フィットクリニック、花粉症治療を開始　オンライン診療は全国配送・最短即日発送、渋谷笹塚院では外来にも対応

写真拡大 (全5枚)

一般社団法人メディカルフィット

フィットクリニック、2月2日より花粉症治療を開始

フィットクリニック(https://fit.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)（所在地：東京都渋谷区、院長：服部圭太）は、2026年2月2日より花粉症治療（自由診療）の提供を開始しました。対面診療に加えて、オンライン診療（全国配送）にも対応し、処方薬は最短即日発送が可能※です。耳鼻科の混雑が想定される時期でも、ご自宅から受診・処方を受けられる選択肢を提供します。


※15時までにご入金が確認できた場合


花粉症治療 開始の背景


花粉の飛散開始が例年より早まる見込みの中、症状が本格化する前から早めに治療を開始することが重要とされています。一方で、花粉症シーズンは耳鼻科等の医療機関が混雑しやすく、受診自体の負担が大きくなりがちです。


フィットクリニックでは、オンライン診療を通じてご自宅から受診できる体制を整え、寒い日や混雑時でも患者さまの負担を軽減しながら治療を受けていただける環境づくりを目指します。


フィットクリニックの花粉症治療　3つの特徴



花粉症治療の3つの特徴

スマホで完結するオンライン診療

予約から診察、支払いまでオンラインで完結。仕事や家事の合間に、専門医による適切な処方を受けられます。


最短即日発送。つらい症状にスピーディーに対応

15時までのご入金確認で、その日に処方薬を発送。最短翌日にはお手元に届くスピード感で、突然の飛散開始にも対応します。


一人ひとりにフィットした処方

当院では抗ヒスタミン薬に加え、点鼻・点眼薬を自由診療にて処方。症状に合わせて医師が適切に組み合わせ、無理のない治療プランを提案します。


提供する花粉症治療の詳細


処方の流れ

１.日時を予約


電話・WEB・LINEのいずれかにて予約します。


２.スマホで診療


ご予約日時に当院からご連絡します。


３.お薬のお届け


15時までのご入金確認で、最短即日発送が可能です。


取り扱い薬（自由診療／医師の診察により処方）

内服薬／点鼻薬／点眼薬の3種類


（例：抗ヒスタミン薬、ステロイド薬、抗ロイコトリエン薬 等）


※症状・体質・併用薬などを踏まえ、医師が適切に判断します。


対応エリア・診療時間


対応可能地域

・オンライン診療：全国配送


・外来診療：フィットクリニック渋谷笹塚院



オンライン診療は日本全国でご利用いただけます。


外来診療は京王線笹塚駅から徒歩2分で、新宿や渋谷からアクセスしやすい場所にあります。


診療時間

平日・土曜：10:00～20:00


日曜・祝日：10:00～18:00


料金・費用（自由診療）


診察料：1,500円


薬代：2,400円～4,180円／月


送料：全国一律385円


※処方内容により薬代は異なります。


※代引きは別途、代引き手数料が発生します。


安全性・注意事項


・医薬品には副作用の可能性があり、処方には医師の診察が必要です。


・当院は自由診療です。保険診療は行っておりません。


・診察の結果により、処方できない場合があります。


・効果・感じ方には個人差があります。


関連URL


花粉症治療の詳細


https://fit.clinic/menu/allergy/(https://fit.clinic/menu/allergy/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


花粉症治療薬の詳細


https://fit.clinic/med/allergy/(https://fit.clinic/med/allergy/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


ご予約はこちら :
https://f.fit.clinic/ads/kaf/reserve?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202

よくある質問


Q. いつから治療したらいいですか？


A. 症状が本格化する前など、早めの受診をご検討ください。



Q. 眠くなりにくい薬はありますか？


A. 一般的に、第二世代抗ヒスタミン薬は眠気が出にくいとされます。症状や体質により異なるため、医師にご相談ください。


院長コメント


花粉症は、症状が強くなる前の早い段階から治療を開始することが大切です。一方で、これからの時期は医療機関の受診が混雑しやすくなります。オンライン診療であれば、ご自宅で受診・処方を受けられるため、患者さまの負担を抑えながら治療を始めていただけます。



院長：服部圭太

フィットクリニックについて


あなたにフィット、フィットクリニック



受付カウンター

フィットクリニックは、オンライン診療も可能な自由診療クリニックです。忙しい現代人でも治療を受けやすいよう、適切なスピード診療と丁寧なサポート体制を整えています。


患者様が治療を受けやすい環境を整え、ひとりひとりに「フィット」する最適な治療プランを高品質・低価格でご用意しております。



待合室は男女別

また、心身の健康や生活の質に関わる課題を、誰もが無理なく安全かつ効果的に改善できる環境づくりを進めています。



【フィットクリニックの診療内容】


・花粉症治療


https://fit.clinic/menu/allergy/(https://fit.clinic/menu/allergy/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・インフルエンザ予防薬処方


https://fit.clinic/menu/influenza/(https://fit.clinic/menu/influenza/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・ED治療


https://fit.clinic/menu/ed/(https://fit.clinic/menu/ed/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・早漏治療


https://fit.clinic/menu/pe/(https://fit.clinic/menu/pe/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・薄毛治療(AGA・FAGA)


https://fit.clinic/menu/aga/(https://fit.clinic/menu/aga/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


https://fit.clinic/menu/faga/(https://fit.clinic/menu/faga/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・アフターピル(緊急避妊薬)


https://fit.clinic/menu/pill/(https://fit.clinic/menu/pill/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・禁煙治療


https://fit.clinic/menu/nosmoking/(https://fit.clinic/menu/nosmoking/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・メディカルダイエット


https://fit.clinic/menu/diet/(https://fit.clinic/menu/diet/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


・ニキビ治療


https://fit.clinic/menu/acne/(https://fit.clinic/menu/acne/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)



【フィットクリニックの特徴】


●オンライン診療は10分程度で完了。電話・Web・LINEで全国どこからでも予約可能


●ED治療／早漏治療／AGA・FAGA治療／アフターピル処方／禁煙治療／メディカルダイエット／ニキビ治療／インフルエンザ予防薬処方を低価格で実現


●土日祝日も対応中。通院不要で時間と手間を大幅カット


●誰にも知られず、自宅で治療を受けたい方に最適



【フィットクリニックの概要】


運営法人　： 一般社団法人メディカルフィット


クリニック： フィットクリニック渋谷笹塚院


所在地　　： 〒151-0073 東京都渋谷区笹塚1-30-3 ビラージュ笹塚III 5階


公式サイト： https://fit.clinic/(https://fit.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=press_20260202)


診療時間　： 月～土 10:00～20:00 ／ 日・祝 10:00～18:00


※診療予約は24時間365日受付中