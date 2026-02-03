JR東京駅「グランスタ」みんなが食べたいプリン・お気に入りのプリンはどれ？「グランスタプリン総選挙2026」投票開始　昔ながらの固めのプリンから個性的な進化系まで、全14品がエントリー！

株式会社JR東日本クロスステーション※画像はイメージです

株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー（本社：東京都渋谷区、カンパニー長：白田 義彰）の運営する東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」「グランスタ八重北」にて、2月17日（火）から、「グランスタプリン総選挙2026」を初開催します。

プリンは、ファンの多い定番スイーツのひとつ。改札内外に広がるグランスタの各ショップから、昔ながらの固めのプリン、卵屋さんのプリン、ピスタチオのプリンや和風プリンなどの個性派・進化系まで各ショップの“推しプリン14商品”がエントリーしました。WEB投票で “みんなが食べたい・お気に入りのプリン” BEST5を決定し、3月17日(火)10:00にキャンペーンページにて発表します。また、投票いただいた方の中から抽選で30名さまにコーヒーのドリップバッグやデザートボウルなどをプレゼント。東京駅でプリン巡りを楽しんで、ぜひあなたの“推しプリン”に投票しませんか？

【投票期間】2月17日（火）10:00～3月3日（火）21:59

※結果発表は、3月に別途プレスリリースにてお知らせします。

【投票ページ】はこちら :https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/44559/※2月17日（火）10:00公開予定≫「グランスタ」公式サイト :https://www.gransta.jp/

「グランスタ プリン総選挙2026」エントリー全14商品

グランスタ限定

えっぐぷりん 1個 420円（イートイン・テイクアウト共通）／北海道小麦の生パスタ 麦と卵（グランスタ八重北／改札外1F 八重北食堂）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/mugi-tamago/)

●スタッフの推薦コメント

北海道の寒暖差60℃という厳しい自然が育んだ、濃厚でコク深い「下川六◯（しもかわろくまる）酵素卵」をたっぷりと使用。北海道下川町で60年以上続く老舗「あべ養鶏場」のこだわり卵で、酵素や乳酸菌を配合した飼料で育った鶏から生まれた、採れたての卵のおいしさを活かしています。さらに牛乳や海塩、甜菜糖も北海道産にこだわり、素朴でやさしい味わいに仕上げました。とろ～りとした食感の中に、素材本来のおいしさがぎゅっと凝縮されたプリンです。

グランスタ限定

コーヒープリン 1個 990円（イートイン限定）／WK2（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央口改札）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_marunouchi/wk2/)

●スタッフの推薦コメント

大きめサイズのコーヒープリンの上にアイスがのった、ビジュアルインパクト抜群な一品。ほろ苦いコーヒーの香りを閉じ込めた、至福の「大人のためのプリン」です。 なめらかでコクのあるコーヒープリンに、やさしい甘さのカラメルを合わせ、上にはアイスと挽いたコーヒー豆をトッピング。「デザートでもあり、一杯のコーヒーでもある」を目指した、深い余韻が広がるご褒美プリンです。

グランスタ限定

懐かしほろ苦プリン 1個 700円（イートイン）／DEPOT（グランスタ東京／改札外B1 スクエア ゼロエリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/depot/)

●スタッフの推薦コメント

昔ながらの喫茶店をイメージさせるような、硬めのむっちりとした食感のプリン。オリジナルのほろ苦カラメルソースには、自家焙煎珈琲ブランド“JOE TALK COFFEE”のエスプレッソを加え、焦がした砂糖のほろ苦さに独特の深みをプラスしました。昔ながらのしっかりとした食感・甘さ控えめに仕上げたプリンとの相性抜群で、お酒と合わせても楽しめる一品です。

※別サイズのテイクアウト限定商品（550円）もご用意がございます。

グランスタ限定

Bbbプリン キャラメル 1個 480円／Brick bake bakers by patisserie ease（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/brickbakebakers_by_patisserieease/)

●スタッフの推薦コメント

生クリームのミルク感と卵のコク、さらに濃厚なキャラメルが三位一体となった、口どけなめらかなプリン。底のツメを折ればカラメルソースがとろけ出て、美しく盛り付けられます。レトロで、どこか懐かしいフォルムにも注目です。

グランスタ限定

プリンアラモード 1個 1,080円（イートイン限定）／CITYSHOP（グランスタ東京／改札内1F 北通路エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/cityshop/)

●スタッフの推薦コメント

自家製プリンを主役に、バニラアイスと彩り豊かなフルーツをたっぷりと盛り付けた人気デザートです。固めのクラシックプリンは甘さ控えめ。そこに、いちご・りんご・オレンジ・バナナ・キウイ・ベリーのフレッシュな風味が広がり、どこか懐かしくも華やかな一皿です。

いわきチョコレートのショコラプリン 1個 500円／のもの（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央改札）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_marunouchi/nomono/)

●スタッフの推薦コメント

福島県いわき市のチョコレート専門店が扱う2種類のチョコを、黄金比で配合したリッチなプリン。上層はビター、下層は福島県南相馬市の「松永牛乳」を使用し

た、ミルク感たっぷりの風味に仕上げています。2層を一緒に味わえば、より奥深い味わいに変化するのも人気の理由。常温で日持ちがするので、手土産にもおすすめです。

カスタードプリン 1個 270円／紀ノ国屋アントレ（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央改札）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_marunouchi/kinokuniyaantre_marunouchi/)

