【速報】初単独コンサート いよいよフィナーレ！『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL』KNTVで3/8(日) 韓国から生中継！

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN

株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）は自社テレビ局「KNTV/KNTV801」において、RIIZE初単独コンサートのフィナーレを飾る『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL』の最終日公演を韓国から生中継することを決定いたしました。

(C)2026 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

世界の各都市21地域を回り、さまざまな経験を積み上げてきたRIIZE。去年7月から始まったワールドツアーもいよいよ最終公演！そのフィナーレに先立ち2月21日（土）～23日（月）には東京ドーム公演も開催予定で、より成熟し磨き上げられたパフォーマンスに期待が高まっています。

KNTVでは、3月8日（日）にソウル・KSPO DOMEで行われる公演の最終日を生中継でお届けいたします！初単独コンサートツアーを締めくくるにふさわしい華やかな演出とメンバーの進化を是非、リアルタイムでご覧ください。

■＜生中継＞

『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL』

3月8日（日） 午後4：00～ 韓国から生中継！

出演：RIIZE

※日本語字幕付き。

※韓国からの生中継のため映像・音声に乱れ等が生じる場合がございます。予めご了承ください。

※放送日時は予告なく変更、または、イベント開催状況により放送中止になる場合がございます。

※最新情報はKNTV公式ホームページでご確認ください。

【KNTV】

https://kntv.jp/

1996年の開局以来、 韓流をリードし続ける韓国エンターテインメント総合チャンネル。

スカパー！（スカチャン1）、スカパー！プレミアムサービス、ケーブルテレビ（J:COM、イッツコム、K-CAT、CNCiほか）、ひかりTVなどでご覧いただけます。

KNTV視聴方法ページ：https://kntv.jp/howto/

■「KNTV」関連サイト・公式SNS

●公式サイト：https://kntv.jp

●X：https://x.com/kntv_info

●YouTube：https://www.youtube.com/@kntv990

●Instagram：https://www.instagram.com/kntv_official

●LINE：https://page.line.me/122nochs?openQrModal=true