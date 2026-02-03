そのトレーニングが、小児がんの子どもたちの支援に 2月15日（日）「国際小児がんデー」に、『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』を開催

株式会社Fast Fitness Japan

24時間年中無休のフィットネスジム「ANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）」の国内マスターフランチャイジーとして、全国で直営店舗の運営およびフランチャイズ展開を中核事業とする株式会社 Fast Fitness Japan（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山部清明、以下「当社」）は、2026年2月15日（日）の「国際小児がんデー（ICCD）」に合わせ、小児がんの子どもたちとそのご家族を支援するチャリティイベント『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』および街頭募金活動を実施いたします。

『Workout for Children』は、公益財団法人「がんの子どもを守る会（CCAJ）」とのパートナーシップの一環として開催されます。本イベントは、会員様のトレーニングによるエネルギーを、小児がんと闘う子どもたちへの支援へと変換する取り組みです。

当社はこれまで、エニタイムフィットネス等々力店のオーナーである元プロレスラー・小橋建太氏によるCCAJへの支援活動に賛同し、イベントでの募金などを通じた支援を継続してまいりました。



日本では依然として、小児がんは15歳未満の子どもの病死原因第1位です。医学の進歩により、現在は7～8割以上が治癒可能となりましたが、再発や難治性の場合は今なお深刻な課題となっています。また、患者数が少ない「希少がん」ゆえの研究資金不足や、治療後の長期的なフォローアップの必要性、さらには患児とそのご家族のための宿泊施設「ペアレンツハウス※」の周知不足など、解決すべき多くの課題が存在しています。※CCAJが運営する、患児とご家族が専門病院の近くで自宅のように過ごせる宿泊施設および総合支援センター

こうした現状を受け、2025年6月には当社社長の山部、小橋建太氏、およびCCAJの丹野常務理事による鼎談を実施。両者のパートナーシップをより強固なものへと深化させることで合意いたしました。

「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」を理念に掲げる当社は、全国1,200店舗・会員数100万人を超える事業基盤を活用し、CCAJへの支援活動をさらに強化してまいります。今回の「国際小児がんデー」に合わせたイベントを皮切りに、社会全体で小児がんへの理解と支援の輪を広げる一助となることを目指します。

イベント概要（実施：2月15日（日））

鼎談の動画▶youtu.be/w2mlGYeD8lg

国際小児がんデーに合わせて、CCAJの運営する「ペアレンツハウス」が所在する、関東・関西エリアで以下の2つの軸で活動を展開します。

1. エニタイムフィットネス店舗イベント

『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』

「今日のトレーニングは、子ども達の未来のために」を合言葉に、会員様参加型のチャリティランイベントを実施します。

内容：対象店舗にて、会員様がトレッドミル（ランニングマシン）で運動した「総消費カロリー」を集計し、「1kcal＝1円」に換算した金額を、当社から「がんの子どもを守る会」へ寄付

参加方法：各対象店舗のスタッフ受付時間内に、店頭スタッフへ参加希望の旨を申告

対象店舗：「ペアレンツハウス」が所在する関東・関西近郊の計11店舗

関東エリア▶新小岩店、国府台店、自由が丘店、恵比寿店、赤坂プルデンシャル店、等々力店

関西エリア▶心斎橋店、阪急豊中駅前店、豊中東店、中山寺店、明石藤江店

参加賞：対象店舗にて、ご参加いただいた会員様に、当イベント限定シールを進呈

2. 街頭募金活動 ＆ 啓発活動

地域社会と共に歩むエニタイムとして、当社とCCAJのスタッフが協同し、小児がん支援を直接呼びかけます。

内容: 「ペアレンツハウス」が所在する近隣商業施設にて、募金の呼びかけ・小児がん啓発パンフレットの配布

会場:

関東エリア▶カメイドクロック カメクロプラザ（駅側入口広場）【東京・亀戸】

会場商業施設ホームページ： https://www.kameidoclock.jp/

関西エリア▶クリスタ長堀 水時計広場【大阪・心斎橋】

会場商業施設ホームページ： https://www.crystaweb.jp/

あなたのトレーニングが、病気と闘う子どもたちの未来を繋ぐ

『Workout for Children ～小児がん支援チャリティランイベント～』の参加方法はシンプルで、運動初心者から上級者まで、どなたでも気軽にご参加いただけます。対象店舗にてスタッフに参加を伝えたら、あとはトレッドミル（ランニングマシン）で走る、歩く。それだけで、皆様の消費カロリーが「1kcal＝1円」の寄付金として、小児がんと闘う子どもたちへ届けられます。皆様が流すその汗が、誰かの未来を照らす光になります。また、支援の輪を広げていくためにも、実施店舗では小児がん啓発パンフレットも配布いたします。

WHO（世界保健機関）は「2030年までに世界中の小児がん患児の生存率を60%以上に引き上げる」という目標を掲げています。人々の健康増進と健康寿命の延伸の一翼を担うフィットネス企業として、私たちが理念として掲げる「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、この目標実現に貢献したいと考えています。全国1,200店舗のネットワークとフィットネスの力を通じて、今後も小児がんと闘う子どもたちとそのご家族が孤立することなく、地域全体で見守り支え合う社会の実現を目指してまいります。

関連リンク

公益財団法人 がんの子どもを守る会 公式サイトhttps://www.ccaj-found.or.jp/

Fast Fitness Japan X公式アカウント

株式会社Fast Fitness Japan広報・IR公式アカウントです。

最新ニュースやIR関連情報を中心に、企業情報全般をお届けします。

X公式アカウントはこちら :https://x.com/FastFitness_jpANYTIME FITNESS（エニタイムフィットネス）とは

エニタイムフィットネスは、米国発祥のフィットネスジム・フランチャイズであり、現在では世界5,000店舗以上を展開しています。日本では、2010年に東京都調布市に1号店をオープンして以来、多様な生活スタイルにフィットするジムとして、全国1,200店舗以上を展開し、会員数100万人を突破しました。

HP：https://www.anytimefitness.co.jp/

株式会社Fast Fitness Japan

パーパスとして掲げる理念である「ヘルシアプレイスをすべての人々へ」のもと、誰もが健康的に暮らせる、心豊かな社会の実現を目指して、24時間年中無休フィットネスジム「エニタイムフィットネス」の運営及びフランチャイズ展開を中核とした事業を展開。

社名 ：株式会社Fast Fitness Japan（ファスト フィットネス ジャパン）

＜東京証券取引所プライム市場 証券コード : 7092＞

代表 ：代表取締役社長 山部 清明

所在地：東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウィング10F

設立 ：2010年5月21日

HP ：https://fastfitnessjapan.jp/