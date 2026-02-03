こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【告知】iStudy AI Creator「ATD JAPAN SUMMIT 2026」に登壇
〜生成ＡＩ活用がもたらす学びの新潮流について解説〜
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、証券コード：3839、以下 当社）は、2026年２月18日（水）〜19日（木）に開催される、世界最大級の人材開発組織ATD（Association for Talent Development）の日本公式カンファレンス「ATD JAPAN SUMMIT 2026」において、２月19日（木）に動画講演にて登壇することをお知らせいたします。
生成ＡＩの急速な進化により、人材育成と学びの在り方は、これまでにない変革期を迎えています。
業務内容や求められるスキルが短期間で更新され続ける中、従来の一律型集合研修や固定化されたeラーニングでは、現場の変化に追随することが難しくなりつつあります。今、企業に求められているのは、研修の効率化にとどまらないＡＩを前提とした「学びのデザインそのものの再構築」です。
当社は、本登壇を通じてＡＩと共に学び、ＡＩと共に成長する人材育成の新しい姿を提案してまいります。
開催概要
名称：ATD JAPAN SUMMIT 2026
日時：2026年２月19日（木）13:45〜14:15
形式：オンライン（Vimeo）
主催：Association for Talent Development（ATD）、ProFuture株式会社
公式サイト：https://www.hrpro.co.jp/atd-japan-summit/
※参加は無料です。
※講演はリアルタイム配信のみとなります。アーカイブ配信はございません。
※イベント詳細およびお申込みは、上記の公式ページよりご確認ください。
動画講演の見どころ
タイトル：ＡＩエージェント時代の人材育成 ― 学びのデザインはどう変わるのか 〜生成ＡＩ活用がもたらす学びの新潮流〜
ＡＩエージェント時代において、人材育成と学びの設計は根本的な転換点を迎えています。
生成ＡＩは単なる効率化ツールではなく、学びそのものを「個別最適・動的・業務連動型」へと進化させる存在です。ＡＩの急速な進化と社会構造の変化を背景に、従来のLMSや一律研修などでは対応できなくなった人材育成の課題を明らかにし、ＡＩを前提に再設計された学習環境の必要性を提示します。
本講演では、世界的なＡＩ研究動向や人材開発分野での活用事例を踏まえながら、ＡＩが講師・学習支援パートナーとして伴走する未来像と、企業が今後取組むべき人材育成の方向性について解説します。さらに、2026年４月に提供開始予定の次世代ラーニング基盤『iStudy AI Platform』の構想についても紹介します。
ＡＩエージェント教材作成ツール『iStudy AI Creator』について
『iStudy AI Creator』は、生成ＡＩ時代の学びを実現するためにゼロから設計されたＡＩエージェント型教材作成ツールであり、企業内に蓄積されたPowerPoint、PDF、各種ドキュメントを起点に、生成ＡＩが教材構成・コンテンツ・ナレーション・テスト問題までを自動生成。従来、数週間を要していた教材制作プロセスを数時間へと大幅に短縮することが可能です。
さらに、作成された教材には、対話型の「パーソナルＡＩ講師」を組み込むことが可能です。ＡＩ講師が受講者の理解度を把握し、説明や問いかけを最適化することで、一律研修では実現できなかった“自立型・個別最適学習”を実現します。
※iStudyは当社の登録商標です。PowerPointは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。その他、本リリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年９月30日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
ATD JAPAN SUMMIT 2026 公式サイト
https://www.hrpro.co.jp/atd-japan-summit/
