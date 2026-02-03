手間いらす?、アシ?ア最大級の旅行体験予約フ?ラットフォーム『KKday』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、株式会社KKDAY JAPANが運営するアシ?ア最大級の旅行体験予約フ?ラットフォーム『KKday』（https://www.kkday.com/）と、2026年2月3日からシステム連携を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340691/images/bodyimage1】
KKdayは、世界92か国・550都市、350,000以上のアクティビティやオプショナルツアー等の現地体験を提供するオンライン予約プラットフォームです。近年は、体験予約を起点に、宿泊予約を含めた滞在全体を設計・販売するプラットフォームへと事業領域を拡大し、アジア最大級のプラットホームとして、世界中の旅行者にサービスを展開しています。近年アジアからの旅行者の傾向は旅行代理店を利用する団体旅行から、旅行代理店を介さず自ら旅を計画するFIT（個人旅行）へと大きく変化しており、日本は最も人気のある渡航先となっています。
そこで、長年培ってきた強みを活かし、日本市場における宿泊予約事業を本格展開します。特に、体験・アクティビティと宿泊を組み合わせた販売を通じて、体験重視型の新たな予約導線を構築します。日本にとって最大のインバウンド市場の一つである台湾市場において圧倒的な集客力を持ち、その強力なプロモーション力を通じて、宿泊施設の認知度と予約数の向上に貢献します。KKdayのユーザーは、旅行意欲が高く、体験価値を重視するFIT層が中心で、滞在日数が比較的長く、目的性を持って宿泊施設を選ぶ傾向があり、インバウンド需要回復の中で国内外の幅広い旅行者層に効率的なアプローチが可能です。また、FIT層へ直接的にリーチできる強みがあるため、特にアクティビティとのセット販売を促進することで、滞在日数の長い旅行者の予約獲得に繋がることが期待されます。
?本政府観光局 (JNTO) 訪?外客統計（報道発表資料）より、2025年12?の訪?外客数は前年比約3.7％増の360万人超で単月過去最多を更新し、2025年の年間累計も前年比15.8%増の4,200万人を突破し、こちらも過去最高を更新するなど、好調なインバウンドにより、国内の宿泊施設では訪?客の取り込み需要が?い状態が続いています。
今回のシステム連携により、『KKday』を利用している宿泊施設は、台湾を中心にアジアからの集客強化で、さらなる稼働率の向上と売上増加の期待ができます。また、体験商品との組み合わせ販売により、目的性を持ち滞在日数の長い旅行者層へのアプローチが可能となります。既存の宿泊管理・在庫コントロール業務を変更することなく、オペレーション負荷を増やさずに新たなインバウンド販路を追加できる点も特長です。
■『TEMAIRAZU』シリーズシステム概要
『TEMAIRAZU』シリーズは、国内宿泊施設向けに複数の宿泊予約サイトの料金と在庫の一元管理を行う基本機能と、予約情報の高速取得やイールドマネジメント機能等を備えた予約管理システムです。宿泊施設は、『TEMAIRAZU』シリーズを利用することで、一括で在庫と料金のコントロールができ、収益を上げ、コスト削減が可能となり、利益の最大化が実現できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
