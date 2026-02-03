SNSで話題沸騰の“しなこ”さんと“ワイモバイル”がコラボ！限定LINEスタンプを無料配布

ソフトバンク株式会社

ソフトバンク株式会社は、若年層を中心にSNSで圧倒的な支持を集める人気インフルエンサー“しなこ”さんと、ワイモバイルによる期間限定コラボレーションを開始します。

本コラボでは、“しなこ”さんとワイモバイル公式キャラクター“ふてニャン”が共演する限定LINEスタンプを、2026年2月3日（火）11:00～より期間限定で無料配布します。SNSでも話題の世界観をそのまま表現した、ここでしか手に入らない限定デザインです。

さらに、しなこさん“直筆サイン入り写真”や、限定LINEスタンプのイラストをモチーフにしたオリジナルの“お菓子の型”が当たるプレゼントキャンペーンも実施します。

加えて、全国のソフトバンク・ワイモバイルショップおよび家電量販店（一部店舗を除く）では、数量限定で“しなこちゃんコラボシール”を2026年2月6日（金）より配布。オンラインだけでなく、リアルの場でも楽しめる施策を展開します。

SNS世代の“今ほしい・今楽しい”を詰め込んだ、期間限定コラボレーションをお楽しみください。

■“しなこ”さんプロフィール

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！

YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。

原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとしても活動している。また、2024年3月からはアーティストとして活動している。

(C)SoftBank Corp. (C)しなこ

LINEスタンプ配布期間：2026年2月3日（火）11:00ごろ～3月2日（月）23:59

入手方法：https://line.me/S/sticker/36573?utm_source=lad_external_hp

お持ちのスマホからダウンロード：

＊ダウンロードから180日間ご利用いただけます。

■しなこコラボ プレゼントキャンペーン

【第1弾】サイン入り写真プレゼントキャンペーン（Xキャンペーン）

“ワイモバイル”公式Xアカウントをフォロー＆キャンペーン対象投稿をリポストで応募完了。抽選で5名さまにプレゼントいたします。

公式X：@ymobileofficial

＜期間＞

2026年2月3日(火)～2月9日(月)23:59まで

＜景品＞

“しなこ”さんのサイン入り写真 （合計5名さま）

【第２弾】“お菓子の型”プレゼントキャンペーン

“ワイモバイル”のLINE公式アカウントを友だち追加して、簡単なアンケートへの回答で応募完了。抽選で1,500名さまにプレゼントいたします。

公式LINE：https://lin.ee/qG8bWFH

＜期間＞

2026年2月10日(火)12:00～2月23日(月)23:59まで

＜景品＞

オリジナル“お菓子の型”（合計1,500名さま）

【第3弾】サイン入り写真プレゼントキャンペーン(LINEキャンペーン)

“ワイモバイル”のLINE公式アカウントを友だち追加して、簡単なアンケートへの回答で応募完了。抽選で5名さまにプレゼントいたします。

公式LINE：https://lin.ee/qG8bWFH

＜期間＞

2026年2月25日(水)12:00～3月8日(日)23:59まで

＜景品＞

“しなこ”さん直筆サイン入り写真 （合計5名さま）

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

■店頭で“しなこちゃんコラボシール”がもらえる

全国のソフトバンク・ワイモバイルショップおよび家電量販店（一部店舗を除く）では、数量限定で“しなこちゃんコラボシール”を2026年2月6日（金）より配布します。

＜期間＞

2026年2月6日（金）～なくなり次第終了

＜景品＞

＜配布店舗＞

全国のソフトバンク・ワイモバイルショップおよび家電量販店（一部店舗を除く）

配布店舗情報はこちら(https://www.ymobile.jp/sp/oyako/shoplist.pdf?s=cKrH4)をご覧ください

※ お一人様につき一枚まで。

※ なくなり次第終了。

※ 本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

■親も子もおトク！“ワイモバ親子割”好評受け付け中

“ワイモバイル”では、契約された5～18歳の方と、その方と同一の家族割引グループの方を対象に、「シンプル3 M/L」※1の月額料金を翌月から1年間1,000円（税込み1,100円）引き※2する「ワイモバ親子割」を提供中（終了日未定）。この機会にぜひご検討ください。

ワイモバ親子割特設サイト(https://www.ymobile.jp/sp/oyako/?s=GbBGv)

※1「シンプル3 M/L」の詳細は、こちら(https://www.ymobile.jp/plan/)をご覧ください。

※2プラン変更以外でのご契約の場合、適用条件を満たした請求月の月額料金と「ワイモバ親子割」の割引額は日割り計算になります。譲渡した月の割引金額は日割り計算になります。

・5～18 歳の子どもだけでも OK

・ワイモバ親子割、学割適用者は対象外