笑顔道鍼灸接骨院グループ、プロサッカーチーム「横浜FC」とオフィシャルコンディショニングパートナー契約の継続を決定
この度、株式会社爽健グローバル (本社：東京都新宿区、代表取締役：福田秀人、以下爽健グローバル)が運営する「笑顔道鍼灸接骨院グループ」は、株式会社横浜フリエスポーツクラブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長COO：片原大示郎）が運営するプロサッカーチーム「横浜FC」と、オフィシャルコンディショニングパートナーに関する契約を、2026シーズン（「百年構想リーグ」と「26-27シーズン」）も継続することをお知らせいたします。今後も、選手がより良いプレーを発揮できるよう、チームのトレーナーとして横浜FCをサポートいたします。
笑顔道鍼灸接骨院グループは、一般の方からトップアスリートまで健康で安全・安心な生活をサポートする鍼灸接骨院グループとして高い技術力を強みとし、人々の健康管理から様々なスポーツ競技へのトレーナー派遣の他にアスリート支援、スポーツ支援を積極的に行っております。
2026シーズン（「百年構想リーグ」と「26-27シーズン」）もパートナーに選んでいただき共に戦えることを大変光栄に思う一方、その責任を感じております。所属する選手はもちろんスタッフや関係者、そしてサポーターの皆様と一丸となって栄光に向かって支援してまいります。たくさんの笑顔と熱い想いをもって挑み、選手のトレーニングとコンディショニング（施術）を行い、常により良いコンディションを保てるよう支援していきます。
2026シーズン 公式戦ウェア記載ロゴ（右鎖骨部・背部）
■横浜FC
上部にある青いリボンは、1998年の横浜フリューゲルス存続活動において、「青い翼運動」としてサポーターたちが身につけていた、青いリボンに由来しています。
1998シーズンの終盤からは、フリューゲルスの選手たちもユニフォームの袖にこのリボンをつけて試合に臨むなど、「青いリボン」はフリューゲルス存続活動、そして横浜FC創設の原動力となりました。
また、下部にあるフェニックスは永遠のシンボルであり、フリューゲルスの消滅を受け、新しい市民クラブとして生まれ変わった横浜FCを象徴しています。
このように、横浜FCのエンブレムには、このクラブ立ち上げに関わった全ての人たちの思いが込められています。
社名 ：株式会社横浜フリエスポーツクラブ
チーム名：横浜FC
所在地 ：神奈川県横浜市戸塚区品濃町549-2 三宅ビル5階
設立 ：1998年12月
代表者 ：代表取締役社長 片原大示郎
URL ：http://www.yokohamafc.com/
■株式会社爽健グローバル
笑顔道鍼灸接骨院グループは一般の患者様だけでなく、業界トップクラスでスポーツアスリートやアーティストまでサポートを行っている鍼灸接骨院グループです。高度な技術力・ノウハウを活かし、幅広い業界にて体調管理から治療のサポートを行っています。
社名 ：株式会社爽健グローバル
代表者 ：代表取締役 福田 秀人
所在地 ：東京都新宿区西新宿8-14-24 西新宿KFビル706
設立 ：平成15年10月
事業内容：接骨院・鍼灸院・リラクゼーションサロン・スポーツジ
ム経営を中心とするヘルスケア事業、在宅医療マッサー
ジ医療機器卸・販売など
URL ：http://www.egaodo-souken.com/
笑顔道は、2003年10月28日の創業以来、「挑戦の先には、成幸と学びしかない！」を合言葉に、笑顔道の仲間達（以下・道生）と共に挑戦し続ける23年でした。
患者様満足度（CS）への挑戦、道生満足度（ES）への挑戦、治療院業界への挑戦、道生・可能性への挑戦等、平坦な道だけでは無かったこの23年どんなときも、挑戦し続けるという魂だけは、忘れた事はありません。
私たちが、「東洋医学の継承と発展に貢献すると共に、西洋医学や他分野との融合をはかり、世の中に新しい価値と健康を創造する。」という社会的使命に対し、挑戦し続ける先に、今日本が抱える諸問題（子供達の筋肉低下、いじめ、引きこもり、待機児童、成人病、自殺、少子化、高齢化、寝たきり高齢者の増加、孤独死等…）解決の答えがあると信じています。
21世紀、国境を超えて世界がひとつに結ばれるグローバルな時代を見据えて、真のグローバル総合健康企業として大きく飛躍するため、世界の市場で成長を実現する事業基盤作り、人材育成を強化して行きます。
『人を治し、地域を治し、国を治し、世界を治す！』
代表取締役 福田秀人
これまでのスポーツサポート契約一覧 ※令和７年８月３１日まで
東京オリンピック2020 スケートボード男子・女子
東京オリンピック2022 卓球女子
パリオリンピック2024 スケートボード男子・女子
