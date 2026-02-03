【不二家】「チョコだらけ」が日本の名産品とコラボ！ 第4弾は京都府「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」

■宇治抹茶のほろ苦さがクセになる「ホームパイチョコだらけ」

株式会社不二家

「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして2025年1月にスタートした「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」の新商品が登場します。

「ホームパイチョコだらけ」の商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立ち寄った土地の名産を満喫していく、当シリーズ第4弾の旅先は「京都府」。宇治抹茶を使用した、抹茶のほろ苦さが特徴の期間限定のチョコだらけです。

“だらけさん“が京都をぶらり旅する様子が描かれた全6種の個包装が楽しい、おいしく遊び心ある商品です。

「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」パッケージ

“だらけさん”が京都を旅する様子が描かれた、ストーリー性のある個包装デザインは全6種！！

（封入はランダムで、1袋で全6種が揃わない場合もございます）

【特長】

・宇治抹茶を練り込んだパイとクッキーを重ね合わせて焼き上げ、チョコレートでコーティングした、宇治抹茶のほろ苦さがクセになる期間限定チョコだらけ

・“だらけさん”が京都を旅する様子が描かれた、全6種の個包装デザインが楽しめる

「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」パイイメージ

商品名 「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（京都編）」

発売日 2026年2月10日（火）全国発売

中味仕様 パイ

表示内容量 86g（個装紙込み）

参考小売価格 オープンプライス

ＪＡＮコード 4902555278773

■ひとくちサイズも発売！ 持ち運びにも便利

「ホームパイチビだらけもぶらり日本の旅（京都編）パウチ」パッケージ

商品名 「ホームパイチビだらけもぶらり日本の旅（京都編）パウチ」

発売日 2026年2月10日（火）全国発売

中味仕様 パイ

表示内容量 36ｇ

参考小売価格 オープンプライス

※コンビニエンスストア等一部流通限定

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

ホームパイチョコだらけブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/da-ra-ke/