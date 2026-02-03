普段コーヒーを飲む方に調査。好きな飲み方1位は「ブラック」4人に1人がオーガニックコーヒーへの興味も

株式会社NEXER

■現代人の日常に欠かせないコーヒー

朝の目覚めの一杯、仕事の合間のリフレッシュタイム、休日のゆったりとしたひととき。

コーヒーは、いまや私たちの毎日に寄り添う身近な飲み物です。飲む場所や味の好みも人それぞれで、最近は健康への関心の高まりから、オーガニックコーヒーに注目する人も増えています。

ということで今回はムスビ倶楽部と共同で、事前調査で「普段コーヒーを飲む」と回答した全国の男女599名を対象に「コーヒーについて」のアンケートをおこないました。

「コーヒーに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年1月14日 ～ 1月20日

調査対象者：事前調査で「普段コーヒーを飲む」と回答した全国の男女

有効回答：599サンプル

質問内容：

質問1：普段コーヒーを飲むことが多い場所はどこですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：特に好きなコーヒーの飲み方は何ですか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：オーガニックコーヒーに興味はありますか？

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■86.3％が「自宅」でコーヒーを飲むと回答

まず、コーヒーを飲むことが多い場所について聞いてみました。

もっとも多かったのは「自宅」で86.3％でした。続いて「職場」が6.7％、「外出先（移動中など）」が2.5％、「カフェ・喫茶店（店内利用）」が2.3％という結果です。

多くの方が、自宅でコーヒーを楽しんでいることがわかります。外よりも落ち着いた場所で、自分のペースで味わいたいと感じている方が多いようです。

それぞれの場所を選んだ理由についても聞いてみたので、一部を紹介します。

「自宅」

・自宅でゆっくりとテレビを見ながら飲むのが至福のひととき。（30代・男性）

・コーヒーメーカーがあるので手軽に美味しいコーヒーが飲める。（40代・男性）

・外で飲むとお金がかかるし、自宅なら好きな時に好きなだけ飲める。（60代・男性）

・在宅ワークをしているため、自宅で飲む機会が多い。（50代・女性）

・一番落ち着く場所だし、買ってまでコーヒーを飲みたいとは思わないから。（50代・女性）

「職場」

・仕事しながら飲みたいから。（40代・男性）

・眠気覚ましで飲みたいから。（30代・男性）

・仕事中の眠気覚まし、気分転換に飲むから。（50代・女性）

「カフェ・喫茶店（店内利用）」

・ゆっくりくつろげるから。（40代・男性）

・お店のコーヒーは美味しいから。（40代・男性）

・自分で入れるより、美味いので。（60代・男性）

自宅で飲む理由としては、リラックスできることやお金をかけずに楽しめること、自分のタイミングで飲めることが挙げられました。在宅勤務の広がりも、自宅でコーヒーを飲む機会を増やしていると考えられます。

■48.4％が「ブラック」で飲むのが好きと回答

続いて、特に好きなコーヒーの飲み方について聞いてみました。

もっとも多かったのは「ブラック」で48.4％でした。次いで「砂糖＋ミルク」が19.2％、「ミルクのみ」が15.9％、「カフェオレ」が7.2％、「カフェラテ」が5.8％という結果です。

約半数の方が、ブラックでコーヒーを楽しんでいることがわかります。コーヒーそのものの味や香りを大切にしている方が多いようです。

それぞれの飲み方を選んだ理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「ブラック」

・コーヒー本来の味と香りをダイレクトに感じられるから。（30代・男性）

・甘いものを食べながら飲むので、ブラックが一番合う。（40代・男性）

・健康のために糖分を控えているから。（60代・男性）

「砂糖＋ミルク」

・ミルクと砂糖を入れるとまったりした味わいになりリラックスできる。（40代・男性）

・苦み、甘さ、まろやかさの調和が美味しいので。（50代・男性）

・自分へのご褒美感があるので、必ず砂糖ミルクは入れて飲みます。（30代・女性）

「ミルクのみ」

・ミルクを入れるとまろやかになって飲みやすい。（40代・男性）

・糖分は控えたいがミルクは欲しい。（50代・男性）

・甘いのは嫌いだがミルクで味がまろやかになる。（30代・男性）

「カフェラテ」

・ミルクたっぷりが好きだから。（70代・女性）

・甘さと苦みのバランスがいいから。（50代・男性）

・苦いのは苦手だから。（40代・男性）

「カフェオレ」

・甘いのが好みだから。（30代・女性）

・牛乳が入っているのが好きだから。（50代・女性）

・まろやかで飲みやすい。（40代・女性）

ブラックを好む方はコーヒー本来の風味を楽しみたい、健康面を考慮しているという声が多く見られました。一方、砂糖やミルクを入れる方は、まろやかさや甘みを楽しみたいという意見が目立ちました。

■25.2％がオーガニックコーヒーに「興味がある」と回答

最後に、オーガニックコーヒーへの興味について聞いてみました。

「とても興味がある」が6.0％、「やや興味がある」が19.2％で、合わせて25.2％の方が関心を持っていることがわかりました。一方で「あまり興味がない」が24.4％、「まったく興味がない」が18.9％、「オーガニックコーヒーを知らない」が31.6％という結果でした。

4人に1人が興味を持つ一方で、約3割の方はオーガニックコーヒー自体を知らないことも明らかになりました。

興味があると回答した理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

オーガニックコーヒーに興味がある理由

・化学肥料や農薬を使っていないので、身体に良さそう。（40代・女性）

・健康に良いし、味も良いと思えるので。（60代・男性）

・オーガニックだから、体に良さそう。（40代・女性）

・味の違いを試してみたい。（60代・男性）

・オーガニックに魅力を感じる。（30代・男性）

・健康的で人間らしいから。（40代・男性）

興味がある方からは、健康への期待や自然志向の声が多く寄せられました。体にやさしいものを選びたいという気持ちや、より自然に近い食品を取り入れたいという意識の高まりがうかがえます。

また、味の違いを試してみたいという好奇心も、関心につながっているようです。

■まとめ

今回の調査では、普段コーヒーを飲む方の86.3％が自宅で楽しんでいることがわかりました。飲み方では、約半数がブラックを選んでいます。

また、オーガニックコーヒーについては4人に1人が興味を持っている一方で、約3割の方はその存在を知らないという結果も見られました。

コーヒーは嗜好品としてだけでなく、ほっと一息つく時間や仕事の合間の気分転換など、日常のさまざまな場面に寄り添う飲みものとして親しまれています。健康への関心が高まるなかで、オーガニックコーヒーへの注目もこれから広がっていくかもしれません。

