【新商品】エチオピア モカを100％使用した最短10秒レギュラーコーヒー『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』2026年3月1日（日）より発売

写真拡大 (全8枚)

　キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田　裕）は、3月1日（日）より家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』を発売します。

　『JET BREW』は“最短10秒！手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒーです。日経トレンディ「2026年ヒット予測ベスト100」 にて酒類・飲料部門の大賞に選出されており、タイムパフォーマンスに優れた次世代の簡易抽出型コーヒーとして注目されています。

　　　　




■開発者に聞く『KEY DOORS+ JET BREWエチオピア モカ』の特徴

エチオピア モカ100％の甘い香りを “最短10秒”で

https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_1.png



■ 最短10秒！レギュラーコーヒーを手軽に楽しめる『JET BREW』

　特許を取得したフィルター構造（※2）により、短時間抽出を実現した当社独自の簡易抽出型コーヒーです。

※2　特許登録（第6710385号）

〈主な特徴〉

https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_2.png

「KEY DOORS+ JETBREW」開発者インタビュー：https://www.keycoffee.co.jp/future/detail/18

『JET BREW』抽出動画：https://www.youtube.com/watch?v=vMsiLC17YiQ

■商品概要

https://digitalpr.jp/table_img/2715/127345/127345_web_3.png

■「KEY DOORS+ （キードアーズプラス）」とは

　“ココロをノックする、しあわせ合図。”をコンセプトに、目まぐるしく変化する日常において「コーヒーをいれて、飲んで、味わう時間だけは自分らしさを取り戻して欲しい。ふっと自分らしさを取り戻せる、ココロをノックするコーヒーでありたい」という思いを込められた家庭用コーヒーブランドです。

「KEY DOORS+」ブランドサイト：https://www.keycoffee.co.jp/keydoors/

「KEY DOORS+」開発ストーリー：https://www.keycoffee.co.jp/news/detail/news_241112

　キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。

本件に関するお問合わせ先

【本件に関するお問い合わせ先】

キーコーヒー株式会社　広報チーム　担当　永坂・郄木

TEL　03-5400-3069／Email　key1@keycoffee.co.jp