【不二家】「チョコだらけ」が日本の名産品とコラボ！ 第4弾は京都府「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」
株式会社不二家
「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」パッケージ
「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」パイイメージ
「ホームパイチビだらけもぶらり日本の旅（京都編）パウチ」パッケージ
■宇治抹茶のほろ苦さがクセになる「ホームパイチョコだらけ」
「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして2025年1月にスタートした「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」の新商品が登場します。
「ホームパイチョコだらけ」の商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立ち寄った土地の名産を満喫していく、当シリーズ第4弾の旅先は「京都府」。宇治抹茶を使用した、抹茶のほろ苦さが特徴の期間限定のチョコだらけです。
“だらけさん“が京都をぶらり旅する様子が描かれた全6種の個包装が楽しい、おいしく遊び心ある商品です。
“だらけさん”が京都を旅する様子が描かれた、ストーリー性のある個包装デザインは全6種！！
（封入はランダムで、1袋で全6種が揃わない場合もございます）
【特長】
・宇治抹茶を練り込んだパイとクッキーを重ね合わせて焼き上げ、チョコレートでコーティングした、宇治抹茶のほろ苦さがクセになる期間限定チョコだらけ
・“だらけさん”が京都を旅する様子が描かれた、全6種の個包装デザインが楽しめる
商品名 「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」
発売日 2026年2月10日（火）全国発売
中味仕様 パイ
表示内容量 86g（個装紙込み）
参考小売価格 オープンプライス
ＪＡＮコード 4902555278773
■ひとくちサイズも発売！ 持ち運びにも便利
商品名 「ホームパイチビだらけもぶらり日本の旅（京都編）パウチ」
発売日 2026年2月10日（火）全国発売
中味仕様 パイ
表示内容量 36ｇ
参考小売価格 オープンプライス
※コンビニエンスストア等一部流通限定
不二家ウェブサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/
ホームパイチョコだらけブランドサイト
https://www.fujiya-peko.co.jp/da-ra-ke/