CAGR15.1%、2031年市場規模22.08億ドルへ-急成長するバイオナイロン繊維市場とは？
バイオナイロン繊維は、石油由来の原料ではなく、植物や微生物などの生物資源をる合成繊維である。主にコーンスターチ、サトウキビ、木材パルプなどの再生可能な素材を原料とし、発酵や重合などのプロセスを経てポリアミドポリマーを合成し、それを紡糸して得られる。これらの繊維は、伝統的なナイロン繊維と同等の機械的強度と耐久性を備えつつ、生物分解性や低炭素フットプリントといった環境特性を持つ。市場調査機関のデータでは、近年、バイオナイロン繊維の需要が環境意識の高まりに伴い着実に拡大しており、これは産業界が持続可能な素材への転換を模索していることを反映している。
このような市場動向には、多様な要因が関与している。世界的な気候変動対策の推進に伴い、ファッション産業や自動車産業、電子産業などで環境負荷の低い素材への転換が加速している。バイオナイロン繊維は、石油資源の依存度を低下させ、二酸化炭素排出量を削減できる点で魅力的な選択肢となっており、ブランド企業の環境ポリシーに合致するため、需要が拡大している。また、技術革新により、従来のバイオポリマーの弱点であった耐熱性や耐摩耗性の課題が改善されており、これにより応用範囲が拡大し、産業用素材としても認知度が高まっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バイオナイロン繊維市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593593/bionylon-fiber）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが15.1%で、2031年までにグローバルバイオナイロン繊維市場規模は22.08億米ドルに達すると予測されている。
図. バイオナイロン繊維世界総市場規模
図. 世界のバイオナイロン繊維市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バイオナイロン繊維の世界的な主要製造業者には、Arkema、Kingfa、Celanese (DuPont)などが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約40.0%の市場シェアを持っていた。
バイオナイロン繊維市場は、持続可能な素材への関心の高まりとともに、さまざまな産業分野から注目を集めている。従来の石油由来ナイロンと比較して、温室効果ガスの排出量削減や資源循環の観点で優位性を持つため、代替素材としての採用が加速している。とくに高機能性と環境性能の両立を図る製品ニーズが増加しており、それに応じて用途開発の広がりも顕著である。
バイオナイロン繊維の応用分野は、ファッション業界を中心に多岐にわたっている。アパレル分野では、環境に配慮した衣料品の生地として使用され、スポーツウェアやアウトドアウェア、ユニフォームなどに適用される。自動車産業では、車室内装材やエンジン周辺部品の素材として採用され、軽量化と低環境負荷を両立させることができる。電子機器分野では、筐体材料や内部配線の被覆材として利用され、難燃性や電気絶縁性を備えた製品が開発されている。また、医療分野では、手術用糸や医療用デバイスの素材としても検討が進んでおり、生体適合性を持つバイオナイロン繊維の応用が期待されている。
産業構造面では、バイオナイロン繊維産業は競争が激化している。国際的な化学メーカーや繊維メーカーは、自社の技術力とグローバルな生産網を武器に、ハイエンド市場での製品展開を強化している。一方、中小企業は、地域資源を活用した独自の原料調達ルートや特殊な改質技術を生かし、ニッチ市場で差別化を図っている。新興企業は、合成生物学やバイオテクノロジーを応用した革新的な生産プロセスを開発することで、コストパフォーマンスと環境性能の両立を目指し、市場に新たな競争力をもたらしており、これらの動向が技術革新と市場拡大を加速させている。
