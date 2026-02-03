【とんかつ神楽坂さくら】天然ぶりを味わう、春待ちフライ。脂のり豊かな九州産の旨みを衣で閉じ込めた「天然ぶりのフライ」が期間限定で登場。















本商品には「九州産の天然ぶり」を使用し、身はしっとりとやわらかく、噛むほどに広がる濃厚な旨みと、上質な脂の甘みが特長です。















素材の持ち味を引き立てるよう、衣は軽やかに仕上げ、揚げることで外はさくっと、中はふっくらとした食感に。魚の美味しさを存分に味わえる、満足感のあるフライに仕上げました。





ぶりフライは、『ぶりフライ＆ロースかつ定食』『ぶりフライ＆ヒレかつ定食』としてお楽しみいただけるほか、単品でのご注文も可能です。銘柄豚を使用したとんかつと、天然ぶりを一度に味わえる組み合わせはもちろん、もう一品としての追加注文にもおすすめです。





冬から春へと向かう、この時季ならではの味わいをお楽しみください。