●スタッフの推薦コメント

1978年の発売以来、変わらぬ味と懐かしいアルミ容器の姿で愛され続けるベストセラー商品です。レシピはフランスのトップシェフから伝授されたもので、卵の風味としっかりした食感が特徴。シンプルながら王道のおいしさで、底にたっぷりと入ったほろ苦いカラメルソースも懐かしさを感じる、飽きのこない味わいです。

かなり固めのクラシックプリン 1個 680円（イートイン限定）／PRONTO（グランスタ八重北／改札外1F 八重北食堂）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/pronto/)

●スタッフの推薦コメント

ホイップとチェリーがのった、見た目もかわいいレトロなプリン。しっかりとした固さがありながら、なめらかな口どけにこだわりました。甘さ控えめで卵のコクがあり、ほろ苦のカラメルをたっぷり絡めて楽しめます。

※販売時間：10:30～17:00

くず餅プリン 1個 430円／船橋屋 こよみ（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/funabashiya_koyomi/)

●スタッフの推薦コメント

くず餅職人とパティシエがタッグを組んで開発した和風プリンで、発売以来人気の商品です。450日間熟成させた、くず餅の原材料の“発酵小麦澱粉”を使うことで、もっちりとした独特の食感を実現。船橋屋秘伝の黒糖蜜と香ばしいきな粉をのせて、絶妙なハーモニーが広がります。

原宿はちみつプリン 1個 1,188円／コロンバン（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/colombin/)

●スタッフの推薦コメント

カラメルソースの代わりに、渋谷・コロンバンビル屋上の養蜂場で採れた“原宿はちみつ”を使用。はちみつを味わっていただくために開発したカスタードプリンは、コクのある平飼い鶏の卵やジャージー牛乳を使用し、甘さ控えめでなめらかな食感で

す。花の香り豊かなはちみつと、絶妙にマッチ。容器はWECK社製キャニスターで、食べた後も再利用ができます。

比内地鶏たまごプリン 1個 520円（イートイン限定）／本家あべや（グランスタ八重北／改札外2F 北町酒場）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/honkeabeya/)

●スタッフの推薦コメント

日本三大美味鶏“比内地鶏”の生産者が営む秋田料理店で、食後のデザートとして人気を集めるメニュー。比内地鶏の卵の黄身だけを贅沢に使い、牛乳、生クリーム、砂糖を加えて蒸し上げた手作り感あふれる一品。まったりとした食感、濃厚な卵のうま味をお楽しみください。

ピスタチオプリン 1個 670円／DEAN & DELUCA（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/deandeluca/)

●スタッフの推薦コメント

イタリア産のピスタチオと、岩手県「多田自然農場」の新鮮な牛乳を使い、上品なグリーンのプリンに仕上げました。ムースのような軽い口どけのプリンの上には、ダイスカットした生ピスタチオをトッピング。ピスタチオの芳醇な香りとコクのある風味を存分に堪能できる、ちょっと珍しいプリンです。

プリンアラモード 1個 561円（テイクアウト）、572円（イートイン）／デイジイ東京（グランスタ東京／改札内1F 北通路エリア）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_tokyo/daisy/)

●スタッフの推薦コメント

しっかりした食感とシンプルな味わいのプリンが楽しめる、プリンアラモード。下にはしっとりスポンジとコクがありながら後味があっさりとした生クリーム、酸味がアクセントの3種のフルーツも添えました。カップ入りなので、持ち運びが楽で、食べやすい点も魅力です。

マンゴープリン 1個 400円（イートイン限定）／日式台湾食堂 WUMEI（ウーメイ）（グランスタ八重北／改札外1F 八重北食堂）(https://www.gransta.jp/mall/gransta_yaekita/wumei/)

●スタッフの推薦コメント

日本人好みにアレンジした台湾料理のショップより、台湾で人気のマンゴープリン。マンゴーピューレに生クリームを加えて仕上げ、とろりとやわらかな食感のプリンに仕上げました。濃厚なマンゴーの風味が口いっぱいに広がります。

「グランスタ プリン総選挙2026」プレゼントキャンペーン

2月17日（火）10:00～3月3日（火）21:59までの期間中、投票にご参加いただいた方の中から抽選で、プリンと一緒に楽しみたいアイテムを合計30名さまにプレゼントします。全14商品の中から、お気に入りのプリンへの投票をぜひお待ちしています。

【プレゼント内容】

１.ROKUMEI COFFEE CO.ドリップバッグ10袋セット …… 10名さま

２.Sonnette 10デザートボウル 3色の中からいずれか1つ …… 10名さま

３.グランスタ共通お買い物券3,000円分 …… 10名さま

※プレゼントイメージ（１.）

※詳細はキャンペーンサイト（https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/44559/(https://www.ozmall.co.jp/especial/gourmet/44559/)）をご確認ください。※2月17日（火）10:00公開予定

※当選者の発表は発送をもって替えさせていただきます。

