『ライブコマースのインフラ化』を目指すCellest、日本の「TikTok Shop」No.1プレイヤーとして、来場者3万人超・世界最大級のライブコマースカンファレンス「FGVCon 2026」に登壇

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木宏志、以下当社）は、2026年1月15日（木）・16日（金）に中国・深圳で開催された、世界最大級のショート動画およびライブコマース領域の国際カンファレンス「FGVCon 2026」に登壇したことをお知らせいたします。

本カンファレンスには、日本の「TikTok Shop」No.1プレイヤーとして招待を受け、当社代表取締役CEOの佐々木宏志に加え、国内最大級のライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」のトップライブコマーサーであるkanaが登壇しました。

「FGVCon」は、ショート動画およびライブコマース領域における世界最大規模の国際展示会・カンファレンスであり、来場者数3万人超、150名以上のグローバルスピーカー、500社以上の出展企業、1,000名超のトップクリエイター・セラーが集結しました。

本イベントは、TikTok最大級のデータ分析プラットフォーム「FastMoss」と、トップクリエイター向け商品選定プラットフォーム「YooFinds」により共同主催されています。

日本における「TikTok Shop」No.1プレイヤーとしての実績を背景に、参入から約4か月で8億円以上の売上を達成したライブコマースチャンネル「ぞうねこちゃんねる」の取り組みと成果が評価され、登壇者として招待されました。

■登壇内容について

当社は「8億円売上の裏：日本TikTok Shopライブ配信 No.1ブランドの戦略レビュー」をテーマに登壇し、日本市場においてライブコマース事業をスケールさせてきた実践事例を紹介しました。

講演では、

・日本におけるライブコマース市場の変遷と成長背景

・「ぞうねこちゃんねる」における売上8億円達成までのプロセス

・日本市場でGMV成長を実現するための3つの重要ポイント（透明性／双方向性／社会的証明）

・視聴者との信頼関係を前提としたライブ配信設計

・今後の日本およびグローバル市場におけるライブコマースの展望

などについて、具体的な数値データと実例を交えて解説しました。

会場には、欧米・中国・東南アジア・日本・韓国・中南米など各国から、ブランド、プラットフォーム関係者、MCN、クリエイター、越境EC事業者が集まり、日本市場におけるライブコマースの成熟度や、「誰が・どのように売るか」を重視した設計思想に対して高い関心が寄せられました。

■「ぞうねこちゃんねる」とは

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。

数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は97万人を超え、一回の配信で1億円以上を販売、月間売上は2億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

【「ぞうねこちゃんねる」 TikTokShop】

https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop

（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）



【「ぞうねこちゃんねる」SNSアカウント】

・TikTok（@kmkn___） https://www.tiktok.com/@kmkn___

・Instagram（＠zouneko_channel） https://www.instagram.com/zouneko_channel/

■当社代表取締役CEO 佐々木執筆の書籍発売中

2026年1月18日（日）に株式会社扶桑社より『月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～』を刊行いたしました。

「TikTok Shop」のサービス開始などを背景に、2025年は「ライブコマース元年」とも言われ、近年は多くの企業がライブコマースへの参入を検討、あるいは実際に取り組みを始めています。一方で、興味はあるものの、何から始めればよいのか分からない、成果のイメージが持てないという声も少なくありません。

本書では、ライブコマースに関心のあるすべての方々に向けて、2017年より業界に参入し、現場で培ってきた「売れる仕組み」を体系的に解説しています。

▼目次

- タイトル：月2億円稼ぐライブコマースの秘密 ～ライブ配信で売れる人、売れない人～- 著者 ：株式会社Cellest 代表取締役CEO 佐々木 宏志- 発売日 ：2026年1月18日（日） 価格 ：本体1,738円（税込）- 出版社 ：株式会社扶桑社- Amazon URL：https://amzn.asia/d/9Cadcdj- 今、 一番モノが売れる「ライブコマース」とは何か？- なぜ「ライブ」でやるとモノが売れるのか？- 参加者を熱狂させるライブ演出術- ＥＣの１００倍売れる！ライブコマースの始め方- 「知らなかった」ではすまない「つまずきポイント」- 事例から学ぶ「売れる」ライブコマースのつくり方- 企業も個人も新しい販売戦略の柱ができる

現在、当社代表佐々木が監修・伴走する顧問型サービス「ライブコマース顧問サービス」を、2026年1月より提供しています。本サービスは、ライブコマースに関心を持つ企業や、導入・成長フェーズに応じた支援を求める企業向けに、目的や体制、事業フェーズに合わせて選択可能な3つのプランをご用意しています。

ご興味のある企業さまは、以下のフォームよりお問い合わせ・お申し込みください。

https://forms.gle/PH22MESqS2rQnV9g8

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区本町3丁目1－10 PMOEX本町 11階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

- コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/- ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/- ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」- サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press- アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1pew8384- 代表公式X：https://x.com/hiroza1220- コーポレート公式X：https://x.com/Cellest_co- コーポレート公式note：https://note.com/cellest/- ライブコマース研究所公式note：https://note.com/livecommercelab