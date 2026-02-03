【メディア体験会開催レポート】ティップネス、「糖化度測定メディア体験会」を開催

株式会社ティップネス

株式会社ティップネス（本部：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：清水明浩、以下「ティップネス」）は、2026年1月23日（金）、ティップネス五反田にて「糖化度測定メディア体験会」を開催しました。本体験会では、採血なし・短時間でできる糖化度測定をはじめ、測定結果をもとにしたカウンセリング、糖化改善につながる運動のデモンストレーションなどを実施しました。

近年、老化を進行させる要因の一つとして「糖化」への関心が高まる中、ティップネスでは全店舗で糖化度測定サービスを展開しています。ティップネスは、従来の「体型管理・体力向上の場」という枠を超え、老化リスクの可視化と予防、改善をサポートする「ウェルエイジング拠点」としてフィットネスクラブの役割を進化させています。

採血なし・短時間で“糖化度”を測定

体験会では、専用機器に指先をあてるだけで体内のAGEs（終末糖化産物）の蓄積度合いを測定できる「糖化度測定」を実施。参加者は自身の糖化度をその場で確認し、「糖化は老化」という視点から、見た目年齢や健康リスクとの関係について理解を深めました。

あわせて、糖化の仕組みや進行要因、糖化を抑制するための運動・生活習慣の考え方についての解説や、糖化改善を意識したレッスンプログラム「Ageless Mobi」のデモンストレーションも行いました。

糖化改善を意識したレッスンプログラムのデモンストレーションの様子

詳細分析とカウンセリングで“行動変容”をサポート

今回は糖化度測定に加え、体組成・握力・血圧などの測定結果や事前アンケートをもとにした詳細分析カルテを提供。現状の生活習慣の傾向を踏まえ、糖化度改善に向けた具体的なアドバイスを行うカウンセリングも実施しました。

ティップネスでは糖化度の測定にとどまらず、測定結果をもとに生活習慣の課題を可視化し、改善に向けたアドバイス、さらに運動の実践までを同一施設内で提供しています。計測・分析・提案・実行までを一連の流れとして体験できる点が、総合フィットネスクラブならではの特長です。

体組成の測定の様子

ジムは「老化を食い止める場所」へ

人生100年時代を迎える中、フィットネスクラブには、運動習慣の提供だけでなく、生活習慣全体を見直し、ウェルエイジングを支援する役割が求められています。

ティップネスでは、こうした糖化度測定を通じて、従来の「健康」や「体力づくり」にとどまらず、「若さ」「美しさ」を定量的に捉え、老化のスピードをコントロールするという新たな価値提供を目指しています。今後も、糖化度測定サービスをはじめとした新たな取り組みを通じて、「健康で快適な生活文化の提案と提供」の実現に取り組んでまいります。

■ティップネスの糖化に関する取り組み

〇糖化度測定サービス

ティップネス全店にて提供しています。

● 糖化度チェック（無料／会員様以外も測定可能）

● 糖化度カウンセリング（有料／会員様向け）

詳細：https://tip.tipness.co.jp/static/glycation/

〇運動プログラム

● 「Ageless Mobi」をはじめとした、糖化改善につながるスタジオレッスンプログラム

詳細 : https://tip.tipness.co.jp/program/2edxnrfpiyqkjhqh4.html

● 「美しく」「若々しく」カラダを変える、有料パーソナルプログラム「BODY CHANGE」

詳細 : https://tip.tipness.co.jp/program/2ggwjcu9adk4ljb7f.html

〇抗糖化サプリ

店舗やオンラインショップにてサプリを販売しています。

公式オンラインショップ : https://www.tipness-online.shop/products/detail/64

■参考

ティップネスの糖化度測定について(https://tip.tipness.co.jp/static/glycation/)

プレスリリース：「糖化度測定サービス」スタート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000385.000009907.html)

■株式会社ティップネス概要

代表者：代表取締役社長執行役員 清水 明浩

本部：東京都千代田区四番町5-6 日テレ四番町ビル1号館3階

創立：1986年10月

事業内容：フィットネスクラブの経営

店舗数：直営店144店舗、フランチャイズ3店舗、受託施設（指定管理含む）11施設