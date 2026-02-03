「GMOトラスト・ログイン」、IDプロビジョニング連携対応アプリ数が100件を突破！アカウント管理の自動化対象となるSaaSを拡大

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン株式会社（※1）（代表取締役社長：中條 一郎 以下、GMOグローバルサイン）が提供するID管理・認証サービス「GMOトラスト・ログイン」は、2026年2月3日（火）に、IDプロビジョニング（※2）連携対応アプリ数が100件を突破したことをお知らせいたします。

企業で利用するSaaSが増え続ける中、「GMOトラスト・ログイン」のIDプロビジョニング連携対応アプリ数が100件を突破したことで、入退社・異動・退職のたびに発生する、主要な業務SaaSにおけるアカウント作成・更新・削除などの運用を自動化できる範囲が大きく広がりました。これにより、情報システム部門や管理者の手作業を大幅に削減し、運用の遅れや設定ミスの抑制に貢献します。

(※1) GMOグローバルサイン株式会社は、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群です。

(※2)「GMOトラスト・ログイン」とSaaS間で、ユーザー情報の自動的な作成、更新、削除を行う機能です。この機能を使用することで、管理者は各サービスにおけるユーザーアカウントの一元管理を実現でき、セキュリティ向上と運用効率化を図ることができます。

【SaaS増加で膨らむアカウント運用工数と自動化の必要性】

企業で利用されるSaaSは年々増加しており、入社・異動・退職のたびに、各サービスでユーザーの作成・更新・停止・削除などの対応が必要となります。手作業中心の運用では、対応窓口や手順が分散し、「処理の遅れ」「設定漏れ」「手順のばらつき」が発生しやすくなります。その結果、作業効率が低下し、さらに情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクを招く可能性があります。

これらの課題を解決するためには、アカウント運用の自動化が重要なカギとなります。

【IDプロビジョニング連携数100件突破による自動化の拡大】

「GMOトラスト・ログイン」はIDプロビジョニング連携の拡充により、より多くのSaaSでユーザー作成・更新・削除などのライフサイクル運用を扱えるようになりました。これにより、SaaSを追加・入れ替えした場合でも、サービスごとに個別設計を繰り返すことなく、共通の運用方針に沿って展開しやすくなります。

また、国産SaaSを含む、日本企業で利用頻度の高いサービスに対応することで、国産SaaSを多く利用する企業でも、アカウント運用の自動化と標準化を進めやすくなります。

（1）ユーザー作成・更新・停止・削除の手作業を削減

連携対象が増えることで自動化の適用範囲が広がり、SaaSごとの管理画面でのユーザー登録・編集、グループ追加・削除、退職時のアカウント停止・削除など、手作業で行っていた作業を大幅に削減できます。

（2）新規SaaS導入時の立ち上げを速くし、現場展開をスムーズに

新規SaaS導入時のアカウント運用設計の負荷を抑え、運用をスムーズに展開できます。連携サービスが増えることで、SaaS導入時に個別設計の手間を減らし、迅速な立ち上げを実現します。

（3）ミスが起きやすい“停止・削除”まで含めて、抜け漏れを抑制

退職者や異動者のアカウント停止や権限削除など、変化に伴う作業も一貫して反映しやすくなり、手作業による停止漏れや権限の残存リスクを減少させます。

なお、連携サービス一覧はこちらからご確認いただけます。

https://support.trustlogin.com/hc/ja/articles/52580617376153

【今後の展望】

今後も「GMOトラスト・ログイン」は、SCIMなどの標準仕様や各SaaSのAPI特性を踏まえながら、IDプロビジョニング連携の拡充を継続します。より多くの企業が、セキュリティと業務効率の両立を実現できるよう、ID運用の基盤整備を支援してまいります。

【「GMOトラスト・ログイン」について】（URL：https://trustlogin.com/(https://trustlogin.com/)）

「GMOトラスト・ログイン」は、SaaS比較・口コミサイト「ITreview」において総合満足度No.1（※3）に選ばれている企業向けシングルサインオンサービス（IDaaS）です。SAML2.0のプロトコルに汎用的に対応したフェデレーション方式のシングルサインオンに加え、フェデレーション方式に非対応なWebシステムやクラウドサービスのIDパスワード情報の管理・代理入力実行によるログイン作業工数の削減が可能なフォームベース認証に対応しています。これらの複数のシングルサインオン方式に対応することで、「業務に関するシステムへのログイン」を広くカバーします。

また、多要素認証やアクセス制限機能を提供し、認証時の信頼性の向上・第三者からの不正アクセスの防止につながり、ゼロトラスト時代の多層的なセキュリティの強化を実現します。

（※3）SaaS比較・口コミサイト「ITreview」にて発表される「カテゴリーレポート2025年Spring」におけるSSO（シングルサインオン）部門で、「機能への満足度」、「使いやすさ」、「導入のしやすさ」、「管理のしやすさ」、「サポート品質」、「価格への満足度」の全項目で「満足度No.1」を獲得し、「サービス総合満足度No.1」に選ばれています。

（参考：https://www.itreview.jp/categories/sso/reports/1772）

＜サービス概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136/table/5235_1_97136c486a765db132da9b5983bf4dca.jpg?v=202602030221 ]

（※4）2026年1月6日時点。

（※5）一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認定した、個人情報について適切な保護体制を整備している事業者に付与されるロゴマーク。マークを付与された事業者は、事業活動に関してその使用が認められる。

（※6）Microsoftが開発したWindows Serverの機能の1つで、オンプレミス環境において、ネットワーク上に存在する様々なシステムのユーザー情報や権限などを集約・管理できる仕組み。

【サービスに関するお問い合わせ先】

● GMOグローバルサイン株式会社

マーケティング部 坂井

TEL：03-4545-2308

E-mail：support-jp@globalsign.com

【 GMOグローバルサイン株式会社】（URL：https://jp.globalsign.com/(https://jp.globalsign.com/)）

会社名 GMOグローバルサイン株式会社

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号 渋谷フクラス

代表者 代表取締役社長 中條 一郎

事業内容 ■情報セキュリティ及び電子認証業務事業

資本金 3億5,664万円

【 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社】（URL：https://www.gmogshd.com/(https://www.gmogshd.com/)）

会社名 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社

（東証プライム市場 証券コード：3788）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長 青山 満

事業内容 ■電子認証・印鑑事業

■クラウドインフラ事業

■DX事業

資本金 9億1,690万円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

