞」

ひな祭りに見られる特別な皆既月食。

SHIBUYA SKYでは貸し切り営業を実施して、ROOFTOP天体観測特別企画を開催。渋谷上空229ｍから皆既月食を観賞する特別チケットを販売いたします。

なお、本イベントでは天体望遠鏡や双眼鏡を使用するだけでなく、月のライブ投影を行い、星空案内人の解説とともに皆既月食観賞をお楽しみいただけます。

日本で観られる次の皆既月食は約3年後。330人だけが体感できるプレミアムな皆既月食観賞をSHIBUYA SKYで体験してみてはいかがでしょうか。

イベント概要- 日時：2026年3月3日（火）18:30～20:40- 場所：SHIBUYA SKY（東京都渋谷区）- 定員：330名（先着順）- チケット料金：\5,000（税込）※SHIBUYA SKY入場チケット料金、入場特典込- チケット販売開始日時：2月3日（火）14:00- チケット購入サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/※チケット購入サイトより専用チケット「ひな祭り皆既月食観賞」をご購入ください。- その他注意事項・本チケットは入場時間直前までキャンセル可能です。・イベント開始は18:30から、皆既食鑑賞は18:49からの開始を予定しておりますが、視界不良により、ご覧いただけない場合もございます。・イベント開催後に天候等の状況により、屋上に入場できなくなる場合がございます。・悪天候等による中止の場合は、開催日当日3月3日(火)12:00以降にチケット購入者へお知らせするとともにチケットのキャンセルと返金をさせていただきます。渋谷スカイは通常営業に切り替えておりますので、渋谷スカイにご入場を希望される方はご自身で公式チケット購入サイト「Webket」から再度ご購入をお願いいたします。・その他注意事項はチケット購入サイトをご確認ください。

2.親子で楽しめる「渋谷上空の天体教室―オリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」

「渋谷上空の天文教室―オリジナル双眼鏡で観る上弦の月―」をお子さま向けに開催。

3月に観られる皆既月食でも注目を浴びている「月」に関する知識を広く深く学ぶことに加えて、自分だけのオリジナルデザインの「手作り双眼鏡」を制作します。月を学ぶ教室の後は、SHIBUYA SKY屋上にてガイドの解説を聞きながら、天体望遠鏡とオリジナル双眼鏡を使って月を観察します。また、天体望遠鏡にて「月」を撮影し、スクリーンに投影して、観察します。渋谷上空229ｍから「月」をのぞいてみませんか。月以外に木星やプレアデス星団も観察します。

※お子さまと保護者のペア参加限定

イベント概要- 日時：2026年3月26日（木）、27日（金）18:00～20:00- 場所：SHIBUYA SKY- お子さま対象年齢：小学4年生～小学6年生※小学１年生～中学3年生までご参加いただけますが、小学校高学年のお子さま向けの内容となっておりますのでご承知おきください。- 定員：各日15組30名（先着順）- チケット料金：\7,000（税込）※保護者１名・お子さま１名のペア料金、SHIBUYA SKY入場チケット料金込- チケット販売開始日時：2月26日（木）10:00- チケット購入サイト：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/ticket/※チケット購入サイトより専用チケット「渋谷上空の天文教室」をご購入ください。- その他注意事項・本イベントは、保護者とお子さま（大人１名・子ども１名）ペアでの参加限定です。・天候不良の場合は、屋上が閉鎖する可能性やプログラムの内容を変更して開催する場合がございます。・その他注意事項はチケット購入サイトをご確認ください。

音声ガイダンスを声優 梶裕貴さんが担当！

2026年4月のROOFTOP 天体観測より、イベント中の音声ガイダンスは声優 梶裕貴さんによるナレーションでお届け。天体観測の時間をより一層彩ります。

期間：2026年4月～2027年3月（毎月開催）※各回の開催状況にご注意ください。

声優 梶裕貴 プロフィール

2004年に声優デビュー。「進撃の巨人」エレン・イェーガー役をはじめ、数々の話題作で主要キャラクターを演じる。ナレーションやキャラクターの声でも幅広く活躍。声優アワード主演男優賞を史上初の2年連続受賞し、著書。

『いつかすべてが君の力になる』も大ヒット。声優20周年を記念してAI 音声合成プロジェクト【そよぎフラクタル】を発足。

「ROOFTOP 天体観測」2026年度スケジュール

2026年[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/183_1_da31dc69e4414b8b0f746fb386c53bb8.jpg?v=202602030221 ]2027年[表2: https://prtimes.jp/data/corp/134758/table/183_2_3cda63cf093d6b0fe6d95b735c8499df.jpg?v=202602030221 ]

注意事項

- 悪天候の場合、予備日へ変更となります。予備日も悪天候の場合は中止となります- 中止の場合は公式 WEBサイト（https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/）にてお知らせします。- 視界不良により、対象天体をご覧いただけない場合がございます。- 天候などにより、イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。- 参加方法等の詳細はWEBサイトにてご確認ください。https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/observation/

イベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：渋谷スクランブルスクエア株式会社へお願いいたします。

SHIBUYA SKYについて

SHIBUYA SKYは、渋谷スクランブルスクエアの14階～45階の移行空間「SKY GATE」、日本最大級の屋上展望空間「SKY STAGE」、46階の屋内展望回廊「SKY GALLERY」の3つのゾーンで構成されています。

渋谷最高峰の地上229ｍから広がる360度の景色を眺めるにとどまらず、一連の体験を通じて知的好奇心を刺激し、想像力を育む展望装置です。

名称 ：SHIBUYA SKY

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12

フロア ：14階（チケットカウンター）、45階・46階（屋内展望施設）、屋上（屋上展望空間）

高さ ：地上229m

営業面積 ：屋上展望空間約2,500平方メートル 、屋内展望施設約3,000平方メートル

営業時間 ：10:00～22:30（最終入場21:20）

※最新の営業時間は公式WEBサイトをご確認ください

休館日 ：元日（※臨時休館日あり）

公式WEBサイト ：https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/

