カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+2026」出展のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、2026年2月26日(木)から3月1日(日)の日程で、パシフィコ横浜にて開催されるカメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+ CAMERA & PHOTO IMAGING SHOW 2026 (以下CP+2026)」に出展いたします。

CP+2026のテーマは「Make your world pop. もっと、盛れる。毎日も、特別な日も。」で、プロやハイアマチュアから初心者まで、若者、女性、ファミリー層など、幅広い方々に写真や映像の楽しさを体験いただけるイベントです。Nextorageブースでは、日常から特別なシーンまで、撮りたい写真や映像を撮るための撮影スタイルに合ったメモリー製品を展示。また、ATOMOS社の日本総代理店として、2025年より取り扱いを始めたATOMOS製品も展示いたします。最新のNinja TX GOをはじめとした主要ATOMOS製品を体験いただけます。

さらに、昨年好評いただいた各メモリーカード製品の特性や撮影に合わせた選び方を理解いただけるセミナーや、撮影デモンストレーションなど、多彩なプログラムを実施します。

プロフェッショナルからハイアマチュアまで、写真・映像制作に携わるすべてのクリエイターの皆様に向けて、Nextorage製品の魅力をより深くご理解いただけるようなコンテンツをご用意しています。

【ブース内ステージイベント】

1． フォトグラファー/ビデオグラファーによるメモリー・ストレージセミナー

Nextorage製品を熟知した人気フォトグラファーやビデオグラファーが、撮影テーマに合わせたメモリーカードの選び方やSSD活用術などを伝授いたします。

ポートレートフォトグラファーのHASEOさんによるセミナーでは、Nextorageメモリーカードのシリーズラインアップに焦点を当て、撮影スタイルに最適なメモリーカードの選び方を解説。また、鉄道写真家の助川 康史さんのステージでは、鉄道写真の撮影テクニックとともに、鉄道写真撮影に必須のストレージソリューションをご紹介いただきます。他にもさまざまなジャンルで活躍するフォトグラファーおよびビデオグラファーをお招きし、会期を通して計13回のセミナーを予定しております。

2. 最新ATOMOS製品セミナー

Nextorageが日本総代理店を務めるATOMOS社製品に焦点を当てたセミナーも開催予定です。今回はポートレートフォトグラファーであり、動画配信でも人気のイルコ・アレクサンダロフさん、そして映画・CM制作を手掛ける映像作家、江夏 由洋さんにATOMOS製品を解説いただきます。最新のモニターレコーダー「NINJA TX GO」を中心に、作品のクオリティを支えるATOMOS製品をより深く理解いただけるまたとない機会です。

3． プロダンサーのスペシャルパフォーマンス＆撮影デモンストレーション

2月27(金)・28日(土)は、日本発世界初のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦し、川崎市スペシャルサポーターとしても活躍するプロダンスチーム「KADOKAWA DREAMS」をお迎えします。躍動感あふれるダンスパフォーマンスとともに、スポーツフォトグラファーの関 一也さんが激しいダンスの「一瞬を切り取る」テクニックをデモンストレーションいたします。

4． コスプレフォトグラファーによるメモリーカードラインアップ解説&フォトセッション

最終日の3月1日(日)は、終日人気コスプレイヤーとコスプレフォトグラファーの涼子さんをお迎えし、コスプレの撮影テクニックとメモリーカードのラインアップを解説いたします。人気コスプレイヤーのカモミールさん、ねねさん、桃戸 ももさんにご登壇いただき、フォトセッションやプレゼント企画を予定しております。

会期中の詳細なステージスケジュールおよびセミナー概要につきましては、Nextorage Webサイトにて随時更新いたします。

- Nextorage CP+2026特設ページURL: https://www.nextorage.net/cpplus2026/

プレゼンター（順不同、敬称略）

※イベント内容は予告なく変更する場合がございます。

【展示コーナー】

展示コーナーでは、既存のメモリーカード、カードリーダー、外付けSSDをはじめ、世界初[1]VPG1600/VPG400両対応のCFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+シリーズ」を展示予定。より強化されたメモリーカードラインアップをご覧いただけます。

また、ポータブルSSDエリアではUSB 40Gbpsインターフェースを採用し、MagSafe(R)対応のSSD「NX-P4MGシリーズ」をはじめとしたスマートフォン向けデバイスも展示いたします。

次世代規格とNextorage独自の技術がもたらす高速で安定したメモリー・ストレージソリューションをお楽しみください。

[1] 2025年11月時点。Nextorage調べ。

出展製品

Nextorage製品

- CFexpress Type Aメモリーカード：NX-A2PRO, NX-A2AE, NX-A2SE- CFexpress Type Bメモリーカード：NX-B2PRO+, NX-B2PRO, NX-B3AE, NX-B3SE- SDXC UHS-IIメモリーカード NX-F2PRO, NX-F2SE- SDXC UHS-Iメモリーカード：NX-F2CL- microSDXC Expressメモリーカード：GシリーズEX- microSDXC UHS-IIメモリーカード：NX-M2SE- microSDXC UHS-Iメモリーカード：NX-M2CL, Gシリーズ- カードリーダー：NX-SA1PRO, NX-SB1PRO, NX-MFA1SE, NX-MFB1SE, NX-DF1CL, NX-MMF1CL- ポータブルSSD：NX-PS1PRO, NX-P4SE, NX-P4MG, NX-P2SE, NX-P2SE/G, NX-P2MG- 映像関連機器：NX-PDPA1 (PDPアダプター)

ATOMOS製品

- NINJA TX- NINJA TX GO- SHINOBI 7 RX

「世界初」「世界No.1」を掲げ、写真・映像制作の現場を支えるストレージソリューションの可能性に挑戦するNextorageは、クリエイターの挑戦に応え続ける製品開発に取り組んでいます。

ぜひNextorageブースへお立ち寄りください。

【CP＋2026公式情報】

CP+は世界最大級のカメラ・写真映像機器ショーであり、幅広く写真や動画を愛する人々が集う、年に一度の祭典です。CP+2026のテーマは「Make your world pop. もっと、盛れる。毎日も、特別な日も。」。今回も各社の新製品展示をはじめ、トークイベント、写真展、ワークショップ、ZINE販売会など、充実の企画が満載です。

- 会期：2026年2月26日(木) 12:00～18:00、2月27日(金)～3月1日(日) 10:00～18:00※2月26日10:00～12:00はプレス・VIP招待者入場時間、3月1日のみ17:00まで- 会場：パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)- アクセス：https://www.pacifico.co.jp/access- Nextorageブース小間番号：22- CP+2026公式WEBサイト： https://www.cpplus.jp/※イベント会場への入場は、事前登録が必要です。下記よりご登録ください。https://www.cpplus.jp/regist/

【プレス関係者向け画像素材】

写真画像が必要な場合は、以下(Google Drive)よりダウンロードして掲載にご活用ください。

https://drive.google.com/drive/folders/1vcy6RaTql6Wv1zA-PBR_-EDNgZ7cyBTG?usp=sharing

【公式情報】

Nextorageについて

Nextorageは、20年以上にわたるストレージの開発で培った技術力を活かし、性能・品質にこだわったものづくりを実践するメーカーです。クリエイティブからエンターテインメントまで、強い信頼性が求められる様々なシーンに最適化した製品を提供しています。

<取扱製品>

一般向けメモリーカード、SSD、プロジェクター

映像・放送業界および各種産業用向けメモリーカード、SSD

https://www.nextorage.net/

本プレスリリースに関するお問い合わせ先

Nextorage株式会社｜Imaging Sales & Marketing課

press@nextorage.jp