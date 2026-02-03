InnoJin株式会社、VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器 (未承認)の有効性に関わる多機関特定臨床研究のプロトコール論文を公開

InnoJin株式会社

大学発スタートアップ企業であるInnoJin株式会社（本社：東京都文京区）は、当社が開発を進めている「VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器（未承認）」について、有効性を評価する特定臨床研究を開始し (2025年8月26日実施許可取得)、研究の実施計画をまとめたプロトコール論文を発表しました。

研究の背景

弱視とは、一眼または両眼の視力が十分に発達しない疾患であり、小児における発症率は約1-5％とされています。日本国内には約21万人の弱視患者が存在し、その社会的損失は約2.2兆円にのぼると推計されています。

弱視に対する治療は、完全矯正眼鏡の装用と、アイパッチを用いた「健眼遮閉」を実施することが一般的です。しかし、健眼遮閉はよく見える方の目を塞いで実施するため、お子さんの心理的・物理的な負担が大きく、治療の継続が困難になるケースも少なくありません。さらに、子どもの視覚機能の発達には10歳ころまでに感受性期というものが存在し、この期間を逃すと、十分な治療効果が得られない可能性もあります。

VRを活用した新たなアプローチ

こうした課題を背景に、当社では仮想現実 (Virtual Reality, VR)技術を活用した革新的な弱視訓練用プログラム医療機器の開発に取り組んでいます。子どもたちがVRゴーグルを着用し、けん玉、卓球、テニスといったゲーム遊ぶだけで自然に弱視訓練ができる新たな治療アプローチによって、弱視訓練に伴う心理的負担を軽減し、治療アドヒアランス (自ら治療を進んでできること) の向上と治療効果の向上を目指しています。本試験にてVRを用いた小児弱視訓練の有効性を確認できれば、将来的には医療機器承認を取得し、医療機関を通じて家庭でも実施可能な弱視訓練プログラムとしての治療提供を実現してまいります。

プロトコール論文について

プロトコールとは研究の実施計画や手順のことを指し、それらを学術的な情報とともに論文の形式にまとめたものがプロトコール論文になります。当社では、VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器 (未承認)の有効性に関わる多機関特定臨床研究に関するプロトコール論文を、2026年1月21日付で査読付き学術雑誌より公開いたしました。本論文は、専門家による査読を受けて承認された後に公開されています。本研究は、このプロトコールに沿って研究を進めています。

参加者の募集について

現在、複数の医療機関と連携し、VRを用いた小児弱視訓練用プログラム医療機器 (未承認)の有効性に関わる特定臨床研究の実施に向けた取り組みを進めています。

2026年2月1日現在では、東邦大学医療センター大森病院眼科に通院中の弱視患者さんを対象に研究参加者の募集を開始しました。研究参加をご検討いただける方は、当科担当医までお声掛けください。

今後も順次、実施許可を取得した医療機関にて参加者の募集を開始してまいります。

▪️論文について

タイトル: Virtual Reality-Based Program for Pediatric Patients With Amblyopia: Protocol for a Multicenter, Randomized, Open-Label, Two-Arm Study

著者 (日本語表記):梛野健1,2,3,4、奥村雄一2,3,4、広田雅和3,5,6,7、松村沙衣子8、松本直8、根岸貴志4、緑川-猪俣明恵1,2,3、宇井牧子9、林孝雄5,6、堀裕一8、中尾新太郎4、猪俣武範1,2,3,4

著者所属: 1順天堂大学大学院医学研究科病院管理学研究室, 2順天堂大学大学院医学研究科遠隔医療・モバイルヘルス研究開発講座, 3InnoJin株式会社, 4順天堂大学大学院医学研究科眼科学講座, 5帝京大学医療技術学部視能矯正学科, 6帝京大学医学部眼科学講座, 7帝京大学大学院医療データサイエンスプログラム, 8東邦大学医学部眼科学講座, 9CS眼科クリニック

掲載誌: JMIR Research Protocols

URL: https://www.researchprotocols.org/2026/1/e85194/

DOI: 10.2196/85194

InnoJin株式会社は、「すべての子どもが視力のハンディキャップを抱えることなく成長できる社会」の実現に向けて、今後も引き続き、革新的な医療ソリューションの研究・開発に取り組んでまいります。

