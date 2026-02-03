こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
シャープペン？それとも替芯ケース？芯がドバッと40本入っちゃう『シンドバット』2月上旬発売
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、 “シャープペン”と“替芯”がひとつになった替芯シャープ『シンドバット』（全8種・各682円 税込）を、2026年2月上旬より発売いたします。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
“芯がドバッと”まとめて補充できる特長から名付けられた『シンドバット』は、2004年から2011年まで発売していました。今回、装いを新たに再登場します。初代モデルの特長を活かしつつ、芯補充のしやすさや芯送り構造を見直すことで、現代のシーンに合わせてより使いやすいシャープペンとして生まれ変わりました。
【 商品特長 】
■芯がドバッと40本！シャープペンと替芯の一体型シャープペン
“シャープペン”と“替芯”がひとつになった替芯シャープ『シンドバット』。
シャープペンと替芯ケースが一体化しているため、ケースから芯を取り出して補充するという手間を省き、タイパに優れた使い心地を実現しました。太さ・重さ・長さのバランスにもこだわり、握りやすく疲れにくい設計。ペンケースの中でもかさばらず、スマートに収納できるのも魅力です。
■スムーズな芯送りを実現する新設計とメイド・イン・ジャパン品質
初代モデルから芯の投入口を広げ、複数本の芯をまとめてドバッと補充できる仕様にしました。
また、初代『シンドバット』で課題となっていた、芯タンク内で芯がスムーズに送り出されない点を改善。芯タンク内部にアダプタパーツを追加することで、1本ずつ確実にパイプに入って、次の芯もスムーズに送り出される構造を実現しました。これにより、芯詰まりや芯折れを抑え、より快適な筆記を可能にしています。
また、本体および芯を含むすべてのパーツを日本国内で製造。“メイド・イン・ジャパン”ならではの安定した品質にもこだわっています。
■どんな方にも好みが見つかる豊富な8色展開
本体のボディカラーにもこだわり、ビターブラック・クールホワイトの不透明カラー2色に加え、フロストガラスのような風合いが特長のクリアカラー6色をラインアップ。使用シーンや好みに合わせて選べる、全8色のカラーバリエーションを展開しています。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/127614/127614_web_1.png
【 プロモーション動画公開 】
実演販売士・福島 豊氏による、替芯シャープ『シンドバット』のプロモーション動画を公開しました。
本動画では、芯をまとめて補充できる一体型構造や、改良によって実現したスムーズな芯送りなど、本商品の特長を実演を交えながら分かりやすく紹介しています。
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『シンドバット』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/250901231341/
『シンドバット』プロモーション動画
https://www.youtube.com/watch?v=nxjl-9eNuaU
替芯シャープ『シンドバット』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/250901231341/
