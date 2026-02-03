【速報】初単独コンサート いよいよフィナーレ！『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL』KNTVで3/8(日) 韓国から生中継！
株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、RIIZE初単独コンサートのフィナーレを飾る『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL』の最終日公演を韓国から生中継することを決定いたしました。
(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.
世界の各都市21地域を回り、さまざまな経験を積み上げてきたRIIZE。去年7月から始まったワールドツアーもいよいよ最終公演！そのフィナーレに先立ち2月21日（土）～23日（月）には東京ドーム公演も開催予定で、より成熟し磨き上げられたパフォーマンスに期待が高まっています。
KNTVでは、3月8日（日）にソウル・KSPO DOMEで行われる公演の最終日を生中継でお届けいたします！初単独コンサートツアーを締めくくるにふさわしい華やかな演出とメンバーの進化を是非、リアルタイムでご覧ください。
■＜生中継＞
『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL』
3月8日（日） 午後4：00～ 韓国から生中継！
出演：RIIZE
※日本語字幕付き。
※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。
※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。
※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。
【KNTV】
https://kntv.jp/
1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。
スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、ケーブルテレビ（J:COM、イッツコム、K-CAT、CNCiほか）、ひかりTVなどでご覧いただけます。
KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/
