一社でも多く、印刷業務を楽にし倒産を防ぐ
2025年、人手不足を原因とする企業倒産件数は2年連続で1万件を超えました。
一人欠けただけで業務が回らなくなる中小企業も少なくありません。
契約書、帳票、資料、図面など、
日常的に大量の印刷が発生する企業ほど、
印刷業務に時間と人手を取られ、
本来取り組むべき業務に手が回らなくなっています。
こうした課題に対する解決策として、
fCoder社が開発した印刷業務自動化Windowsソフト
Print Conductor プリントコンダクターがあります。
Print Conductorは、AIを使わず、
1分程度の設定で90種類以上のファイル形式を
一括印刷できるソフトです。
操作は、
「ファイルを選ぶ」「プリンターを設定する」「スタートを押す」
という3ステップのみで、
いつものプリンタを使って、いつも通り印刷する
いつものファイル印刷とほぼ同じです。
Print Conductor は買い切り型で、
月額利用料や保守費用はかかりません。
一度購入すれば、長期間使用できます。
京都府木津川市にある日本正規代理店の
株式会社ビクパソネット は、
「一社でも多く、日常業務を楽にし、倒産を防ぎたい」という思いから、
PrintConductor製品を提供しています。
株式会社ビクパソネットでは、公式サイトのリニューアルを記念し、
Print Conductorを30％OFFで提供する
先着50社限定のモニターキャンペーンを実施します。
【キャンペーン概要】
ソフト：Print Conductor プリントコンダクター Windows専用ソフト
定価：66,000円（税込）
モニター価格：46,200円（税込・30％OFF）
募集数：先着50社期間：2026年2月1日から3月31日まで
50社に達した段階でこのキャンペーンは終了となります。
※導入後の感想を公表していただける企業が対象です。
公式サイト：https://5boshi.jp
お問い合わせ：https://5boshi.jp/contact
