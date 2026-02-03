¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍî¤È¤·Êª¥¯¥é¥¦¥Éfind¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¡³ô¼°²ñ¼Òfind¤ØÄÉ²Ã½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡¢¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òfind¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÅç ÉË¡¢°Ê²¼¡¢¡Öfind¼Ò¡×¡Ë¤ËÄÉ²Ã½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤Ï¡¢Á°²ó¤Î£²£°£²£µÇ¯£µ·î¤ËÂ³¤¡¢£³²óÌÜ¤Î½Ð»ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
find¼Ò¤Ï¡¢Íî¤È¤·Êª¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öfind¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤¬³°Éô´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖKEIO OPEN INNOVATION PROGRAM¡×¤ÎºÎÂò´ë¶È¤Î¤¦¤Á¤Î£±¼Ò¤Ç¤¹¡££²£°£²£³Ç¯£²·î¤«¤é¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍ¸úÀ¤¬¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Æ±Ç¯£µ·î¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤ª¤è¤Ó½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
find¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ºß¤Î»ö¶ÈÏ¢·È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÆ³Æþ¿ä¿Ê¤äÂ¾´ë¶È¤Ø¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Çfind¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µþ²¦¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¤Î£Ä£Ø¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Ï»ö¶ÈÏ¢·È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½Ð»ñ¤Ê¤É¤Î»ñËÜÄó·È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Çµþ²¦¥°¥ë¡¼¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¡Ö£È£É£Ò£Á£Ë£Õ£²£°£³£°¡×Æâ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¡ÖKEIO OPEN INNOVATION PROGRAM¡×¤òÄÌ¤¸¤Æfind¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò·Ð¤ÆËÜ³ÊÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¶¨¶È¤¬³ÈÂç¡£
¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤Æ£²£°£²£µÇ¯£µ·î¤ËÂ³¤¡¢£³²óÌÜ¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¡£¿·¤¿¤ÊÆ³Æþ¿ä¿Ê¤äÂ¾´ë¶È¤Ø¤Î¾Ò²ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢find¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
£º£¸å¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä½Ð»ñ¡¢ÄÉ²Ã½Ð»ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú»²¹Í£±¡Û³ô¼°²ñ¼Òfind¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Òfind
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼Ô
¹âÅç ÉË
¡Ê£³¡Ë½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶£³¡Ý£±£³¡Ý£³¡¡£Â£É£Ú£Ã£Ï£Ò£ÅÀ¾¿·¶¶£±£±³¬
¡Ê£´¡Ë£Õ£Ò£Ì
https://www.finds.co.jp/
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ
¡ÖÍî¤È¤·Êª¥¯¥é¥¦¥Éfind¡×ÊÂ¤Ó¤ËÉí¿ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¡¦±¿±Ä
¡Ê£¶¡ËÀß¡¡Î©
£²£°£²£±Ç¯£±£²·î£±Æü¡¡
¡Ú»²¹Í£²¡Ûfind¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó
find¼Ò¤Ï¡ÖÍî¤È¤·Êª¤¬É¬¤º¸«¤Ä¤«¤ëÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê´¶¼Õ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡¢À¤³¦Åª¤ÊÍî¤È¤·Êª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁÏ¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤ÎÍî¤È¤·Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¤ò½Û´Ä·¿¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£³¡Û¡ÖÍî¤È¤·Êª¥¯¥é¥¦¥Éfind¡×¤Î³µÍ×
¡Ê£±¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ
Íî¤È¤·Êª¥¯¥é¥¦¥Éfind¤Ï¡¢Íî¤È¤·¼ç¤Î¡ÖÏ¢Íí¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¡×¡ÖÃµ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¡¦ÉÔ°Â¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Íî¤È¤·ÊªÂÐ±þ¡¦´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦Ë¡¿ÍÍÍ¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢ÊÂ¤Ó¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://service.finds.co.jp/
¡Ú»²¹Í£´¡Ûµþ²¦ÅÅÅ´¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦ÅÅÅ´¤Ç¤Ï£²£°£²£²Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤ÎÃµº÷¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î£Ö£Ã¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±Æü¤Ë¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Öµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.keio.co.jp/railroad/keio-open-innovation/
¢¨£²£°£²£¶Ç¯£²·î£²ÆüÉÕÈ¯É½¡Ö½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¶¦ÁÏ¤Î²ÃÂ®²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£¸£°²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎCVC¥Õ¥¡¥ó¥É¡Øµþ²¦¤ì¡¼¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤òÀßÎ©¡×¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹»²¾È
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20260202_keiorailfund.pdf
