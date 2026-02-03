明治とDNP 「マーブル ダイバーシティ」新デザインを共同企画

－プライドハウス東京との共創で生まれたデザインを採用、障がいのあるDNPグループ社員がイラストを作成－

2月3日より数量限定で発売

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、大日本印刷株式会社（代表取締役社長：北島 義斉、以下：DNP）と「マーブル ダイバーシティ」の新デザインを共同企画しました。当社は、本商品を2026年2月3日より数量限定でAmazon.co.jpにて発売します。本取り組みは、両社とプライドハウス東京が参加するワークショップを通じて共創したもので、パッケージに採用したイラストは、DNPの特例子会社である株式会社DNPビジネスパートナーズのアート部門に所属する障がいのある社員が制作しました。

両社は、LGBTQ+関連イベントでの配布などを通じて多様性への理解促進に取り組むとともに、企業・行政・NPOなど多様な主体が協働するコレクティブ・インパクトの考え方を踏まえた連携を進めます。



「マーブルダイバーシティ」6種類のデザイン（各32ｇ）

価格：オープンプライス

取り組みの背景

明治グループでは、2021年より「明治グループダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンポリシー」を制定し、「明治グループ2026 ビジョン」の実現、そして日本、世界のお客さまに「食と健康」で一歩先を行く価値をお届けするため、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン（以下、DE&I）の取り組みを推進しています。社員Ally（アライ）ネットワーク「Marble」の発案をきっかけに、LGBTQ+などの多様性を推進するプライドハウス東京と協働しながら、2023年には「明治ミルクチョコレートCUBIE Diversityパッケージ」を、2024年には「マーブルパウチ ダイバーシティパッケージ」を発売し、「一人ひとり違う大切に想うキモチ」を訴求し続けています。

パッケージデザインの特長

１．新形状パッケージへ刷新

従来のパウチタイプから筒型パッケージにリニューアルしました。ギフト用途にも適した形状とし、バレンタインシーズンにも楽しめるデザインです。

２．多様な価値観に寄り添う6種類のメッセージとイラストを掲載

ワークショップで抽出した、以下6つのメッセージをデザインに反映しました。

・「MILLION COLORS！ みんなの数だけ色がある。」

・「MANY THANKS！ めーいっぱいの『ありがとう』をこめて。」

・「DEAR PARTNER！ 大切なあなたへ。」

・「BIG LOVE！ スペシャルな気持ち。」

・「FULL OF SMILES！ あなたの笑顔でシアワセ広がる。」

・「JUST LOVE YOURSELF！ ありのままのキミが好き。」

１種類ずつでも可愛いデザインでありながら、マーブル同士をつなげると、両端の人々がマーブルをまるでバトンのように受け渡しをしているようにも見えるデザインとなっており、多様なつながりを表現しています。どの種類のマーブルとの組み合わせでもつながるデザインとなっていますので、ご自身で楽しむだけでなく、大切な方に贈るなど、さまざまなかたちでお楽しみいただけます。また、パッケージのどこかに隠れている想いを込めたメッセージもぜひ探してみてください。

３．障がいのあるDNPグループ社員によるイラストを採用

DNPビジネスパートナーズのアート部門に所属する障がいのある社員が “11色のプログレス・プライド・フラッグ” をモチーフにしてイラストを制作しました。多様な価値観が共存する社会を表現するビジュアルとして、パッケージの象徴的な要素となっています。

【イラストを制作したDNPグループ社員のコメント】

キャラクター表現に悩みながらLGBTQ＋と多様性に想いを込めました。オイルパステルで虹とハートが彩る世界を表現しました。多くの方々と協業し、学びと成長の喜びを通じて未来への活力になりました。

４．共創ワークショップによるデザイン開発

「一人ひとり違う大切に想うキモチ」を訴求するための新しいパッケージデザインを企画し、両社のLGBTQ+当事者・アライ、障がいのある社員など計17名によるワークショップを実施しました。「自分自身を尊重してほしい」「お互いの価値観・キモチを大切にしてほしい」「チョコレートをきっかけに、あらゆる方にコミュニケーションを楽しんでほしい」という声をデザインに反映しました。







イベント配布用の商品にスリーブを巻くイベントを実施

当社の社員Ally（アライ）ネットワーク「Marble」を中心とした有志社員など107名による、イベント配布用の商品※にスリーブを巻くイベントを1月28日～30日に実施しました。多様な気持ちに寄り添うメッセージが込められたスリーブを商品に巻く作業を通じて、LGBTQ+などの多様性への理解促進を目指して実施しました。1月28日、29日にはDNPグループ社員と合同で実施し、さらに1月30日にはアライメンバーである当社社長の八尾、明治ホールディングス株式会社CEOの松田も参加し、多様な個が尊重される社会の実現への想いを込めて作業を行いました。本イベントで作業した商品は、各種プライドイベントや社内外のLGBTQ+施策などで配布します。

※本イベントで作業した商品は一般販売いたしません。









各社の役割

明治

・商品の企画・製造・販売

・DE&I推進活動をテーマにしたイベントの開催（予定）

・LGBTQ+関連施策への商品提供（予定）

・社内におけるアライ促進活動

DNP

・共創ワークショップの企画・運営

・DNPビジネスパートナーズの障がいのある社員によるイラスト制作

・スリーブおよび外箱のデザイン・製造

・LGBTQ+関連イベントでの商品配布（予定）

・社内イベント「ダイバーシティウィーク」等での活用

今後の展開

当社とDNPは、今回の取り組みをきっかけに、商品を通じた多様性理解の促進に引き続き取り組んでいきます。企業のDE&I推進担当者を招いたイベントの共同開催や、新宿二丁目（東京都新宿区）の飲食店に商品を配布するなど、LGBTQ+関連イベントや社内外の啓発活動での発信を予定しています。

また、多様な個が尊重される社会を目指して、LGBTQ＋と多様性の理解促進のために企業・行政・NPOとの協働の取り組みを継続してまいります。

参考情報

・明治 ダイバーシティパッケージについて

https://www.meiji.co.jp/corporate/diamondstory/project/marblepouchds/