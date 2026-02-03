＜教材モニター20名様募集＞新中1のスタートダッシュをかなえる「入学準備・新刊モニターキャンペーン」をInstagram・Xで開催！

株式会社増進堂・受験研究社

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、新中学生の応援企画として、新刊『中学入学準備 小学全科の復習テスト +中学のさきどり』のモニターキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、小学6年生のお子様の保護者を対象に、「お子様が本書に取り組んでいる写真や動画」、「本書を使った感想」などをご自身のInstagramかXに投稿していただけるモニターを20名募集いたします。

ご応募は、増進堂・受験研究社の公式Instagramまたは公式Xアカウントをフォローのうえ、対象のキャンペーン投稿に「いいね＆コメント/リポスト」で完了。募集期間は、2026年2月3日（火）～2026年2月12日（木）まで。

詳しくは、以下のキャンペーン詳細・応募規約のページをご参照ください。たくさんのご応募をお待ちしております。

