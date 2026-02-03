こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京都の老舗喫茶店の味わいをご自宅で楽しめる『京都イノダコーヒ』シリーズ豆・粉（FP）のパッケージをリニューアル
2026年3月1日（日）より発売
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、京都の老舗喫茶店の味わいをご自宅で楽しめる『京都イノダコーヒ』シリーズのレギュラーコーヒー豆・粉(FP)の2形態、全6アイテムのパッケージをリニューアルし、2026年3月1日（日）より発売します。
■『京都イノダコーヒ』シリーズについて
当社は、2021年に株式会社イノダコーヒと業務提携契約を締結して以降、家庭用市場で『京都イノダコーヒ』の商品を展開。現在では、レギュラーコーヒー豆・粉（FP）や簡易抽出型のドリップ オン®、リキッドコーヒー形態の商品を取り揃えています。また、昨年7月に、同社は当社のグループ会社となり、今後、更なるシナジーを発揮することで、喫茶文化の継承を目論みます。
今回は、レギュラーコーヒー豆・粉の2形態、全6アイテムのパッケージをリニューアル。パッケージには、「ロゴ」や「赤いミル」のほか「赤ポット」や「獅子マーク」など『京都イノダコーヒ』を象徴する、レトロでクラシックなモチーフを採用。また豆の生産国や配合率を表示することで、品質へのこだわりを視覚的に表現しています。
■「イノダコーヒ」について京都イノダコーヒ』シリーズについて
1940年に京都市で創業し、コーヒーの卸売を開始。1947年には1号店となるコーヒーショップを京都市中京区に開業しました。以降、京都市を中心に百貨店内などにも出店、京都のコーヒー文化を支え、現在に至るまでも継承し続けています。京都の生活者の他、文化人や観光客も訪れる歴史ある喫茶店として、多くの方に愛され続けています。
「京都イノダコーヒ」公式ホームページ URL：https://www.inoda-coffee.co.jp/
■商品概要
『京都イノダコーヒ 豆』シリーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127348/127348_web_1.png
『京都イノダコーヒ 粉（FP）』シリーズ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127348/127348_web_2.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 岡田・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
