2月22日は「猫の日」！ こねこが“ふみふみ”して作った!?肉球型ハードグミカンロ 「カンデミーニャグミ コネコネこねこ」 発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、独自の形状から生まれるハードな食感が楽しめる「カンデミーナ」シリーズから、2月22日の「猫の日」にちなんだ新商品「カンデミーニャグミ コネコネこねこ」を2026年2月10日（火）より、全国で数量限定にて発売します。

《こねこがコネったニャイスなグミを召し上がれ♪かわいいだけじゃない、もっちりハードな2層の噛みごたえ！》

「カンデミーナ」は、特許製法によるユニークな形状でハードな食感を提案する、エンターテインメントグミブランドです。ブランド年間売上は30億円以上、食品産業新聞社主催「第53回食品産業技術功労賞 商品・技術部門」を受賞するなど、カンロにおいてピュレグミに次ぐグミブランドとして、若い世代やビジネスパーソンを中心にご好評いただいています。

「カンデミーニャグミ」は、100年に一度の「猫年の猫の日」といわれた2022年2月から発売をスタートしました。パッケージやグミ粒など、猫要素満載の世界観はもちろん、満足感のある噛みごたえや味わいがグミ好きの方から猫好きの方まで、幅広い層に受け入れられ話題となりました。

2026年は、こねこがコネコネして作ったグミをイメージした「カンデミーニャグミ コネコネこねこ」を発売します。ぷっくりした肉球型のグミ粒は、もっちりした弾力とハードな噛みごたえが同時に楽しめる“もっちりハード”な食感を実現。フレーバーはねこにちなんだ「ニャインマスキャット（シャインマスカット）ソーダ味」です。さらに、出会えたらプチハッピーなレア型として「ねこの顔型」を潜ませています。パッケージは5種類展開し、こねこがグミをコネコネ、ふみふみしながら作っているような世界観を表現しました。どの子をお迎えするか、パッケージを選ぶひと時もぜひお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：カンデミーニャグミ コネコネこねこ

発売日 ：2026年2月10日（火）

参考価格 ：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：60ｇ

販売エリア：全国

特徴 ：2層構造のもっちりハードな肉球型グミ。

猫にちなんだ「ニャインマスキャット（シャインマスカット）ソーダ味」。

■発売中のカンデミーナシリーズ

商品名 ：カンデミーナグミ スーパーベスト

参考価格：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：72ｇ

特徴 ：独自の形状から生まれるハードな弾力食感グミ。

ラムネ味、グレープソーダ味、コーラ味の3種の炭酸飲料味が楽しめます。

商品名 ：カンデミーナグミ Wインパクト

参考価格：216円（税込） ※消費税8％

内容量 ：72ｇ

特徴 ：激厚W波型の弾力とエナジードリンクの刺激感。

電撃×弾力の「Wの衝撃」がクセになるエナジーハードグミ。

商品名 ：カンデミーナグミ ドリームパック

参考価格：421円（税込） ※消費税8％

内容量 ：152ｇ

特徴 ：独自の形状から生まれるハードな弾力食感グミ。

スーパーベストとＷインパクトの夢の競演。

ラムネ味、コーラ味、グレープソーダ味、エナジーソーダ味、

ホワイトエナジーソーダ味、パープルエナジーソーダ味の6種の

フレーバーと2種類の食感が楽しめるアソート。

■「カンデミーナ」について

特許製法によるこだわりのグミ型から生まれるハードな食感が特徴の、エンターテインメントグミ「カンデミーナ」シリーズ。2013年の発売以来、ハード食感好きのグミユーザーに親しまれることで売上を拡大し続け、カンロにおいてはピュレグミに次ぐグミブランドとして若い世代やビジネスパーソンを中心にご好評いただいています。

2023年、ハード系グミカテゴリーの成長に寄与していることが評価され、食品産業新聞社主催「第53回食品産業技術功労賞 商品・技術部門」を受賞しました。

ブランドサイト：https://kanro.jp/pages/candemina/

■「カンデミーナ」商品特徴

【特徴１】３D食感なグミのカタチ

波型、パズル型、矢印型、力型、これまでに類を見ない3Dなグミ型が作り出すどこか不思議な食感は、食べた人を虜にすること間違いなし!?

※写真は過去発売したカタチを含んでいます。

【特徴２】遊べるグミのカタチ

子どもの頃に食べ物で遊んではいけない、と言われた人も堂々と楽しむことができる！？食のエンターテインメントを提案。

【特徴３】実はすごいグミのカタチ

特許製法だからこそ！？のユニークなカタチとクセになる食感。

●特許番号 ：特許第6137530号

●発明の名称：グミキャンディ成型用のスターチ押し型およびグミキャンディの製造方法

※一部特許製法以外の商品もあります。

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)