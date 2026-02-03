日本の地方創生を世界へ。LiveTok(R)、伝統工芸品の海外進出を支援する「ローカル・グローバル・プロジェクト」を開始

株式会社ジェネラルトレーディング

■ プロジェクト発足の背景

現在、日本の伝統工芸は後継者不足や国内市場の縮小という課題に直面しています。一方で、世界最大のライブコマース市場を持つ中国では、若年層を中心に「職人技」や「ストーリー性のある上質な暮らし」への関心が急速に高まっています。

LiveTokはこれまで、中国最大級のプラットフォーム「抖音（Douyin）」を通じて数多くの日本ブランドを支援してきました。その知見を活かし、地方に眠る優れた伝統工芸品を「世界の宝」として再定義し、ローコストかつスピーディーに海外展開できる仕組みを構築しました。

■ 「ローカル・グローバル・プロジェクト」の3つの特徴

1. ライブコマースによる「製造工程」の可視化

単なる商品販売ではなく、職人の手仕事や工房の風景をライブ配信。

抖音（Douyin）のアルゴリズムを活用し、価値を理解する層へダイレクトにストーリーを届けます。

2. 自治体・組合との連携による信頼性の担保

地方自治体や工芸組合と連携し、産地直送の「本物」であることを証明。模倣品リスクを回避し、ブランド価値を維持したまま市場を開拓します。

3. フルアウトソーシングによる低リスク参入

出店手続き、KOL（インフルエンサー）マッチング、物流、決済、カスタマーサポートまでをLiveTokがワンストップで代行。言語や通関の壁を意識することなく海外展開が可能です。

■ 今後の展望：日本各地の「物語」を14億人の市場へ

本プロジェクトは、単なる輸出事業ではなく、日本の地方文化を世界ブランドへと昇華させる挑戦です。



1. 具体的な展開カテゴリーと成功事例の横展開 第一弾として、中国の茶文化・酒文化と親和性が高く、すでに富裕層の間でステータスとなっている有田焼（佐賀県）や、実用性と芸術性を兼ね備えた南部鉄器（岩手県）、さらには若年層に人気の高い燕三条の金属加工品（新潟県）に焦点を当てます。これらの産地が持つ「歴史」と「職人のこだわり」をショート動画でコンテンツ化し、爆発的な拡散を狙います。



2. 2026年までのロードマップ 2026年中に、全国30以上の自治体・工芸組合との提携を目指します。さらに、工芸品に留まらず、その土地の「酒蔵（日本酒）」や「高級食材」を組み合わせたセット販売など、産地一体となった「地方ブランドまるごと輸出」モデルを確立します。



3. 「地方創生」の新しい形を創造 LiveTokは、中国市場での売上を直接的に地方へ還元するだけでなく、ライブ配信を通じて「いつかこの産地を訪れてみたい」というインバウンド需要を喚起します。2026年末までに、本プロジェクトを通じて計10億円以上の流通総額を目指し、日本の伝統技術を次世代へと繋ぐ強固な経済圏を構築してまいります。

株式会社ジェネラルトレーディングについて

