こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【新商品】エチオピア モカを100％使用した最短10秒レギュラーコーヒー『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』2026年3月1日（日）より発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、3月1日（日）より家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』を発売します。
『JET BREW』は“最短10秒！手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーです。日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト100」 にて酒類・飲料部門の大賞に選出されており、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーとして注目されています。
■開発者に聞く『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』の特徴
エチオピア モカ100％の甘い香りを “最短10秒”で
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_1.png
■ 最短10秒！レギュラーコーヒーを手軽に楽しめる『JET BREW』
特許を取得したフィルター構造（※2）により、短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒーです。
※2 特許登録（第6710385号）
〈主な特徴〉
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_2.png
「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビュー：https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
『JET BREW』抽出動画：https://www.youtube.com/watch?v=vMsiLC17YiQ
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_3.png
■「KEY DOORS+ （キードアーズプラス）」とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込められた家庭用コーヒーブランドです。
「KEY DOORS+」ブランドサイト：https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
「KEY DOORS+」開発ストーリー：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
『JET BREW』は“最短10秒！手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーです。日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト100」 にて酒類・飲料部門の大賞に選出されており、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーとして注目されています。
■開発者に聞く『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』の特徴
エチオピア モカ100％の甘い香りを “最短10秒”で
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_1.png
■ 最短10秒！レギュラーコーヒーを手軽に楽しめる『JET BREW』
特許を取得したフィルター構造（※2）により、短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒーです。
※2 特許登録（第6710385号）
〈主な特徴〉
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_2.png
「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビュー：https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18
『JET BREW』抽出動画：https://www.youtube.com/watch?v=vMsiLC17YiQ
■商品概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_3.png
■「KEY DOORS+ （キードアーズプラス）」とは
“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込められた家庭用コーヒーブランドです。
「KEY DOORS+」ブランドサイト：https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/
「KEY DOORS+」開発ストーリー：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
【本件に関するお問い合わせ先】
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp