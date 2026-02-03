TP-Link、国際ホテル・レストラン・ショー「HCJ2026」に出展

ティーピーリンクジャパン株式会社

世界170か国以上でネットワーク機器およびスマートホーム製品を展開するTP-Linkグループ（本社：米国カリフォルニア州アーバイン）の日本法人、ティーピーリンクジャパン株式会社（本社：東京都千代田区外神田）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイト内で開催される国際ホテル・レストラン・ショー「HCJ 2026」へ出展します。

人手不足やコスト増に悩む宿泊・飲食業界に向け、"ライセンス費用0円"で運用可能な統合ソリューションをご提案。最新のWi-Fi 7製品から、環境に柔軟に対応できる監視カメラまで、現場の負担を劇的に軽減する実機を多数ご紹介します。

【イベント概要】

名称：第54回国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）

会期：2026年2月17日（火）～2月20日（金） 10:00～17:00（※最終日のみ16:30終了）

会場：東京ビッグサイト 西４ホール（東京都江東区有明3-10-1）

小間番号：W4-C36（AI/YECH/DX INNOVATION ZONEサービス業×テクノロジー/ホテルシステム・管理ツール・店舗管理）

TP-Linkページ：https://www.jma-tradeshow.com/hcj/webguide_jp/company.php?no=231(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/webguide_jp/company.php?no=231)

来場事前登録：https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000231(https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000231)

HCJは、宿泊・飲食・サービス業界の課題解決と新たなビジネス創出を目的に、最新製品・ソリューションが集結する国内最大級の専門展示会です。

弊社では、法人ネットワーク向け「Omada」および監視システム向け「VIGI」シリーズを軸に、業界における運用やコスト面の課題軽減に貢献する総合的なソリューションを展開しています。

最大の特徴は、圧倒的なコストパフォーマンス。価格を抑えた豊富なラインナップに加え、ライセンス費用不要で運用を始めることが可能です。また、IT専任者がいない現場でも手軽に導入しやすく、大規模施設から多拠点を展開する宿泊施設、小規模店舗まで、多くの現場で採用されています。

■ 宿泊施設の屋内・屋外ネットワーク環境を包括的にサポート

「Omada」は、客室から共有スペースまで、施設全体を網羅するネットワーク環境の構築を支援します。「Wi-Fiの新設」はもちろん、「LANの追加工事が困難」といった課題に対しても、お客様の状況に合わせた最適な設計が可能です。また、月額費用不要の包括的な管理システムにより、初期投資だけでなく、導入後の運用コストも大幅に軽減。経済的で安定したネットワーク管理ソリューションを提供します。

■ 事業規模に合わせて選べる監視ソリューション

今回の展示では、大型宿泊施設から小規模店舗まで対応する幅広いラインナップを紹介します。多拠点の一括管理が可能な「VIGI」は、インターネット経由の遠隔監視に加え、ライセンス料無料という高いコストメリットを提供。廊下やバックヤードを含む施設全体の監視を、低コストで実現します。

一方、導入のハードルが気になる中小事業者向けには、手軽かつ高機能な「Tapo」シリーズを提案。設置の手軽さや運用イメージを体感できるデモを展示します。

■客室向けAPで高速ネットワークを実現

BE3600 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント「EAP725-Wall(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-wall-plate/eap725-wall/)」

（想定販売価格：税込51,900円）

BE3600 コンセント埋め込み型Wi-Fi 7アクセスポイント「EAP720-WE(https://www.omadanetworks.com/jp/business-networking/omada-wifi-wall-embedded/eap720-we/)」

（想定販売価格：税込32,900円）

■屋外エリアをフルカラーで広範囲に見守り

VIGI 4MP屋外用フルカラーデュアルレンズ可変焦点パンチルトネットワークカメラ「VIGI C540V(https://www.vigi.com/jp/business-networking/vigi-network-camera/vigi-c540v/)」

（想定販売価格：税込34,900円）

■ TP-Linkブースにお越しいただいた方にプレゼント！

【TP-Linkグループについて】

TP-Linkグループは、世界170か国以上で12億人以上のユーザーにネットワーク機器およびスマートホーム製品を提供するグローバルネットワーク機器プロバイダーです（IDC調べ、2024年第3四半期時点）。本社は米国カリフォルニア州アーバインにあり、世界42拠点に現地法人を展開しています。

【ティーピーリンクジャパン株式会社 概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-Link Japan Inc.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/jp/(https://www.tp-link.com/jp/)