2026Ç¯¤â¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡ÈÇ®¤¤¡É¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ
¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¿¼Àù¤ê¡Ù¡Ø¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Ù¡¼¥¹ ÌµÅü¡Ù 3·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ÆÅÄ Íµ¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¼õ¤±¡¢²ÈÄíÍÑ¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡ØKEY DOORS+ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¿¼Àù¤ê¡Ù¡Ê¡ÖÃæÍÆÎÌÂÓÊ´VP¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö´Ê°×Ãê½Ð·¿¥É¥ê¥Ã¥× ¥ª¥ó®¡×¡Ë¤ò¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³èÍÑ¤òÁÊµá¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÄíÍÑ´õ¼á°ûÎÁ¡ØKEY ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Ù¡¼¥¹ ÌµÅü¡Ù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£2026Ç¯3·î1Æü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤Þ¤ì¤ë»þÂå¤Ë
¡¡Æ¯¤Êý²þ³×¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤êÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¼ûÍ×´ü¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¶¨²ñ¡×¤¬ËèÇ¯È¯É½¤¹¤ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2024Ç¯¡§µ¤²¹¾å¾º¤â¤¢¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÄÌÇ¯²½¤Ø¡×¡Ö2025Ç¯¡§¼ãÇ¯ÁØ³«Âó¤Ø¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÄó°Æ¶¯²½¡×¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°ûÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¤ä°ûÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¤ä¿å½Ð¤·¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥·¥í¥Ã¥×¤ä¿¢ÊªÀ¥ß¥ë¥¯¤ò²Ã¤¨¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤â¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÇØ·Ê¤«¤é¡¢2026Ç¯¤â¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¡ØKEY DOORS+ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¿¼Àù¤ê¡Ù¡Ê¡ÖÃæÍÆÎÌÂÓÊ´VP¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö´Ê°×Ãê½Ð·¿¥É¥ê¥Ã¥× ¥ª¥ó®¡×¡Ë¤ò¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î³èÍÑ¤òÁÊµá¤·¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ØKEY ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Ù¡¼¥¹ ÌµÅü¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¾¦ÉÊ³µÍ×
¡¡ØKEY DOORS+ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¿¼Àù¤ê¡Ù¡Ê¡ÖÃæÍÆÎÌÂÓÊ´VP¡×¡¿¡Ö´Ê°×Ãê½Ð·¿¥É¥ê¥Ã¥× ¥ª¥ó®¡×¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â¡ª¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ
¡¡¡ØKEY DOORS+ ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¿¼Àù¤ê¡Ù¤Ï¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤«¤é¥Û¥Ã¥È¤Ç¤Î°ûÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Æü¾ïÅª¤Ë¥Û¥Ã¥ÈÍÑ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ê¢¨2¡Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î°ûÍÑ¥·¡¼¥ó¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â¡ª¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼ÍÑ¤ÎÃê½Ð¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ç¤â°û¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¿ä¾©Ãê½Ð¥ì¥·¥Ô¤È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡ÖÃæÍÆÎÌÂÓÊ´VP¡×¤È¡Ö´Ê°×Ãê½Ð·¿¥É¥ê¥Ã¥× ¥ª¥ó®¡×¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Û¥Ã¥È¤Ç°û¤à¾ì¹ç¤ÎÈ¾Ê¬¤òÌÜ°Â¤ËÇ»¤¯Ãê½Ð¤·¡¢É¹¤ò¤¤¤ì¤ÆÎä¤Þ¤¹¡ÖµÞÎä¼°¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Ãê½Ð¸å¡¢¤¹¤°¤ËÉ¹¤ÇÎä¤Þ¤¹¤³¤È¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤¬±ÕÂÎ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¡¢¹áÌ£¤æ¤¿¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¥³¡½¥Ò¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´Ê°×Ãê½Ð·¿¥É¥ê¥Ã¥× ¥ª¥ó®¤Ç¤Ï¡¢Ãê½Ð´ï¶ñ¤¬ÉÔÍ×¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò£±ÇÕ¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127405/127405_web_1.png
¢¡ØKEY ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¥Ù¡¼¥¹ ÌµÅü¡Ù
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò100¡ó»ÈÍÑ¡£µÊÃãÅ¹¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÁÊµá
¡¡¿Ä¥¤¹¤ë´õ¼á°ûÎÁ»Ô¾ì¡Ê¢¨3¡Ë¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÌµÅü¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤¬Âç¤¤¯¿Ä¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨4¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÌµÅü¥¿¥¤¥×¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤¿¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÂ¿¤¯°ûÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨5¡Ë¡£¤³¤ì¤é¤òÇØ·Ê¤ËËÜ¾¦ÉÊ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£Âç¿Í¤ä°ì¿Í¤Ç°û¤à¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤Èº®¤¼¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¡¼¥Ò¡¼´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¹õ¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Àì¶È¥á¡¼¥«¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿²¦Æ»¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£Â¦ÌÌ¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¤¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥ß¥ë¥¯¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ï4ÇÜ´õ¼á¡¢¤è¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼´¶¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï3ÇÜ´õ¼á¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2715/127405/127405_web_2.png
¡¡
¡¡¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¡ØàÝàê¤ÈKISSA¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ù¤ò·Ç¤²¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼À¸»º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡½ÐÅµ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Á´ÆüËÜ¥³¡¼¥Ò¡¼¶¨²ñ¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ëhttps://coffee.ajca.or.jp/data/topics/2025/
¢¨2¡¡½ÐÅµ¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù WEBÄ´ºº¡Ê¥¢¥¤¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼°ûÍÑ¼Ô¡Ë
¢¨3¡¡½ÐÅµ¡§¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+ ´õ¼á°ûÎÁ»Ô¾ì ³ÆÇ¯4·î¡Á9·î¡¡Á´¶ÈÂÖ ÍÆ´ïÊÌ
¢¨4¡¡½ÐÅµ¡§¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¸SRI+ ´õ¼á°ûÎÁ»Ô¾ì ³ÆÇ¯4·î¡Á9·î¡¡Á´¶ÈÂÖ¡¡¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ÊÌÍÆ´ïÊÌ
¢¨5¡¡½ÐÅµ¡§¼«¼ÒÄ´¤Ù WEBÄ´ºº¡Ê¥³¡¼¥Ò¡¼´õ¼á°ûÎÁ¥æ¡¼¥¶¡¼ n=850¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó¥Á¡¼¥à Ã´Åö 郄ÌÚ¡¦²¬ÅÄ
TEL 03-5400-3069¡¿Email key1@keycoffee.co.jp