■サッカー
J.LEAGU 横浜FC
なでしこリーグ ニッパツ横浜FCシーガルズ
熊谷紗希選手（ロンドン・シティ・ライオネス所属 なでしこJAPAN）
JFL 鈴⿅ポイントゲッーズ／JFL Y.S.C.C横浜／社会人チーム ONODERA FC・ONODERA FC BLOOM
■野球
NPB 埼⽟西武ライオンズ
牧田和久選手（元MLBサンディエゴ・パドレス）／山口俊選手（元MLBトロント・ブルージェイズ）
女子硬式野球 九州ハニーズ
■モータースポーツ
SUPER GT500 NISMO／NISMO NDDP
SUPER GT300 ADVICS マッハ車検 MC86 マッハ号
SUPER耐久 GTNET MOTOR SPORT／KCMG／GAINER／WAIMARAMA Racing
レーシングドライバー 松下信治選手／NISMO
■柔道
視覚障碍者柔道女子日本代表／講道館ハワイ柔道教室／スポーツひのまるキッズ
ルーマニア代表チーム／柔道マガジン杯／Winter Challenge Tournament 2023.2024.2025
■バスケットボール
B.LEAGUE 福島ファイヤーボンズ／横浜エクセレンス
■ダンス
D.LEAGUE （20-21～25-26）
avex ROYALBRATS／KADOKAWA DREAMS／KOSE 8ROCKS／CyberAgent Legit
SEGA SAMMY LUX／CHANGE RAPTURES／FULLCAST RAISERZ
Benefit one MONOLIZ／Medical Concierge I’moon ／LIFULL ALT-RHYTHM
dip BATTLES／Valuence INFINITIES／DYM MESSENGERS／List::X
LDH SCREAM／M&A SOUKEN QUANTS
チアダンス
DANCE FORCE ／世界選手権world Champion 「BLUE FORCE」
■卓球
T.LEAGUE 「木下マイスター東京」「木下アビエル神奈川」
■フットサル
F.LEAGUE Y.S.C.C.横浜
デルミリオーレクラウド群馬／BANFF TOKYO
■ラクビー
SUPER RYGBY The New South Wales Waratahs／The ACT Brumbies
みなとラグビ―スクール／東京サントリーサンゴリアズアカデミー青山校・府中校
■自転車競技
公益財団法人日本自転車連盟
BMXプロレーシングチーム「GANTRIGGER」／ TOYO TIRES DOWN TOWN BMX2023-2025
ロードレース VICTOIRE HIROSHIMA
■ウィンタースポーツ
公益財団法人全日本スキー連盟
スキージャンプ 小林陵侑選手／アルペンスキーユース日本代表チーム
スノーボード 鬼塚雅選手
■格闘家
武尊選手／WBOスーパーライト級 アストン・パリクテ選手／森俊樹選手／神龍誠選手
高野人母美選手 ／神部建斗選手 ／鈴木千裕選手／藤田大和選手
■大相撲
木瀬部屋／⽟ノ井部屋／大相撲 大関 栃ノ心関
■その他
スペシャルオリンピックス日本／一般社団法人ワールドスケートジャパン
リンクホッケー日本代表／ホノルルトライアスロン／九十九里トライアスロン2019
ビーチバレー井上真弥選手／サマンサタバサ ガールズコレクション トーナメントゴルフ
全日本プロシニアゴルフ選手権／かけっこS＆Cスクール／ボールパーク
シンクロナイズドスイミング 木村真野・紗野選手／世界陸上銅メダリスト 藤光謙司選手
女子プロゴルファーエイミーコガ選手 他多数
■アーティスト・LIVE
a-nation (2017-2019.2024-2025)
FREEDOM (2019-2023)
VIVA LA ROCK (2022-2025)
The Drop FESTIVAL (2022-2024)
WIRED MUSICFESTIVAL’19
THE HOP (2022-2024)
PASSPO☆／風男塾
倖田來未／ソナーポケット10th Anniversary Tour flower
AK-69 全国ツアー(2021-2025)
清木場俊介／CANDY TUNE／predia／BAND-MAID
AI「RESPECT ALL」
GAKUTO 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR 2020 KHAOS
■舞台
クリスマスキャロル (2019-2023)
ブルーサンタクロース2024
メイジ・ザ・キャッツアイ
赤ひげ
松平健芸能生活50周年記念公演
舞台「サザエさん」
舞台『ゲゲゲの鬼太郎2025』
他多数
【本件に関するお問い合わせ先】
企業名 株式会社爽健グローバル