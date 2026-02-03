＜新中１向け＞春休みわずか７日間で中学スタートダッシュの準備完了！『中学入学準備 小学全科の復習テスト +中学のさきどり』が新登場！

株式会社増進堂・受験研究社

●春休みの7日間でできる！小学6年間の復習と中学のさきどりをこの1冊で

●各教科1ページ10分・中学の学習につながる問題だけ。さきどりコラムで1日をしめくくり！

●苦手科目にしないために。数学・英語の中学最初の学習内容をマンガ→まとめ→演習の３ステップでさきどり！

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、中学の学習につながる問題で効率よく小学6年間を復習して、さきどりもできる問題集『中学入学準備 小学全科の復習テスト +中学のさきどり』を2026年2月5日より発売いたします。７日間で取り組める構成ですので、春休みの短い期間でもムリなくやり切ることができます。また、新中学生の応援企画として、合計20名様を募集するモニターキャンペーンを実施いたします。

本書は、小学校で学ぶ全科（算数・国語・理科・社会・英語）の定着度をテスト形式で確認することができる問題集です。中学の学習につながる重要な問題を厳選しているので効率よく復習でき、１日６ページ（各教科1ページ10分＋さきどりコラム「中学へのジャンプアップ！」）×７日間の構成なので、入学を控えた春休みなど短い期間でもムリなくやり切ることができます。

さらに中学の学習につながるコラムや、苦手になる人が多い「数学」「英語」はさきどりコーナーも用意していますので、中学の勉強をスムーズに始められるようになります。

●小学校の学習内容をテストでチェック！

１ページ10 分でできる問題に取り組んで、小学校で学んだことがどれだけ身につ いているか確かめます。中学の学習につながる大切な問題を選んでいるので、効率よく復習することができます。

▼1日目の例：中学の学習内容を見据えて単元をまとめ

▼算数・国語・理科・社会・英語 各教科1ページ10分で取り組める問題構成に

▼１日分６ページの最後のページには特別コラム「中学へのジャンプアップ！」を設置

その日に取り組んだ問題が中学の学習とどのように関連しているか、さきどりでチェックします。

●中学数学/英語のスタートに余裕ができる「中学数学/英語にチャレンジ！」のコーナー

中学数学/英語の最初の内容を、マンガ→まとめ→演習の３ステップで学習。負担にならない量でさきどりできます。

・巻頭マンガでは、小学校と中学校の学習や生活のちがいなどについて解説

・進み具合がひと目でわかる「学習の記録」表つき

＜新中学生を応援！合計20名様を募集するモニターキャンペーンを開催＞

▼キャンペーン詳細・応募規約のページはこちら

https://www.zoshindo.co.jp/information/2026/02/post-91.html

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

『中学入学準備 小学全科の復習テスト +中学のさきどり』

判型：B5判 本文56ページ、解答24ページ

発売予定日：2026年2月5日

定価：1,155円（税込）

■書籍の詳細はこちら

https://www.zoshindo.co.jp/elementary/217/9784424217213.html

■保護者向け教育情報サイト「manavi」

これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。

国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

■本件に関する取材およびお問合せ先

株式会社増進堂・受験研究社

担当：経営管理部 広報・マーケティング課 山本

E-mail：info@zoshindo.co.jp