「Matured by Onkyo」新商品開発のお知らせ（有限会社舩坂酒造店（岐阜県））
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスにつきまして、「Matured by Onkyo」を掲げた商品の拡大を行っております。
このたび、当社は、株式会社ZIP-FM（所在地：名古屋市中区、代表取締役社長：浦出 高史）、及び有限会社舩坂酒造店（所在地：岐阜県高山市、代表取締役社長：有巣 弘城）とのコラボレーションにおきまして、当社の加振技術により熟成した日本酒を開発しております。開発した新商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付される予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340589/images/bodyimage1】
当社は、2024年12月13日付プレスリリースにて発表しておりますとおり、ZIP-FMと加振酒の販売拡大等に関し、協業しております。このたびのコラボレーションは、ZIP-FMとの協業により、実現されました。
プレスリリース 株式会社ZIP-FMとの協業のお知らせ
https://www.onkyo.net/news/20241213_zip
このたびのコラボレーションでは、舩坂酒造店の杜氏歌唱による飛騨の「めでた唄」を事前に収録し、収録した「めでた唄」を加振器からタンク内のもろみに聴かせることで、熟成を行っております。
タンクに取り付けられた弊社加振器
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340589/images/bodyimage2】
めでた唄の収録風景
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340589/images/bodyimage3】
発酵中の状況（タンク内）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340589/images/bodyimage4】
実際の発酵中の動画（サンプル）
https://www.funasaka-shuzo.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/9609dd94157ee0f3a4577cb80369d935.mp4
◆有限会社舩坂酒造店について https://www.funasaka-shuzo.co.jp/ より抜粋
万感を込め、緊張感をもって対峙
長い歳月をかけて先人たちが編み出してきた高い醸造技術を継承し、今や世界に誇る日本の伝統となった酒文化。
目に見えない微生物の動きを巧みによみ、独特の技で米を蒸し麹をつくる代々受け継がれる“醸し”の作業。なによりも、“本当にうまい地酒” を目指し、その一滴の仕上がりに深い愛情とまごころを込めて、こだわりの酒造りを行っております。
酒造りでは、造り手のそれに対する姿勢や思いが直接酒の出来映えに反映します。
そのため、毎年、緊張感と挑戦心を忘れず酒造りに取り組みたい。また、原料の特徴を捉えられるよう麹や醪の声を聞き、会話をしながら最良の状態を造り出せるよう心がけています。
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は、音を扱う専門メーカーの研究開発部門として、測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。
それぞれの環境に合わせた最適な音楽加振と味への追求を「Matured by Onkyo」として掲げ、今後多くの分野において付加価値のある提案を行ってまいります。
